Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 чер, 2018 11:26
airmax78 написав:Кстати, никто так и не написал мне ничего конструктивного по поводу того, как мне отомстить моему "лендлорду" за повышение арендной ставки на 25% в обход всех договоренностей.
лучший способ - показать ему дулю и съехать, но у вас, я так понимаю, на такой жоский вариант духу не хватило?)
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kingkongovets
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Додано: Сер 06 чер, 2018 11:33
kingkongovets написав: airmax78 написав:Кстати, никто так и не написал мне ничего конструктивного по поводу того, как мне отомстить моему "лендлорду" за повышение арендной ставки на 25% в обход всех договоренностей.
лучший способ - показать ему дулю и съехать, но у вас, я так понимаю, на такой жоский вариант духу не хватило?)
Я сейчас в одном шаге от такого кардинального решения "лендлордовского вопроса".
airmax78
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Додано: Сер 06 чер, 2018 11:34
airmax78 написав:
в одном шаге от такого
кардинал
ьного решения
Покупка в Кардинале?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Додано: Сер 06 чер, 2018 11:35
Serg-ik написав: airmax78 написав:
в одном шаге от такого
кардинал
ьного решения
Покупка в Кардинале?
Духа не хватило
hume
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Додано: Сер 06 чер, 2018 11:36
airmax78 написав: kingkongovets написав: airmax78 написав:Кстати, никто так и не написал мне ничего конструктивного по поводу того, как мне отомстить моему "лендлорду" за повышение арендной ставки на 25% в обход всех договоренностей.
лучший способ - показать ему дулю и съехать, но у вас, я так понимаю, на такой жоский вариант духу не хватило?)
Я сейчас в одном шаге от такого кардинального решения "лендлордовского вопроса".
если не секрет, сколько было и сколько стало?
ведь может повышение на 25% это все еще ниже рынка на 30%
X-Fresh
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Додано: Сер 06 чер, 2018 11:53
X-Fresh написав: airmax78 написав:
Я сейчас в одном шаге от такого кардинального решения "лендлордовского вопроса".
если не секрет, сколько было и сколько стало?
ведь может повышение на 25% это все еще ниже рынка на 30%
Повышение на 25% - это всегда больно. Особенно, когда речь о суммах свыше 150 тыс. грн. в год.
airmax78
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Додано: Сер 06 чер, 2018 11:56
hume написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
в одном шаге от такого
кардинал
ьного решения
Покупка в Кардинале?
Духа не хватило
"Засцал"(с)
Но вообще - планировка не понравилась. Хотя сейчас думаю, что может и черт с ними, с теми комнатами с непрямыми углами, если с нормальным видом и по штуцеру за метр. Но, увы, поезд ушел.
airmax78
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Додано: Сер 06 чер, 2018 11:57
kingkongovets написав: airmax78 написав:Кстати, никто так и не написал мне ничего конструктивного по поводу того, как мне отомстить моему "лендлорду" за повышение арендной ставки на 25% в обход всех договоренностей.
лучший способ - показать ему дулю и съехать, но у вас, я так понимаю, на такой жоский вариант духу не хватило?)
Вот уже и 1-к квартирка 37 м2 со свежим дизайнерским ремонтом в Патриотике подоспела.
https://www.olx.ua/obyavlenie/pervaya-sdacha-kvartiry-ot-sobstvennika-patriotika-IDAcamI.html#6287c7dd0e;promoted
В заголовке написано 11500, в тексте 12000 . Видимо на 12 не клюет, хозяин снижает.
Здесь новый ремонт, но общий уровень цен такой, шо арендаторов просто ставят раком и жестко насилуют.
vladimir07
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Додано: Сер 06 чер, 2018 11:57
airmax78 написав:
Повышение на 25% - это всегда больно. Особенно, когда речь о суммах свыше 150 тыс. грн. в год.
Как это похоже на 2008: откат доллара, повышение аренды...Потом-"кризис Украину не затронет"...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Додано: Сер 06 чер, 2018 12:00
Ищется водила-дальнобой на 1800 евро / мес в ближнее зарубежье. Ответ одного из кандидатов: нафиг надо - я по Украине 30 кгрн получаю.
Франт, открывайте очередную бутылку.
alkasander
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