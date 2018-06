Додано: Сер 06 чер, 2018 11:26

airmax78 написав: Кстати, никто так и не написал мне ничего конструктивного по поводу того, как мне отомстить моему "лендлорду" за повышение арендной ставки на 25% в обход всех договоренностей.



лучший способ - показать ему дулю и съехать, но у вас, я так понимаю, на такой жоский вариант духу не хватило?) лучший способ - показать ему дулю и съехать, но у вас, я так понимаю, на такой жоский вариант духу не хватило?)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.