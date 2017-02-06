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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 127812791280128112821283>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 896
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
84
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
189
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
67
Раціональне планування та метраж
16%
140
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
167
Якість будівництва
16%
139
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  X-Fresh написав:оно и даром никому не надо если до метро 100+ км

есть масса людей, которым метро даром не нужно
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:12

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:
  Васенька написав:https://www.ukr.net/news/details/avto/63753288/1/ а хто в нас так лохонувся з фольсами :)

Мой уже забрали на штрафплощадку. Говорят, что, скорее всего, утилизируют в течение месяца, если не обновят регистрационные документы.

Прикольно:
импортёр 2 800 раз ошибся, а государство столько же раз вовремя не заметило ошибку.
А что если государство найдёт ошибки в проектной документации новостроев???

Не смешите, кто же их "найдет"?
Если бы импортер был вхож во фракцию БПП или занес кому надо положенное - никто бы ничего не "нашел".
У нас все стройки давным давно "согласованы", а которые не "согласованы" (Войцеховский) - переданы Мыкытасю(УкрБуд), и "незаметно" достраиваются как будто "согласованы"
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:13

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:
  Васенька написав:https://www.ukr.net/news/details/avto/63753288/1/ а хто в нас так лохонувся з фольсами :)

Мой уже забрали на штрафплощадку. Говорят, что, скорее всего, утилизируют в течение месяца, если не обновят регистрационные документы.

Прикольно:
импортёр 2 800 раз ошибся, а государство столько же раз вовремя не заметило ошибку.
А что если государство найдёт ошибки в проектной документации новостроев???

Так это надо сначала найти проектную документацию. По Элеганту, например, ее, как я понимаю, вообще нет. Нет документации - и ошибке закрасться некуда.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Страсти по антикоррупционному суду

Чем бы не закончилась вся эта эпопея вокруг создания АКС в Украине , нет сомнения, что эта трагикомедия войдет в историю как учебный пример безнадежности всяких внешних попыток реформирования страны, если вся ее правящая элита категорически сопротивляется реформам.

МВФ прогнозируемо вляпался в Украине и не знает как унести отсюда ноги. Бросить Украину и прекратить ее кредитование невозможно- произойдет дефолт и на волне общественных протестов к власти придут либо националисты, либо пророссийские силы. Оба варианта будут означать полное фиаско Запада в Украине и начало хаоса в Неньке. Вслед за этим посыпется все Восточное партнерство ( Грузия, Молдова, Беларусь, Армения, Азербайджан) и сам ЕС вступит в полосу глубокого кризиса.

С другой стороны деньги МВФ и любая другая международная помощь Запада в Украине не работает. Правящий класс соглашается только на те предложения МВФ , которые касаются урезания социальных благ или поднятий тарифов, но стеной стоит там, где МВФ пытается коснуться вопросов борьбы с коррупцией. При таком подходе ситуация в стране будет постепенно ухудшается и впереди все будет финансовый коллапс. так как инвестиционный климат в стране останется , по сути , криминальным.

Чтобы оправдать свое продолжение кредитования Украины Запад придумал для себя оправдание. Это создание АКС, чем почему -то неслыханно напугал нашу "элиту". Начались многомесячные игры , в которых обе стороны договорились не называть вещи своими именами, а в переговорах использовать такие термины как " благо народа", " заветы майдана", " Конституция", " законность" , "уважение национального суверенитета" , и т.д.

В своих попытках надуть друг друга обе стороны исчерпали все временные лимиты и на принятие закона остаются просто считанные часы. Но как это часто бывает в подобных ситуациях обе стороны явно переоценивают цен вопроса. Запад переоценивает потенциальную пользу от создания АКС, а наша коррумпированная, но сплоченная элита явно переоценивает опасность для себя. АКС не будет работать так как будет написано в законе, точно так же как НАБУ работает так , как фактически работает сейчас. То есть в полном соответствии с теми неформальными клановыми принципами, которые определяют функционирование украинского государства и общества. Точно также будет работать и АКС, каких бы непогрешимых судей туда не набрали- очень быстро они все поймут , а кто не поймет. того просто переломают.

Но я думаю, что Запад будет ожидать наша типовая хохма для лохов. Закон примут, 2 млрд долл дадут, а потом неожиданно наскребется 50 депутатов, который вдруг озаботятся тем , что закон об АКС не соответствует Конституции Украины ( а он действительно не соответствует!) и подадут в КС, который спустя 6 месяцев вынесет вердикт: " Не соответствует! "
Дальше начнутся игры по внесению изменений в Конституцию.... Это еще на 2-3 года. Ну, а там либо шах помрет , либо ишак сдохнет.

Так или приблизительно так рассуждает наша " элита". Что думает Запад и что он вообще собирается делать в Украине , я не знаю. Но складывается впечатление, что и Запад сам тоже не знает. Поэтому и сражается за этот бесполезный АКС , как за жизнь.

Как сказал нобелевский лауреат по экономике Агнус Дитон : "Международная финансовая помощь не в состоянии помочь бедным странам потому, что она оставляет на плаву коррумпированные правительства, которые блокируют эффективное использование денег".

Запад, кредитуя Украину, не только уже 4 года держит на плаву коррумпированное правительство. Он его и привел к власти!. Круг замкнулся, змея кусает свой хвост.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:38

  antey1969 написав:
  Serg-ik написав:А что если государство найдёт ошибки в проектной документации новостроев???

Не смешите, кто же их "найдет"?
У нас все стройки давным давно "согласованы", а которые не "согласованы" (Войцеховский) - переданы Мыкытасю(УкрБуд), и "незаметно" достраиваются как будто "согласованы"

время показывает, что времена меняются. И то, что было "железно" и навсегда. потом внезапно растворяется.
Завтра голосуют антикоррупционный суд. Данилюка сегодня предложили в отставку отправить. Грося грозится уйти, если завтра не проголосуют...Власть может поменяться, а при смене власти устранить конкурента, запретив стройку-очень даже можно, если у него дом на территории больницы, близко к реке, неправильно поделен с военными и т.п.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня подали в отставку министра финансов Данилюка. Я не говорю что он какой то там спец, но отставка министра финансов перед получением очередного критического транша МВФ - не добрый знак. Признак системного глубокого кризиса в правительстве.

Эрик Найман прогнозирует курс 50-60грн/дол в течении года, если МВФ не даст денег.

Недвига тогда -30% от текущих значений как пить дать.

Рекомендации прежние: ничего не покупать. Не держать деньги в укробанках.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:52

  airmax78 написав:Кстати, никто так и не написал мне ничего конструктивного по поводу того, как мне отомстить моему "лендлорду" за повышение арендной ставки на 25% в обход всех договоренностей.

Кошку заведи, несколько
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:отставка министра финансов перед получением очередного критического транша МВФ - не добрый знак. Признак системного глубокого кризиса в правительстве.

есть вроде опасность, что снятие Данилюка, и наличие 2-х и.о.-Супрун и Стэць-повод для расформирования Кабмина. Если же еще и заведут пластинку про отсутствие коалиции в парламенте....
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:10

  ребе Нок написав:
  airmax78 написав:Кстати, никто так и не написал мне ничего конструктивного по поводу того, как мне отомстить моему "лендлорду" за повышение арендной ставки на 25% в обход всех договоренностей.

Кошку заведи, несколько

Я тараканов завел.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот ещё запели, ребята....

Украина стоит на грани глубокого экономического кризиса: сотрудничество с МВФ должно продолжаться, - открытое письмо экономистов к властям.
https://censor.net.ua/news/3070086/ukra ... a_otkrytoe
Чукча2
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