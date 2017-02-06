Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
#думки_пересічного_громадянина Больше всего меня поражает последнее время - нельзя говорить о чем-то позитивном в Украине. При чем это было как тогда когда я находился в Киеве, так и сейчас в Варшаве. в 95% случаев если говоришь кому-то что в Украине что-то хорошо, правильно или позитивно - начинается какой-то понос насмешек, фантазий, домыслов и обвинений. Есть у меня знакомый, который весьма емко и точно когда-то написал текст (еще в ЖЖ) про то что жители залесья любят жить в говне и с негодованием противятся когда кто-то пытается жить не_в_говне. Так вот. я прям ощущаю как люди в Украине скатываются практически в то же самое. С явным отличием - они любят страдать, во всем вокруг видят только говно и к нему же сводят любыем упоминания о хорошем. Но да. с негодованием воспринимают любые попытки кого-то вылазить из этого состояния. Это даже не зрадофилия... это какой-то зрадомазохизм. отвратительно.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Действо: сборка кровати. Длительность: 1 час. Стоимость: 450 грн (пытался развести на 600 - "цены выросли, прайс уже пересмотрели", на замечание, что цена уточнялась в магазине утром по телефону снисходительно согласился "ну ладно - давай 500", но был послан)
Сколько у него таких проданных часов в день может быть? 2-3(оптимистично)? Т.е. в лучшем случае немногим больше 150грн/час. Т.е. до 1000$ в месяц если он работает сам на себя или +/-500$ если в найме. Космос?
Депутата от «Свободы» и главу общественной организации «Стоп беспределу» Игоря Мирошниченко обвиняют в том, что он устроил провокацию с целью дискредитировать компанию-застройщика ЖК «Парк Ленд».
По словам представителей застройщика, активисты общественной организации Мирошниченко разрисовали бранными выражениями отдел продаж и распространяли листовки, негативный смысл которых «является ничем не обоснованным вымыслом, порочащим деловую репутацию предприятия».
Кроме того, в компании утверждают, что такая «своевольная» акция является обычным шантажом, направленным на получение желаемых квадратных метров.
«Посланцы от Мирошниченко приходили к нам с коммерческим предложением относительно "мирного сотрудничества", стоимость которого достигла аж 400 квадратов, и запугивали проблемами в случае отказа», — отметил юрист ZIM Capital Group Вадим Балабан.
Интересно, что Игорь Мирошниченко, который сегодня упорно борется за соблюдение норм действующего законодательства другими, сам является главным фигурантом ряда громких скандалов, в том числе и в строительном секторе.
Из информационных источников известно, что на 0,0608 га с целевым назначением земельного участка «ведение садоводства» Игорь Мирошниченко вместо картофеля «вырастил» пятиэтажный «садовый» домик площадью более 1000 кв. м. Позже инспекция Архитектурно-строительного контроля заметила и зафиксировала наличие на указанном месте не садового помещения, а гостиничного комплекса «Нивки Плаза».
airmax78 написав:Кстати, никто так и не написал мне ничего конструктивного по поводу того, как мне отомстить моему "лендлорду" за повышение арендной ставки на 25% в обход всех договоренностей.
Кошку заведи, несколько
Я тараканов завел.
Отлично. А то на лоха нашли 25 годовых им остегивать. С хуя ли. Теперь подубьем ремонт, за пару недель перед отьездом нужно активно жарить чебуреки или подобное. Пусть жирный смог разносится по квартире и оседает оседает
Воздвиженку изначально построили с множественными технологическими нарушениями и без учета транспортной нагрузки, с единственным въездом и единственным выездом, которые находятся в ежедневных заторах, помимо всего прочего, и из-за хаотичной парковки.
Сейчас проблема значительно усугубляется строительством «Подолграда» (комплекс из 21 здания компании «УкрБуд») и «ПодолГрадВинтажа» (6-секционное 11-этажное здание на выезде из микрорайона).
Поэтому инициативная группа жителей Воздвиженки объединилась, чтобы изменить ситуацию.
«Мы не преследуем коммерческие цели, мы вне политики, мы просто хотим получить возможность противостоять хаотичным застройкам и поддерживать порядок в микрорайоне, где живем. Наша громада готова разбить здесь сквер своими силами, а создав ОСН», — говорит активист Воздвиженки Татьяна Максименко.
«Мы очень надеемся, что депутаты Киевсовета поддержат нас в этой непростой борьбе с массовой застройкой Подола и позволят нам создать ОСН. Если этого не произойдет, то любимая многими киевлянами и туристами Воздвиженка еще на 10 лет может оказаться "строительной площадкой", а ее жителям придется заниматься борьбой со строительными компаниями и наблюдать как гибнет один из красивейших уголков Киева», — подчеркивают активисты.
Воздвиженку изначально построили с множественными технологическими нарушениями и без учета транспортной нагрузки, с единственным въездом и единственным выездом, которые находятся в ежедневных заторах, помимо всего прочего, и из-за хаотичной парковки.
Сейчас проблема значительно усугубляется строительством «Подолграда» (комплекс из 21 здания компании «УкрБуд») и «ПодолГрадВинтажа» (6-секционное 11-этажное здание на выезде из микрорайона).
Поэтому инициативная группа жителей Воздвиженки объединилась, чтобы изменить ситуацию.
«Мы не преследуем коммерческие цели, мы вне политики, мы просто хотим получить возможность противостоять хаотичным застройкам и поддерживать порядок в микрорайоне, где живем. Наша громада готова разбить здесь сквер своими силами, а создав ОСН», — говорит активист Воздвиженки Татьяна Максименко.
«Мы очень надеемся, что депутаты Киевсовета поддержат нас в этой непростой борьбе с массовой застройкой Подола и позволят нам создать ОСН. Если этого не произойдет, то любимая многими киевлянами и туристами Воздвиженка еще на 10 лет может оказаться "строительной площадкой", а ее жителям придется заниматься борьбой со строительными компаниями и наблюдать как гибнет один из красивейших уголков Киева», — подчеркивают активисты.
Объелся на выходных в любчике что пришлось погулять по воздвиженке. Первое впечатление - красиво. Но если детально смотреть - здания сыпятся, никто их не ремонтирует. Инфраструктуры нет кроме кафе. Жить с семьей там нереально.