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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 чер, 2018 16:58
airmax78 написав: Васенька написав:
https://www.ukr.net/news/details/avto/63753288/1/ а хто в нас так лохонувся з фольсами
Мой уже забрали на штрафплощадку. Говорят, что, скорее всего, утилизируют в течение месяца, если не обновят регистрационные документы. Забирать приехал эвакуатор на 6ляхах.
Молодцы, кстати - на упреждение сработали. И вот даже захотел бы я сейчас поехать, перекрыть Грушевского - а не на чем.
Что то ваш юмор совсем не смешным становится.
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hume
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Додано: Сер 06 чер, 2018 16:59
X-Fresh написав:
Объелся на выходных в любчике что пришлось погулять по воздвиженке. Первое впечатление - красиво. Но если детально смотреть - здания сыпятся, никто их не ремонтирует. Инфраструктуры нет кроме кафе. Жить с семьей там нереально.
На Воздвиженке хорошо жить на пенсии, если ты активный пенсионер - далеко ходить не надо - ты всегда в центре всех событий. Центр, но в то же время - тихо. Плотная застройка, но не муравейниками. Беда с парковкой, но когда ты на пенсии, это даже в какой-то степени фан и пенсионный экстрим - ходить, царапать машины, прокалывать им шины. Но и с детьми там отлично: на Подоле полно школ и всего чего угодно.
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airmax78
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Додано: Сер 06 чер, 2018 17:01
hume написав: airmax78 написав: Васенька написав:
https://www.ukr.net/news/details/avto/63753288/1/ а хто в нас так лохонувся з фольсами
Мой уже забрали на штрафплощадку. Говорят, что, скорее всего, утилизируют в течение месяца, если не обновят регистрационные документы. Забирать приехал эвакуатор на 6ляхах.
Молодцы, кстати - на упреждение сработали. И вот даже захотел бы я сейчас поехать, перекрыть Грушевского - а не на чем.
Что то ваш юмор совсем не смешным становится.
Я уверен, что Порше-Запад в беде нас не бросит и, если все будет очень плохо - просто выкупит автомобили обратно.
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airmax78
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Додано: Сер 06 чер, 2018 17:03
Трібека, може Ви б в депутати подались, а там і в президенти? - змінили б все на краще?
- а там, би вже й Айрмакса в прим'єри підтянули.... і Кінконгівця, на місце Авакова, чи Луценка?
...вже б за пару років, німці їхали б до наших пенсіонерів дупи мити, забираючи роботу у приїзджих до нас поляків та чехів....))
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Долярчик
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Додано: Сер 06 чер, 2018 17:06
Чукча2 написав:
Украина стоит на грани глубокого экономического кризиса: сотрудничество с МВФ должно продолжаться
ерунда. в стране полно денег:
в дороги вкладывают миллиарды ( с качеством на миллионы)
при стоимости квадрата жилья в Киеве ( новострой) 850 долл и строительсте 2 000 000 метров получаем 1,7 ярда.Еще траты на авто, бензин , айфоны...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Сер 06 чер, 2018 17:08
Tribeca написав:
Поймите, не может так быть что-бы целая страна зависела от одного МВФ и все гадали: даст транш или нет?
Это все равно что конченный алкоголик который ждет лимита 500 грн на карточку Привата. Без планов, без перспектив, без будующего.
Смысла покупать недвигу сейчас тут нет никакого.
Вопрос в том- что делать с уже имеющейся недвижимостью.
Если она не в Киеве - то продавать однозначно.
А вот если в Киеве?
Вопрос. Теоретически я бы сказал что нужно стараться не превышать доли 50% от всех активов в КРЖН.
Но зная любовь наших людей нырять в бетон с головой.... Что же делать??
Первым делом - спасти бездомного экономиста из лап кровожадного лендлорда. А дальше, мы объединим наши ЭМБИЭИ, проведем мозговой штурм и выработаем правильную стратегию на ближайшие 3 года. Кстати, Респект мне уже предложил ЦП долгосрочно со скидкой 30% от рынка. Ваш ход, Трибека!
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airmax78
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Додано: Сер 06 чер, 2018 17:08
Долярчик, я откровенно не тяну быть президентом такой сложной страны в сложный исторический период.
Поэтому туда и не лезу. У меня в отличае от них есть совесть и самоограничитель.
И я еще считаю что если на крови попал во власть - то нужно что-то делать. А не тупо воровать. А я на пенсии, мне лень много работать, стрессы не нужны - и так с потенцией проблемы, Мальвины уже бухтят.. Мне нужно здоровьем заниматься и жить в свое удовольствие.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 17:09
airmax78 написав: Tribeca написав:
Поймите, не может так быть что-бы целая страна зависела от одного МВФ и все гадали: даст транш или нет?
Это все равно что конченный алкоголик который ждет лимита 500 грн на карточку Привата. Без планов, без перспектив, без будующего.
Смысла покупать недвигу сейчас тут нет никакого.
Вопрос в том- что делать с уже имеющейся недвижимостью.
Если она не в Киеве - то продавать однозначно.
А вот если в Киеве?
Вопрос. Теоретически я бы сказал что нужно стараться не превышать доли 50% от всех активов в КРЖН.
Но зная любовь наших людей нырять в бетон с головой.... Что же делать??
Первым делом - спасти бездомного экономиста из лап кровожадного лендлорда. А дальше, мы объединим наши ЭМБИЭИ, проведем мозговой штурм и выработаем правильную стратегию на ближайшие 3 года. Кстати, Респект мне уже предложил ЦП долгосрочно со скидкой 30% от рынка. Ваш ход, Трибека!
Макс, у меня тариф простой.
Голосуете всей семьей за Оппоблок (не менее 6 голосов - подключайте бабушек/дедушек) - скидка 20% от рыночной цены аренды.
Голосуете за Юльку (аналогично) - 10% скидка.
Всякие Ляшки, гриценки - это 5% скидки, не больше.
За Зеленского если наберете семьей 6 голосов (и если он будет балотироваться) - дам скидку 30% на год.
Если проголосуете за ПАПу или Свободу - выгоню без возврата залоговой суммы.
Согласны на такие условия?
Востаннє редагувалось Tribeca
в Сер 06 чер, 2018 17:13, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 17:11
airmax78 написав:
Я уверен, что Порше-Запад в беде нас не бросит и, если все будет очень плохо - просто выкупит автомобили обратно.
Точно, не бросит. Кинет. 56 млн долл..на такие я им посоветую открыть новый бизнес))))
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Сер 06 чер, 2018 17:15
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Я уверен, что Порше-Запад в беде нас не бросит и, если все будет очень плохо - просто выкупит автомобили обратно.
Точно, не бросит. Кинет. 56 млн долл..на такие я им посоветую открыть новый бизнес))))
Вы не понимаете, Серж. Порше-Захид - это вам не УКО, не Оркада, не УкрБуд и даже не КГС. Это компания с мировым именем. Я им верю больше чем себе.
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