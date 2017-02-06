есть масса людей, которым метро даром не нужно
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
есть масса людей, которым метро даром не нужно
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:12
Не смешите, кто же их "найдет"?
Если бы импортер был вхож во фракцию БПП или занес кому надо положенное - никто бы ничего не "нашел".
У нас все стройки давным давно "согласованы", а которые не "согласованы" (Войцеховский) - переданы Мыкытасю(УкрБуд), и "незаметно" достраиваются как будто "согласованы"
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:13
Так это надо сначала найти проектную документацию. По Элеганту, например, ее, как я понимаю, вообще нет. Нет документации - и ошибке закрасться некуда.
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Страсти по антикоррупционному суду
Чем бы не закончилась вся эта эпопея вокруг создания АКС в Украине , нет сомнения, что эта трагикомедия войдет в историю как учебный пример безнадежности всяких внешних попыток реформирования страны, если вся ее правящая элита категорически сопротивляется реформам.
МВФ прогнозируемо вляпался в Украине и не знает как унести отсюда ноги. Бросить Украину и прекратить ее кредитование невозможно- произойдет дефолт и на волне общественных протестов к власти придут либо националисты, либо пророссийские силы. Оба варианта будут означать полное фиаско Запада в Украине и начало хаоса в Неньке. Вслед за этим посыпется все Восточное партнерство ( Грузия, Молдова, Беларусь, Армения, Азербайджан) и сам ЕС вступит в полосу глубокого кризиса.
С другой стороны деньги МВФ и любая другая международная помощь Запада в Украине не работает. Правящий класс соглашается только на те предложения МВФ , которые касаются урезания социальных благ или поднятий тарифов, но стеной стоит там, где МВФ пытается коснуться вопросов борьбы с коррупцией. При таком подходе ситуация в стране будет постепенно ухудшается и впереди все будет финансовый коллапс. так как инвестиционный климат в стране останется , по сути , криминальным.
Чтобы оправдать свое продолжение кредитования Украины Запад придумал для себя оправдание. Это создание АКС, чем почему -то неслыханно напугал нашу "элиту". Начались многомесячные игры , в которых обе стороны договорились не называть вещи своими именами, а в переговорах использовать такие термины как " благо народа", " заветы майдана", " Конституция", " законность" , "уважение национального суверенитета" , и т.д.
В своих попытках надуть друг друга обе стороны исчерпали все временные лимиты и на принятие закона остаются просто считанные часы. Но как это часто бывает в подобных ситуациях обе стороны явно переоценивают цен вопроса. Запад переоценивает потенциальную пользу от создания АКС, а наша коррумпированная, но сплоченная элита явно переоценивает опасность для себя. АКС не будет работать так как будет написано в законе, точно так же как НАБУ работает так , как фактически работает сейчас. То есть в полном соответствии с теми неформальными клановыми принципами, которые определяют функционирование украинского государства и общества. Точно также будет работать и АКС, каких бы непогрешимых судей туда не набрали- очень быстро они все поймут , а кто не поймет. того просто переломают.
Но я думаю, что Запад будет ожидать наша типовая хохма для лохов. Закон примут, 2 млрд долл дадут, а потом неожиданно наскребется 50 депутатов, который вдруг озаботятся тем , что закон об АКС не соответствует Конституции Украины ( а он действительно не соответствует!) и подадут в КС, который спустя 6 месяцев вынесет вердикт: " Не соответствует! "
Дальше начнутся игры по внесению изменений в Конституцию.... Это еще на 2-3 года. Ну, а там либо шах помрет , либо ишак сдохнет.
Так или приблизительно так рассуждает наша " элита". Что думает Запад и что он вообще собирается делать в Украине , я не знаю. Но складывается впечатление, что и Запад сам тоже не знает. Поэтому и сражается за этот бесполезный АКС , как за жизнь.
Как сказал нобелевский лауреат по экономике Агнус Дитон : "Международная финансовая помощь не в состоянии помочь бедным странам потому, что она оставляет на плаву коррумпированные правительства, которые блокируют эффективное использование денег".
Запад, кредитуя Украину, не только уже 4 года держит на плаву коррумпированное правительство. Он его и привел к власти!. Круг замкнулся, змея кусает свой хвост.
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:38
время показывает, что времена меняются. И то, что было "железно" и навсегда. потом внезапно растворяется.
Завтра голосуют антикоррупционный суд. Данилюка сегодня предложили в отставку отправить. Грося грозится уйти, если завтра не проголосуют...Власть может поменяться, а при смене власти устранить конкурента, запретив стройку-очень даже можно, если у него дом на территории больницы, близко к реке, неправильно поделен с военными и т.п.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сегодня подали в отставку министра финансов Данилюка. Я не говорю что он какой то там спец, но отставка министра финансов перед получением очередного критического транша МВФ - не добрый знак. Признак системного глубокого кризиса в правительстве.
Эрик Найман прогнозирует курс 50-60грн/дол в течении года, если МВФ не даст денег.
Недвига тогда -30% от текущих значений как пить дать.
Рекомендации прежние: ничего не покупать. Не держать деньги в укробанках.
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:52
Кошку заведи, несколько
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Сер 06 чер, 2018 16:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
есть вроде опасность, что снятие Данилюка, и наличие 2-х и.о.-Супрун и Стэць-повод для расформирования Кабмина. Если же еще и заведут пластинку про отсутствие коалиции в парламенте....
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Сер 06 чер, 2018 16:10
Додано: Сер 06 чер, 2018 16:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вот ещё запели, ребята....
Украина стоит на грани глубокого экономического кризиса: сотрудничество с МВФ должно продолжаться, - открытое письмо экономистов к властям.
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