Пример номер 2:
Сварщик, который переваривал мне стояк на кухне.
Говорю: чего за границу не едете - там сварщики востребованы.
Ответ: а сколько я там заработаю? 3000 дол? Так я лучше дома на 1500.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 чер, 2018 12:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Пример номер 2:
Сварщик, который переваривал мне стояк на кухне.
Говорю: чего за границу не едете - там сварщики востребованы.
Ответ: а сколько я там заработаю? 3000 дол? Так я лучше дома на 1500.
Додано: Сер 06 чер, 2018 12:39
Питання:
- місто яке, Києв?
- житлом забезпечений?
- сім"я є?
- бабла вистачає?
Резюме: нафіга рипатися, якщо жизнь удалась, жєна довольна, на шампусік і шашлички вистачає...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 06 чер, 2018 12:49
Макс может въехать в Ваш цоколь разве что за дополнительную плату(с Вашей стороны). Вот только не знаю, на какой сумме сдастся - четырехзначной или пятизначной
Додано: Сер 06 чер, 2018 13:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 06 чер, 2018 13:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 06 чер, 2018 13:11
Міняйте лендлорда. Або переїдьте кінець-кінцем у свою хату, угомоніться і не плачтесь на форумі. Що цьому заважає?
P.S. sorry що так грубо.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Сер 06 чер, 2018 13:11
Пипец - это как аренда однухи в городе, со средней з/п в 500 дол., может быть на уровне аренды однухи в городе со средней з/п 1000 дол.
Додано: Сер 06 чер, 2018 13:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Пример номер 3:
Действо: сборка кровати.
Длительность: 1 час.
Стоимость: 450 грн (пытался развести на 600 - "цены выросли, прайс уже пересмотрели", на замечание, что цена уточнялась в магазине утром по телефону снисходительно согласился "ну ладно - давай 500", но был послан)
Додано: Сер 06 чер, 2018 13:18
Вам может быть самому и 1-го дня не хватило бы! (так не задумывались )
Додано: Сер 06 чер, 2018 13:20
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Зараз переглядають цей форум: alkasander і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор
|