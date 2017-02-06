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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:03
X-Fresh написав:
оно и даром никому не надо если до метро 100+ км
есть масса людей, которым метро даром не нужно
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Сер 06 чер, 2018 15:12
Serg-ik написав: airmax78 написав: Васенька написав:
https://www.ukr.net/news/details/avto/63753288/1/ а хто в нас так лохонувся з фольсами
Мой уже забрали на штрафплощадку. Говорят, что, скорее всего, утилизируют в течение месяца, если не обновят регистрационные документы.
Прикольно:
импортёр 2 800 раз ошибся, а государство столько же раз вовремя не заметило ошибку.
А что если государство найдёт ошибки в проектной документации новостроев???
Не смешите, кто же их "найдет"?
Если бы импортер был вхож во фракцию БПП или занес кому надо положенное - никто бы ничего не "нашел".
У нас все стройки давным давно "согласованы", а которые не "согласованы" (Войцеховский) - переданы Мыкытасю(УкрБуд), и "незаметно" достраиваются как будто "согласованы"
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antey1969
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Додано: Сер 06 чер, 2018 15:13
Serg-ik написав: airmax78 написав: Васенька написав:
https://www.ukr.net/news/details/avto/63753288/1/ а хто в нас так лохонувся з фольсами
Мой уже забрали на штрафплощадку. Говорят, что, скорее всего, утилизируют в течение месяца, если не обновят регистрационные документы.
Прикольно:
импортёр 2 800 раз ошибся, а государство столько же раз вовремя не заметило ошибку.
А что если государство найдёт ошибки в проектной документации новостроев???
Так это надо сначала найти проектную документацию. По Элеганту, например, ее, как я понимаю, вообще нет. Нет документации - и ошибке закрасться некуда.
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airmax78
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