Tribeca написав:

Поймите, не может так быть что-бы целая страна зависела от одного МВФ и все гадали: даст транш или нет?Это все равно что конченный алкоголик который ждет лимита 500 грн на карточку Привата. Без планов, без перспектив, без будующего.Смысла покупать недвигу сейчас тут нет никакого.Вопрос в том- что делать с уже имеющейся недвижимостью.Если она не в Киеве - то продавать однозначно.А вот если в Киеве?Вопрос. Теоретически я бы сказал что нужно стараться не превышать доли 50% от всех активов в КРЖН.Но зная любовь наших людей нырять в бетон с головой.... Что же делать??