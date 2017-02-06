RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12791280128112821283>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 896
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
84
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
189
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
67
Раціональне планування та метраж
16%
140
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
167
Якість будівництва
16%
139
Всього голосів : 896
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:14

из фб:

#думки_пересічного_громадянина
Больше всего меня поражает последнее время - нельзя говорить о чем-то позитивном в Украине.
При чем это было как тогда когда я находился в Киеве, так и сейчас в Варшаве.
в 95% случаев если говоришь кому-то что в Украине что-то хорошо, правильно или позитивно - начинается какой-то понос насмешек, фантазий, домыслов и обвинений.
Есть у меня знакомый, который весьма емко и точно когда-то написал текст (еще в ЖЖ) про то что жители залесья любят жить в говне и с негодованием противятся когда кто-то пытается жить не_в_говне.
Так вот. я прям ощущаю как люди в Украине скатываются практически в то же самое. С явным отличием - они любят страдать, во всем вокруг видят только говно и к нему же сводят любыем упоминания о хорошем.
Но да. с негодованием воспринимают любые попытки кого-то вылазить из этого состояния.
Это даже не зрадофилия... это какой-то зрадомазохизм.
отвратительно.

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3700
З нами з: 05.06.16
Подякував: 194 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:20

  alkasander написав:Пример номер 3:

Действо: сборка кровати.
Длительность: 1 час.
Стоимость: 450 грн (пытался развести на 600 - "цены выросли, прайс уже пересмотрели", на замечание, что цена уточнялась в магазине утром по телефону снисходительно согласился "ну ладно - давай 500", но был послан)


Сколько у него таких проданных часов в день может быть? 2-3(оптимистично)? Т.е. в лучшем случае немногим больше 150грн/час. Т.е. до 1000$ в месяц если он работает сам на себя или +/-500$ если в найме. Космос?
norn
 
Повідомлень: 306
З нами з: 29.10.08
Подякував: 29 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:24

из жизни "борцов с шаромыгами":

Депутата от «Свободы» и главу общественной организации «Стоп беспределу» Игоря Мирошниченко обвиняют в том, что он устроил провокацию с целью дискредитировать компанию-застройщика ЖК «Парк Ленд».

По словам представителей застройщика, активисты общественной организации Мирошниченко разрисовали бранными выражениями отдел продаж и распространяли листовки, негативный смысл которых «является ничем не обоснованным вымыслом, порочащим деловую репутацию предприятия».

Кроме того, в компании утверждают, что такая «своевольная» акция является обычным шантажом, направленным на получение желаемых квадратных метров.

«Посланцы от Мирошниченко приходили к нам с коммерческим предложением относительно "мирного сотрудничества", стоимость которого достигла аж 400 квадратов, и запугивали проблемами в случае отказа», — отметил юрист ZIM Capital Group Вадим Балабан.

Интересно, что Игорь Мирошниченко, который сегодня упорно борется за соблюдение норм действующего законодательства другими, сам является главным фигурантом ряда громких скандалов, в том числе и в строительном секторе.

Из информационных источников известно, что на 0,0608 га с целевым назначением земельного участка «ведение садоводства» Игорь Мирошниченко вместо картофеля «вырастил» пятиэтажный «садовый» домик площадью более 1000 кв. м. Позже инспекция Архитектурно-строительного контроля заметила и зафиксировала наличие на указанном месте не садового помещения, а гостиничного комплекса «Нивки Плаза».

https://nashkiev.ua/novosti/svobodovtsa ... nt=novosti
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3700
З нами з: 05.06.16
Подякував: 194 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:26

  airmax78 написав:
  ребе Нок написав:
  airmax78 написав:Кстати, никто так и не написал мне ничего конструктивного по поводу того, как мне отомстить моему "лендлорду" за повышение арендной ставки на 25% в обход всех договоренностей.

Кошку заведи, несколько

Я тараканов завел.

Отлично. А то на лоха нашли 25 годовых им остегивать. С хуя ли. Теперь подубьем ремонт, за пару недель перед отьездом нужно активно жарить чебуреки или подобное. Пусть жирный смог разносится по квартире и оседает оседает :twisted:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1087
З нами з: 02.03.15
Подякував: 165 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Предвыборная гонка уже в разгаре. Не удивлюсь, если это будут самые дорогие и самые ожесточенные выборы в истории Украины. Но добро победит - сомнений нет.
airmax78
 
Повідомлень: 24645
З нами з: 25.10.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 2812 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я тараканов завел.

не выпускайте из аквариума раньше времени.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8016
З нами з: 10.06.11
Подякував: 149 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:46

бачили очі що купували?

Воздвиженку изначально построили с множественными технологическими нарушениями и без учета транспортной нагрузки, с единственным въездом и единственным выездом, которые находятся в ежедневных заторах, помимо всего прочего, и из-за хаотичной парковки.

Сейчас проблема значительно усугубляется строительством «Подолграда» (комплекс из 21 здания компании «УкрБуд») и «ПодолГрадВинтажа» (6-секционное 11-этажное здание на выезде из микрорайона).

Поэтому инициативная группа жителей Воздвиженки объединилась, чтобы изменить ситуацию.

«Мы не преследуем коммерческие цели, мы вне политики, мы просто хотим получить возможность противостоять хаотичным застройкам и поддерживать порядок в микрорайоне, где живем. Наша громада готова разбить здесь сквер своими силами, а создав ОСН», — говорит активист Воздвиженки Татьяна Максименко.

«Мы очень надеемся, что депутаты Киевсовета поддержат нас в этой непростой борьбе с массовой застройкой Подола и позволят нам создать ОСН. Если этого не произойдет, то любимая многими киевлянами и туристами Воздвиженка еще на 10 лет может оказаться "строительной площадкой", а ее жителям придется заниматься борьбой со строительными компаниями и наблюдать как гибнет один из красивейших уголков Киева», — подчеркивают активисты.

https://nashkiev.ua/novosti/aktivisty-prosyat-kievsovet-prizvali-podderzhat-sozdanie-osn-dlya-vozdvizhenki.html?in_parent=novosti
стонут, аки копийчужки
ждём стонов от Французского квартала
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8016
З нами з: 10.06.11
Подякував: 149 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:47

Жарьте селедку - этот запах въедается даже в бетон
X-Fresh
 
Повідомлень: 106
З нами з: 17.05.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:50

  Serg-ik написав:бачили очі що купували?

Воздвиженку изначально построили с множественными технологическими нарушениями и без учета транспортной нагрузки, с единственным въездом и единственным выездом, которые находятся в ежедневных заторах, помимо всего прочего, и из-за хаотичной парковки.

Сейчас проблема значительно усугубляется строительством «Подолграда» (комплекс из 21 здания компании «УкрБуд») и «ПодолГрадВинтажа» (6-секционное 11-этажное здание на выезде из микрорайона).

Поэтому инициативная группа жителей Воздвиженки объединилась, чтобы изменить ситуацию.

«Мы не преследуем коммерческие цели, мы вне политики, мы просто хотим получить возможность противостоять хаотичным застройкам и поддерживать порядок в микрорайоне, где живем. Наша громада готова разбить здесь сквер своими силами, а создав ОСН», — говорит активист Воздвиженки Татьяна Максименко.

«Мы очень надеемся, что депутаты Киевсовета поддержат нас в этой непростой борьбе с массовой застройкой Подола и позволят нам создать ОСН. Если этого не произойдет, то любимая многими киевлянами и туристами Воздвиженка еще на 10 лет может оказаться "строительной площадкой", а ее жителям придется заниматься борьбой со строительными компаниями и наблюдать как гибнет один из красивейших уголков Киева», — подчеркивают активисты.

https://nashkiev.ua/novosti/aktivisty-prosyat-kievsovet-prizvali-podderzhat-sozdanie-osn-dlya-vozdvizhenki.html?in_parent=novosti
стонут, аки копийчужки
ждём стонов от Французского квартала


Объелся на выходных в любчике что пришлось погулять по воздвиженке. Первое впечатление - красиво. Но если детально смотреть - здания сыпятся, никто их не ремонтирует. Инфраструктуры нет кроме кафе. Жить с семьей там нереально.
X-Fresh
 
Повідомлень: 106
З нами з: 17.05.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:56

Поймите, не может так быть что-бы целая страна зависела от одного МВФ и все гадали: даст транш или нет?

Это все равно что конченный алкоголик который ждет лимита 500 грн на карточку Привата. Без планов, без перспектив, без будующего.

Смысла покупать недвигу сейчас тут нет никакого.

Вопрос в том- что делать с уже имеющейся недвижимостью.

Если она не в Киеве - то продавать однозначно.

А вот если в Киеве?

Вопрос. Теоретически я бы сказал что нужно стараться не превышать доли 50% от всех активов в КРЖН.

Но зная любовь наших людей нырять в бетон с головой.... Что же делать??
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3255
З нами з: 07.01.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 648 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 12791280128112821283>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1078, 1079, 1080
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10798 1965250
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 12:04
hume
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 84675
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23981
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.