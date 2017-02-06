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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1277127812791280>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 896
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
84
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
189
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
67
Раціональне планування та метраж
16%
140
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
167
Якість будівництва
16%
139
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:24

https://www.ukr.net/news/details/avto/63753288/1/ а хто в нас так лохонувся з фольсами :)
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:35

  Васенька написав:https://www.ukr.net/news/details/avto/63753288/1/ а хто в нас так лохонувся з фольсами :)


это означает что появится сотня другая решал которые заработают номрально денег и отправят их в бетон. вот такой он круговорот денег :roll:
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:38

лох - це судьба...
особливо купивший втридорога халупу в кийові :)
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:41

я тут вам дорожаю приніс.
ПС. зелений слоник
https://www.olx.ua/m/527618758
https://www.olx.ua/m/514104124
https://www.olx.ua/m/499156078
і самий жир :)
https://www.olx.ua/m/533327234
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:44

  airmax78 написав:
  galadriel написав:
Не треба собі брехати. Знайшов кого розжалобити :D

Зашкаливающая циничность у Трибеки - это всего-лишь защитная реакция. На самом деле это очень душевная и ранимая личность с огромным сердцем. Это же становится очевидно любому, кто читает его посты о страданиях простого народа при "Пете-Шоколадном".
P.S. Трибека, ну ОК, может 6500 на первые 6 месяцев, а потом в зависимости от инфляции?

Не спешите поднимать.
Предложите сначала 6000 + охрана в течение пары часов его железного коня, запаркованного во втором ряду на Крещатике. Вспомните, чему Вас учили в МБА.
Не все измеряется деньгами и не всегда срабатывает запрос на жалость.
Давите на самоценности - однозначно выигрышная стратегия с Трибекой :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:46

  Васенька написав:я тут вам дорожаю приніс.
ПС. зелений слоник
https://www.olx.ua/m/527618758
https://www.olx.ua/m/514104124
https://www.olx.ua/m/499156078
і самий жир :)
https://www.olx.ua/m/533327234

Вася, як там із пішою доступністю до рейкового транспорту?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:47

  Васенька написав:https://www.ukr.net/news/details/avto/63753288/1/ а хто в нас так лохонувся з фольсами :)

Мой уже забрали на штрафплощадку. Говорят, что, скорее всего, утилизируют в течение месяца, если не обновят регистрационные документы. Забирать приехал эвакуатор на 6ляхах.
Молодцы, кстати - на упреждение сработали. И вот даже захотел бы я сейчас поехать, перекрыть Грушевского - а не на чем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:54

  flyman написав:
  Васенька написав:я тут вам дорожаю приніс.
ПС. зелений слоник
https://www.olx.ua/m/527618758
https://www.olx.ua/m/514104124
https://www.olx.ua/m/499156078
і самий жир :)
https://www.olx.ua/m/533327234

Вася, як там із пішою доступністю до рейкового транспорту?

Присоединяюсь к вопросу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:55

  Васенька написав:я тут вам дорожаю приніс.
ПС. зелений слоник
https://www.olx.ua/m/527618758
https://www.olx.ua/m/514104124
https://www.olx.ua/m/499156078
і самий жир :)
https://www.olx.ua/m/533327234

оно и даром никому не надо если до метро 100+ км
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:02

  airmax78 написав:
  Васенька написав:https://www.ukr.net/news/details/avto/63753288/1/ а хто в нас так лохонувся з фольсами :)

Мой уже забрали на штрафплощадку. Говорят, что, скорее всего, утилизируют в течение месяца, если не обновят регистрационные документы.

Прикольно:
импортёр 2 800 раз ошибся, а государство столько же раз вовремя не заметило ошибку.
А что если государство найдёт ошибки в проектной документации новостроев???
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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