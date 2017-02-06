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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1277127812791280

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 896
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
84
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
189
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
67
Раціональне планування та метраж
16%
140
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
167
Якість будівництва
16%
139
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  X-Fresh написав:оно и даром никому не надо если до метро 100+ км

есть масса людей, которым метро даром не нужно
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:12

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:
  Васенька написав:https://www.ukr.net/news/details/avto/63753288/1/ а хто в нас так лохонувся з фольсами :)

Мой уже забрали на штрафплощадку. Говорят, что, скорее всего, утилизируют в течение месяца, если не обновят регистрационные документы.

Прикольно:
импортёр 2 800 раз ошибся, а государство столько же раз вовремя не заметило ошибку.
А что если государство найдёт ошибки в проектной документации новостроев???

Не смешите, кто же их "найдет"?
Если бы импортер был вхож во фракцию БПП или занес кому надо положенное - никто бы ничего не "нашел".
У нас все стройки давным давно "согласованы", а которые не "согласованы" (Войцеховский) - переданы Мыкытасю(УкрБуд), и "незаметно" достраиваются как будто "согласованы"
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:13

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:
  Васенька написав:https://www.ukr.net/news/details/avto/63753288/1/ а хто в нас так лохонувся з фольсами :)

Мой уже забрали на штрафплощадку. Говорят, что, скорее всего, утилизируют в течение месяца, если не обновят регистрационные документы.

Прикольно:
импортёр 2 800 раз ошибся, а государство столько же раз вовремя не заметило ошибку.
А что если государство найдёт ошибки в проектной документации новостроев???

Так это надо сначала найти проектную документацию. По Элеганту, например, ее, как я понимаю, вообще нет. Нет документации - и ошибке закрасться некуда.
airmax78
 
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