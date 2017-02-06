RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 127312741275127612771278>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 896
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
84
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
189
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
67
Раціональне планування та метраж
16%
140
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
167
Якість будівництва
16%
139
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Кстати, никто так и не написал мне ничего конструктивного по поводу того, как мне отомстить моему "лендлорду" за повышение арендной ставки на 25% в обход всех договоренностей.


лучший способ - показать ему дулю и съехать, но у вас, я так понимаю, на такой жоский вариант духу не хватило?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3697
З нами з: 05.06.16
Подякував: 194 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:33

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Кстати, никто так и не написал мне ничего конструктивного по поводу того, как мне отомстить моему "лендлорду" за повышение арендной ставки на 25% в обход всех договоренностей.


лучший способ - показать ему дулю и съехать, но у вас, я так понимаю, на такой жоский вариант духу не хватило?)

Я сейчас в одном шаге от такого кардинального решения "лендлордовского вопроса".
airmax78
 
Повідомлень: 24634
З нами з: 25.10.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 2812 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:в одном шаге от такого кардинального решения

Покупка в Кардинале?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8008
З нами з: 10.06.11
Подякував: 149 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:35

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:в одном шаге от такого кардинального решения

Покупка в Кардинале?

Духа не хватило
hume
 
Повідомлень: 4468
З нами з: 27.12.12
Подякував: 340 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:36

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Кстати, никто так и не написал мне ничего конструктивного по поводу того, как мне отомстить моему "лендлорду" за повышение арендной ставки на 25% в обход всех договоренностей.


лучший способ - показать ему дулю и съехать, но у вас, я так понимаю, на такой жоский вариант духу не хватило?)

Я сейчас в одном шаге от такого кардинального решения "лендлордовского вопроса".


если не секрет, сколько было и сколько стало?

ведь может повышение на 25% это все еще ниже рынка на 30%
X-Fresh
 
Повідомлень: 100
З нами з: 17.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:53

  X-Fresh написав:
  airmax78 написав:Я сейчас в одном шаге от такого кардинального решения "лендлордовского вопроса".


если не секрет, сколько было и сколько стало?

ведь может повышение на 25% это все еще ниже рынка на 30%

Повышение на 25% - это всегда больно. Особенно, когда речь о суммах свыше 150 тыс. грн. в год.
airmax78
 
Повідомлень: 24634
З нами з: 25.10.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 2812 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:56

  hume написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:в одном шаге от такого кардинального решения

Покупка в Кардинале?

Духа не хватило

"Засцал"(с)
Но вообще - планировка не понравилась. Хотя сейчас думаю, что может и черт с ними, с теми комнатами с непрямыми углами, если с нормальным видом и по штуцеру за метр. Но, увы, поезд ушел.
airmax78
 
Повідомлень: 24634
З нами з: 25.10.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 2812 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:57

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Кстати, никто так и не написал мне ничего конструктивного по поводу того, как мне отомстить моему "лендлорду" за повышение арендной ставки на 25% в обход всех договоренностей.

лучший способ - показать ему дулю и съехать, но у вас, я так понимаю, на такой жоский вариант духу не хватило?)


Вот уже и 1-к квартирка 37 м2 со свежим дизайнерским ремонтом в Патриотике подоспела.

https://www.olx.ua/obyavlenie/pervaya-sdacha-kvartiry-ot-sobstvennika-patriotika-IDAcamI.html#6287c7dd0e;promoted

В заголовке написано 11500, в тексте 12000 . Видимо на 12 не клюет, хозяин снижает.

Здесь новый ремонт, но общий уровень цен такой, шо арендаторов просто ставят раком и жестко насилуют.
vladimir07
 
Повідомлень: 1072
З нами з: 30.01.14
Подякував: 33 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Повышение на 25% - это всегда больно. Особенно, когда речь о суммах свыше 150 тыс. грн. в год.

Как это похоже на 2008: откат доллара, повышение аренды...Потом-"кризис Украину не затронет"...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8008
З нами з: 10.06.11
Подякував: 149 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ищется водила-дальнобой на 1800 евро / мес в ближнее зарубежье. Ответ одного из кандидатов: нафиг надо - я по Украине 30 кгрн получаю.

Франт, открывайте очередную бутылку.
alkasander
 
Повідомлень: 164
З нами з: 23.04.14
Подякував: 45 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 127312741275127612771278>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: дядя Caша і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1078, 1079, 1080
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10798 1965133
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 12:04
hume
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 84671
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23972
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Південний (670)
06.06.2018 14:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.