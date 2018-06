Додано: Сер 06 чер, 2018 16:14





#думки_пересічного_громадянина

Больше всего меня поражает последнее время - нельзя говорить о чем-то позитивном в Украине.

При чем это было как тогда когда я находился в Киеве, так и сейчас в Варшаве.

в 95% случаев если говоришь кому-то что в Украине что-то хорошо, правильно или позитивно - начинается какой-то понос насмешек, фантазий, домыслов и обвинений.

Есть у меня знакомый, который весьма емко и точно когда-то написал текст (еще в ЖЖ) про то что жители залесья любят жить в говне и с негодованием противятся когда кто-то пытается жить не_в_говне.

Так вот. я прям ощущаю как люди в Украине скатываются практически в то же самое. С явным отличием - они любят страдать, во всем вокруг видят только говно и к нему же сводят любыем упоминания о хорошем.

Но да. с негодованием воспринимают любые попытки кого-то вылазить из этого состояния.

Это даже не зрадофилия... это какой-то зрадомазохизм.

отвратительно.



Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.