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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12741275127612771278>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 896
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
84
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
189
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
67
Раціональне планування та метраж
16%
140
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
167
Якість будівництва
16%
139
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:05

  Faceless написав:
  flyman написав:а ще покращення:
проїзд з середині липня подорожчає в Києві міським транспортом,
Укрзалізниця вже підняла ціну на пас. квитки,
булочка "Малятко" вже не 6 грн, а 6.44грн в Екомаркеті...
одне покращення за другим... суцільні перемоги..
цікаво, яку інфляцію намалює Держстат і НБУ...

Що перше, що друге що трете в структурі витрат пересічного - кілька відсотків. То ж навіть всі три фактори разом суттєво не вплинуть на інфляцію

одне друге тягне, і в результаті дохід пересіченого виріс на 20% у гриші, а витрати на 25%, і відкласти на бетонометри нема що, тре навпаки, лізти в заначку або продавати спадщину.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladimir07 написав:общий уровень цен такой, шо арендаторов просто ставят раком и жестко насилуют.

Может это арендодателя кто-то насилует?
Трёшка на позняках, 10 000 грн
https://www.olx.ua/obyavlenie/sovremennaya-3-h-komn-v-kirpichnom-dome-ahmatovoy-3a-poznyaki-IDAcnvk.html#83b2d031e4;promoted

Любимый Максом ЖК
Сдам 2 ком.кв.срочно! ул. Голосеевская 13 б, НОВЫЙ дом, метро 7 минут пешком Демеевская или Голосеевская! 2 к.квартира после ремонта, кухня 10 м. + балкон во двор. Меблирована , вся бытовая техника, БОЙЛЕР ЕСТЬ! метро рядом. Дети старше 4 лет. 11000 грн. !! Звоните!
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:07

  airmax78 написав:Кстати, никто так и не написал мне ничего конструктивного по поводу того, как мне отомстить моему "лендлорду" за повышение арендной ставки на 25% в обход всех договоренностей.

з"їхати до мене в цоколь.
Оце буде мстя!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:08

  airmax78 написав:
  X-Fresh написав:
  airmax78 написав:Я сейчас в одном шаге от такого кардинального решения "лендлордовского вопроса".


если не секрет, сколько было и сколько стало?

ведь может повышение на 25% это все еще ниже рынка на 30%

Повышение на 25% - это всегда больно. Особенно, когда речь о суммах свыше 150 тыс. грн. в год.

А як же прелєсць в Го?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:11

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  X-Fresh написав:
если не секрет, сколько было и сколько стало?

ведь может повышение на 25% это все еще ниже рынка на 30%

Повышение на 25% - это всегда больно. Особенно, когда речь о суммах свыше 150 тыс. грн. в год.

А як же прелєсць в Го?

Ея ж ремонтировать надо. Поэтому она сейчас продается за очень дорого.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:11

  alkasander написав:Ищется водила-дальнобой на 1800 евро / мес в ближнее зарубежье. Ответ одного из кандидатов: нафиг надо - я по Украине 30 кгрн получаю.

Франт, открывайте очередную бутылку.


Эту ЗП платит украинская контора ?
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:12

  flyman написав:
  airmax78 написав:Кстати, никто так и не написал мне ничего конструктивного по поводу того, как мне отомстить моему "лендлорду" за повышение арендной ставки на 25% в обход всех договоренностей.

з"їхати до мене в цоколь.
Оце буде мстя!!!

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:14

  flyman написав:
  airmax78 написав:Кстати, никто так и не написал мне ничего конструктивного по поводу того, как мне отомстить моему "лендлорду" за повышение арендной ставки на 25% в обход всех договоренностей.

з"їхати до мене в цоколь.
Оце буде мстя!!!

Только непонятно, кому это будет мстя. Боюсь что явно не кровопивце-лендлорду. Хотя... Если я ему фоточку скину, как я обосновался в цоколе с умывальником и сральником в ипенях Бучи - он лопнет от смеха. И тогда месть таки состоится.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:17

  Serg-ik написав:Любимый Максом ЖК
Сдам 2 ком.кв.срочно! ул. Голосеевская 13 б, НОВЫЙ дом, метро 7 минут пешком Демеевская или Голосеевская! 2 к.квартира после ремонта, кухня 10 м. + балкон во двор. Меблирована , вся бытовая техника, БОЙЛЕР ЕСТЬ! метро рядом. Дети старше 4 лет. 11000 грн. !! Звоните!

99%, что это однушка, переделанная в студию + спальня. Но все равно, какой-то дикий перекос в аренде. Как аренда 37-метровой однухи в панели Патриотики может стоить столько же, или даже дороже, чем аренда 50+ метровой однухи в монолите Голосеева. Это пипец какое-то.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:30

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Кстати, никто так и не написал мне ничего конструктивного по поводу того, как мне отомстить моему "лендлорду" за повышение арендной ставки на 25% в обход всех договоренностей.

з"їхати до мене в цоколь.
Оце буде мстя!!!

Только непонятно, кому это будет мстя. Боюсь что явно не кровопивце-лендлорду. Хотя... Если я ему фоточку скину, как я обосновался в цоколе с умывальником и сральником в ипенях Бучи - он лопнет от смеха. И тогда месть таки состоится.

а може його задусить жаба, коли взнає ціну питання оренди....
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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