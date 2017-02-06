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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 чер, 2018 13:30
Yuri_T написав:
тут у каждого свой крест.
у некоторых он от вентилятора
а на что пациенту духа хватило? разменять 5-й десяток?)))
Был в Коростене,в шоке от цен,60 квадратов,автономное отопление,просят 9.5 к.у.е.,там всегда было дёшево,но что бы настолько...
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Додано: Сер 06 чер, 2018 13:33
Рыба-сом Эти примеры призваны показать жалким нытикам, что нефиг скігліти
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Додано: Сер 06 чер, 2018 13:42
galadriel написав: airmax78 написав:
Кстати, никто так и не написал мне ничего конструктивного по поводу того, как мне отомстить моему "лендлорду" за повышение арендной ставки на 25% в обход всех договоренностей
.
Міняйте лендлорда. Або переїдьте кінець-кінцем у свою хату, угомоніться і не плачтесь на форумі. Що цьому заважає?
P.S. sorry що так грубо.
Это я Трибеку пытаюсь разжалобить. Думаю, а вдруг придет в ЛС: "въезжайте на Крушу, первый год 6000 грн. в месяц, дальше, в зависимости от инфляции."
Востаннє редагувалось airmax78
в Сер 06 чер, 2018 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 13:42
Даже этого Недостаточно!
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Додано: Сер 06 чер, 2018 13:46
Yuri_T написав: galadriel написав:
Що цьому заважає?
не будет, о чем писать.
тут у каждого свой крест.
та не плачет макс и не ноет, не наговаривайте
он просто в своем желании наипать весь мир наёпывает в том числе и сам себя - но это его личный выбор, я его позицию хоть и не разделяю, но понимаю и честно говоря уважаю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 13:47
somilitark написав:
Был в Коростене,в шоке
В Коростене кроме МДФ и пару карьеров - нет работы, вот и цены такие.Тёща купила под Коростенем дом на две семьи, в нормальном состоянии...за 15 000 грн.
Это 1/3 зарплаты рожевоочкового сварщика из Киева.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 13:55
airmax78 написав: galadriel написав: airmax78 написав:
Кстати, никто так и не написал мне ничего конструктивного по поводу того, как мне отомстить моему "лендлорду" за повышение арендной ставки на 25% в обход всех договоренностей
.
Міняйте лендлорда. Або переїдьте кінець-кінцем у свою хату, угомоніться і не плачтесь на форумі. Що цьому заважає?
P.S. sorry що так грубо.
Это я Трибеку пытаюсь разжалобить. Думаю, а вдруг придет в ЛС: "въезжайте на Крушу, первый год 6000 грн. в месяц, дальше, в зависимости от инфляции."
Не треба собі брехати. Знайшов кого розжалобити
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:02
airmax78 написав: Serg-ik написав:
Любимый Максом ЖК
Сдам 2 ком.кв.срочно! ул. Голосеевская 13 б, НОВЫЙ дом, метро 7 минут пешком Демеевская или Голосеевская! 2 к.квартира после ремонта, кухня 10 м. + балкон во двор. Меблирована , вся бытовая техника, БОЙЛЕР ЕСТЬ! метро рядом. Дети старше 4 лет. 11000 грн. !! Звоните!
99%, что это однушка, переделанная в студию + спальня. Но все равно, какой-то дикий перекос в аренде. Как аренда 37-метровой однухи в панели Патриотики может стоить столько же, или даже дороже, чем аренда 50+ метровой однухи в монолите Голосеева. Это пипец какое-то.
Не думаю, что перекос. Просто Сержик, как обычно, по наивности натащил агентских заманух.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:14
somilitark написав: Yuri_T написав:
тут у каждого свой крест.
у некоторых он от вентилятора
а на что пациенту духа хватило? разменять 5-й десяток?)))
Был в Коростене,в шоке от цен,60 квадратов,автономное отопление,просят 9.5 к.у.е.,там всегда было дёшево,но что бы настолько...
ооооо Коростень,
я давно казав, що куйовським престарілим лендлордам тре продавати куйовський бетон і зустрічати старість на пенсії та із здачою з продажу куйовськой прєлєсті..
думаю, що після оточення Куйова кавалірками, я так і зроблю, докуплю ще кавалірку в Коростені...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:22
galadriel написав: airmax78 написав: galadriel написав:
Міняйте лендлорда. Або переїдьте кінець-кінцем у свою хату, угомоніться і не плачтесь на форумі. Що цьому заважає?
P.S. sorry що так грубо.
Это я Трибеку пытаюсь разжалобить. Думаю, а вдруг придет в ЛС: "въезжайте на Крушу, первый год 6000 грн. в месяц, дальше, в зависимости от инфляции."
Не треба собі брехати. Знайшов кого розжалобити
Зашкаливающая циничность у Трибеки - это всего-лишь защитная реакция. На самом деле это очень душевная и ранимая личность с огромным сердцем. Это же становится очевидно любому, кто читает его посты о страданиях простого народа при "Пете-Шоколадном".
P.S. Трибека, ну ОК, может 6500 на первые 6 месяцев, а потом в зависимости от инфляции?
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