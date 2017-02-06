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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 чер, 2018 14:24
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Васенька
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:38
лох - це судьба...
особливо купивший втридорога халупу в кийові
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Васенька
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:41
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Васенька
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:44
airmax78 написав: galadriel написав:
Не треба собі брехати. Знайшов кого розжалобити
Зашкаливающая циничность у Трибеки - это всего-лишь защитная реакция. На самом деле это очень душевная и ранимая личность с огромным сердцем. Это же становится очевидно любому, кто читает его посты о страданиях простого народа при "Пете-Шоколадном".
P.S. Трибека, ну ОК, может 6500 на первые 6 месяцев, а потом в зависимости от инфляции?
Не спешите поднимать.
Предложите сначала 6000 + охрана в течение пары часов его железного коня, запаркованного во втором ряду на Крещатике. Вспомните, чему Вас учили в МБА.
Не все измеряется деньгами и не всегда срабатывает запрос на жалость.
Давите на самоценности - однозначно выигрышная стратегия с Трибекой
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:46
Вася, як там із пішою доступністю до рейкового транспорту?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:47
Васенька написав:
https://www.ukr.net/news/details/avto/63753288/1/ а хто в нас так лохонувся з фольсами
Мой уже забрали на штрафплощадку. Говорят, что, скорее всего, утилизируют в течение месяца, если не обновят регистрационные документы. Забирать приехал эвакуатор на 6ляхах.
Молодцы, кстати - на упреждение сработали. И вот даже захотел бы я сейчас поехать, перекрыть Грушевского - а не на чем.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:54
flyman написав:
Вася, як там із пішою доступністю до рейкового транспорту?
Присоединяюсь к вопросу.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:55
оно и даром никому не надо если до метро 100+ км
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Додано: Сер 06 чер, 2018 15:02
airmax78 написав: Васенька написав:
https://www.ukr.net/news/details/avto/63753288/1/ а хто в нас так лохонувся з фольсами
Мой уже забрали на штрафплощадку. Говорят, что, скорее всего, утилизируют в течение месяца, если не обновят регистрационные документы.
Прикольно:
импортёр 2 800 раз ошибся, а государство столько же раз вовремя не заметило ошибку.
А что если государство найдёт ошибки в проектной документации новостроев???
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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