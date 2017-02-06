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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12761277127812791280>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 896
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
84
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
189
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
67
Раціональне планування та метраж
16%
140
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
167
Якість будівництва
16%
139
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:30

  Yuri_T написав:тут у каждого свой крест.

у некоторых он от вентилятора :lol:

а на что пациенту духа хватило? разменять 5-й десяток?)))

Был в Коростене,в шоке от цен,60 квадратов,автономное отопление,просят 9.5 к.у.е.,там всегда было дёшево,но что бы настолько...
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:33

Рыба-сом Эти примеры призваны показать жалким нытикам, что нефиг скігліти
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:42

  galadriel написав:
  airmax78 написав:Кстати, никто так и не написал мне ничего конструктивного по поводу того, как мне отомстить моему "лендлорду" за повышение арендной ставки на 25% в обход всех договоренностей.


Міняйте лендлорда. Або переїдьте кінець-кінцем у свою хату, угомоніться і не плачтесь на форумі. Що цьому заважає?

P.S. sorry що так грубо.

Это я Трибеку пытаюсь разжалобить. Думаю, а вдруг придет в ЛС: "въезжайте на Крушу, первый год 6000 грн. в месяц, дальше, в зависимости от инфляции."
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 06 чер, 2018 13:42, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Даже этого Недостаточно!
rusramzik
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Yuri_T написав:
  galadriel написав:Що цьому заважає?

не будет, о чем писать.
тут у каждого свой крест.


та не плачет макс и не ноет, не наговаривайте
он просто в своем желании наипать весь мир наёпывает в том числе и сам себя - но это его личный выбор, я его позицию хоть и не разделяю, но понимаю и честно говоря уважаю
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:Был в Коростене,в шоке


В Коростене кроме МДФ и пару карьеров - нет работы, вот и цены такие.Тёща купила под Коростенем дом на две семьи, в нормальном состоянии...за 15 000 грн.
Это 1/3 зарплаты рожевоочкового сварщика из Киева.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:55

  airmax78 написав:
  galadriel написав:
  airmax78 написав:Кстати, никто так и не написал мне ничего конструктивного по поводу того, как мне отомстить моему "лендлорду" за повышение арендной ставки на 25% в обход всех договоренностей.


Міняйте лендлорда. Або переїдьте кінець-кінцем у свою хату, угомоніться і не плачтесь на форумі. Що цьому заважає?

P.S. sorry що так грубо.

Это я Трибеку пытаюсь разжалобить. Думаю, а вдруг придет в ЛС: "въезжайте на Крушу, первый год 6000 грн. в месяц, дальше, в зависимости от инфляции."


Не треба собі брехати. Знайшов кого розжалобити :D
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:02

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Любимый Максом ЖК
Сдам 2 ком.кв.срочно! ул. Голосеевская 13 б, НОВЫЙ дом, метро 7 минут пешком Демеевская или Голосеевская! 2 к.квартира после ремонта, кухня 10 м. + балкон во двор. Меблирована , вся бытовая техника, БОЙЛЕР ЕСТЬ! метро рядом. Дети старше 4 лет. 11000 грн. !! Звоните!

99%, что это однушка, переделанная в студию + спальня. Но все равно, какой-то дикий перекос в аренде. Как аренда 37-метровой однухи в панели Патриотики может стоить столько же, или даже дороже, чем аренда 50+ метровой однухи в монолите Голосеева. Это пипец какое-то.

Не думаю, что перекос. Просто Сержик, как обычно, по наивности натащил агентских заманух.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:14

  somilitark написав:
  Yuri_T написав:тут у каждого свой крест.

у некоторых он от вентилятора :lol:

а на что пациенту духа хватило? разменять 5-й десяток?)))

Был в Коростене,в шоке от цен,60 квадратов,автономное отопление,просят 9.5 к.у.е.,там всегда было дёшево,но что бы настолько...

ооооо Коростень,
я давно казав, що куйовським престарілим лендлордам тре продавати куйовський бетон і зустрічати старість на пенсії та із здачою з продажу куйовськой прєлєсті..
думаю, що після оточення Куйова кавалірками, я так і зроблю, докуплю ще кавалірку в Коростені... :lol:
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:22

  galadriel написав:
  airmax78 написав:
  galadriel написав:Міняйте лендлорда. Або переїдьте кінець-кінцем у свою хату, угомоніться і не плачтесь на форумі. Що цьому заважає?

P.S. sorry що так грубо.

Это я Трибеку пытаюсь разжалобить. Думаю, а вдруг придет в ЛС: "въезжайте на Крушу, первый год 6000 грн. в месяц, дальше, в зависимости от инфляции."


Не треба собі брехати. Знайшов кого розжалобити :D

Зашкаливающая циничность у Трибеки - это всего-лишь защитная реакция. На самом деле это очень душевная и ранимая личность с огромным сердцем. Это же становится очевидно любому, кто читает его посты о страданиях простого народа при "Пете-Шоколадном".
P.S. Трибека, ну ОК, может 6500 на первые 6 месяцев, а потом в зависимости от инфляции?
airmax78
 
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