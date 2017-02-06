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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1275127612771278>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 896
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
84
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
189
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
67
Раціональне планування та метраж
16%
140
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
167
Якість будівництва
16%
139
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пример номер 2:

Сварщик, который переваривал мне стояк на кухне.
Говорю: чего за границу не едете - там сварщики востребованы.
Ответ: а сколько я там заработаю? 3000 дол? Так я лучше дома на 1500.
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:39

  alkasander написав:Пример номер 2:

Сварщик, который переваривал мне стояк на кухне.
Говорю: чего за границу не едете - там сварщики востребованы.
Ответ: а сколько я там заработаю? 3000 дол? Так я лучше дома на 1500.

Питання:
- місто яке, Києв?
- житлом забезпечений?
- сім"я є?
- бабла вистачає?

Резюме: нафіга рипатися, якщо жизнь удалась, жєна довольна, на шампусік і шашлички вистачає...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:49

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:з"їхати до мене в цоколь.
Оце буде мстя!!!

Только непонятно, кому это будет мстя. Боюсь что явно не кровопивце-лендлорду. Хотя... Если я ему фоточку скину, как я обосновался в цоколе с умывальником и сральником в ипенях Бучи - он лопнет от смеха. И тогда месть таки состоится.

а може його задусить жаба, коли взнає ціну питання оренди....

Макс может въехать в Ваш цоколь разве что за дополнительную плату(с Вашей стороны). Вот только не знаю, на какой сумме сдастся - четырехзначной или пятизначной :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Питання:
- місто яке, Києв?


Разве шо рожевоокулярный Киев.
Это если с халтур не вылазить по 12 часов, то можно поверить.
У меня тесть знатный сантехник на Оболони, на халтуры очередь к нему...но он, сук-а, ленится, еле на 400$ вытягивает.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Чукча2 написав:У меня тесть знатный сантехник на Оболони, на халтуры очередь к нему...но он, сук-а, ленится, еле на 400$ вытягивает.


Ну так тесть ваш - типичный пересичный.

А как вам квотейшн на установку 5 карнизов в сумме 1000 грн? На сколько там работы? Часа на 3?
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:11

  airmax78 написав:Кстати, никто так и не написал мне ничего конструктивного по поводу того, как мне отомстить моему "лендлорду" за повышение арендной ставки на 25% в обход всех договоренностей.


Міняйте лендлорда. Або переїдьте кінець-кінцем у свою хату, угомоніться і не плачтесь на форумі. Що цьому заважає?

P.S. sorry що так грубо.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:11

  airmax78 написав:Как аренда 37-метровой однухи в панели Патриотики может стоить столько же, или даже дороже, чем аренда 50+ метровой однухи в монолите Голосеева. Это пипец какое-то.

Пипец - это как аренда однухи в городе, со средней з/п в 500 дол., может быть на уровне аренды однухи в городе со средней з/п 1000 дол.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пример номер 3:

Действо: сборка кровати.
Длительность: 1 час.
Стоимость: 450 грн (пытался развести на 600 - "цены выросли, прайс уже пересмотрели", на замечание, что цена уточнялась в магазине утром по телефону снисходительно согласился "ну ладно - давай 500", но был послан)
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:18

  alkasander написав:
  Чукча2 написав:У меня тесть знатный сантехник на Оболони, на халтуры очередь к нему...но он, сук-а, ленится, еле на 400$ вытягивает.


Ну так тесть ваш - типичный пересичный.

А как вам квотейшн на установку 5 карнизов в сумме 1000 грн? На сколько там работы? Часа на 3?

Вам может быть самому и 1-го дня не хватило бы! (так не задумывались :?: )
rusramzik
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:20

  galadriel написав:Що цьому заважає?

не будет, о чем писать.
тут у каждого свой крест.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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