Додано: Сер 06 чер, 2018 15:36

Страсти по антикоррупционному суду



Чем бы не закончилась вся эта эпопея вокруг создания АКС в Украине , нет сомнения, что эта трагикомедия войдет в историю как учебный пример безнадежности всяких внешних попыток реформирования страны, если вся ее правящая элита категорически сопротивляется реформам.



МВФ прогнозируемо вляпался в Украине и не знает как унести отсюда ноги. Бросить Украину и прекратить ее кредитование невозможно- произойдет дефолт и на волне общественных протестов к власти придут либо националисты, либо пророссийские силы. Оба варианта будут означать полное фиаско Запада в Украине и начало хаоса в Неньке. Вслед за этим посыпется все Восточное партнерство ( Грузия, Молдова, Беларусь, Армения, Азербайджан) и сам ЕС вступит в полосу глубокого кризиса.



С другой стороны деньги МВФ и любая другая международная помощь Запада в Украине не работает. Правящий класс соглашается только на те предложения МВФ , которые касаются урезания социальных благ или поднятий тарифов, но стеной стоит там, где МВФ пытается коснуться вопросов борьбы с коррупцией. При таком подходе ситуация в стране будет постепенно ухудшается и впереди все будет финансовый коллапс. так как инвестиционный климат в стране останется , по сути , криминальным.



Чтобы оправдать свое продолжение кредитования Украины Запад придумал для себя оправдание. Это создание АКС, чем почему -то неслыханно напугал нашу "элиту". Начались многомесячные игры , в которых обе стороны договорились не называть вещи своими именами, а в переговорах использовать такие термины как " благо народа", " заветы майдана", " Конституция", " законность" , "уважение национального суверенитета" , и т.д.



В своих попытках надуть друг друга обе стороны исчерпали все временные лимиты и на принятие закона остаются просто считанные часы. Но как это часто бывает в подобных ситуациях обе стороны явно переоценивают цен вопроса. Запад переоценивает потенциальную пользу от создания АКС, а наша коррумпированная, но сплоченная элита явно переоценивает опасность для себя. АКС не будет работать так как будет написано в законе, точно так же как НАБУ работает так , как фактически работает сейчас. То есть в полном соответствии с теми неформальными клановыми принципами, которые определяют функционирование украинского государства и общества. Точно также будет работать и АКС, каких бы непогрешимых судей туда не набрали- очень быстро они все поймут , а кто не поймет. того просто переломают.



Но я думаю, что Запад будет ожидать наша типовая хохма для лохов. Закон примут, 2 млрд долл дадут, а потом неожиданно наскребется 50 депутатов, который вдруг озаботятся тем , что закон об АКС не соответствует Конституции Украины ( а он действительно не соответствует!) и подадут в КС, который спустя 6 месяцев вынесет вердикт: " Не соответствует! "

Дальше начнутся игры по внесению изменений в Конституцию.... Это еще на 2-3 года. Ну, а там либо шах помрет , либо ишак сдохнет.



Так или приблизительно так рассуждает наша " элита". Что думает Запад и что он вообще собирается делать в Украине , я не знаю. Но складывается впечатление, что и Запад сам тоже не знает. Поэтому и сражается за этот бесполезный АКС , как за жизнь.



Как сказал нобелевский лауреат по экономике Агнус Дитон : "Международная финансовая помощь не в состоянии помочь бедным странам потому, что она оставляет на плаву коррумпированные правительства, которые блокируют эффективное использование денег".



Запад, кредитуя Украину, не только уже 4 года держит на плаву коррумпированное правительство. Он его и привел к власти!. Круг замкнулся, змея кусает свой хвост.