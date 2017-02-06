Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:а ще покращення: проїзд з середині липня подорожчає в Києві міським транспортом, Укрзалізниця вже підняла ціну на пас. квитки, булочка "Малятко" вже не 6 грн, а 6.44грн в Екомаркеті... одне покращення за другим... суцільні перемоги.. цікаво, яку інфляцію намалює Держстат і НБУ...
Що перше, що друге що трете в структурі витрат пересічного - кілька відсотків. То ж навіть всі три фактори разом суттєво не вплинуть на інфляцію
одне друге тягне, і в результаті дохід пересіченого виріс на 20% у гриші, а витрати на 25%, і відкласти на бетонометри нема що, тре навпаки, лізти в заначку або продавати спадщину.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Сдам 2 ком.кв.срочно! ул. Голосеевская 13 б, НОВЫЙ дом, метро 7 минут пешком Демеевская или Голосеевская! 2 к.квартира после ремонта, кухня 10 м. + балкон во двор. Меблирована , вся бытовая техника, БОЙЛЕР ЕСТЬ! метро рядом. Дети старше 4 лет. 11000 грн. !! Звоните!
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
airmax78 написав:Кстати, никто так и не написал мне ничего конструктивного по поводу того, как мне отомстить моему "лендлорду" за повышение арендной ставки на 25% в обход всех договоренностей.
з"їхати до мене в цоколь. Оце буде мстя!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Я сейчас в одном шаге от такого кардинального решения "лендлордовского вопроса".
если не секрет, сколько было и сколько стало?
ведь может повышение на 25% это все еще ниже рынка на 30%
Повышение на 25% - это всегда больно. Особенно, когда речь о суммах свыше 150 тыс. грн. в год.
А як же прелєсць в Го?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Кстати, никто так и не написал мне ничего конструктивного по поводу того, как мне отомстить моему "лендлорду" за повышение арендной ставки на 25% в обход всех договоренностей.
з"їхати до мене в цоколь. Оце буде мстя!!!
Только непонятно, кому это будет мстя. Боюсь что явно не кровопивце-лендлорду. Хотя... Если я ему фоточку скину, как я обосновался в цоколе с умывальником и сральником в ипенях Бучи - он лопнет от смеха. И тогда месть таки состоится.
Сдам 2 ком.кв.срочно! ул. Голосеевская 13 б, НОВЫЙ дом, метро 7 минут пешком Демеевская или Голосеевская! 2 к.квартира после ремонта, кухня 10 м. + балкон во двор. Меблирована , вся бытовая техника, БОЙЛЕР ЕСТЬ! метро рядом. Дети старше 4 лет. 11000 грн. !! Звоните!
99%, что это однушка, переделанная в студию + спальня. Но все равно, какой-то дикий перекос в аренде. Как аренда 37-метровой однухи в панели Патриотики может стоить столько же, или даже дороже, чем аренда 50+ метровой однухи в монолите Голосеева. Это пипец какое-то.
airmax78 написав:Кстати, никто так и не написал мне ничего конструктивного по поводу того, как мне отомстить моему "лендлорду" за повышение арендной ставки на 25% в обход всех договоренностей.
з"їхати до мене в цоколь. Оце буде мстя!!!
Только непонятно, кому это будет мстя. Боюсь что явно не кровопивце-лендлорду. Хотя... Если я ему фоточку скину, как я обосновался в цоколе с умывальником и сральником в ипенях Бучи - он лопнет от смеха. И тогда месть таки состоится.
а може його задусить жаба, коли взнає ціну питання оренди....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.