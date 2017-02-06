Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
X-Fresh написав:Объелся на выходных в любчике что пришлось погулять по воздвиженке. Первое впечатление - красиво. Но если детально смотреть - здания сыпятся, никто их не ремонтирует. Инфраструктуры нет кроме кафе. Жить с семьей там нереально.
На Воздвиженке хорошо жить на пенсии, если ты активный пенсионер - далеко ходить не надо - ты всегда в центре всех событий. Центр, но в то же время - тихо. Плотная застройка, но не муравейниками. Беда с парковкой, но когда ты на пенсии, это даже в какой-то степени фан и пенсионный экстрим - ходить, царапать машины, прокалывать им шины. Но и с детьми там отлично: на Подоле полно школ и всего чего угодно.
Васенька написав:https://www.ukr.net/news/details/avto/63753288/1/ а хто в нас так лохонувся з фольсами
Мой уже забрали на штрафплощадку. Говорят, что, скорее всего, утилизируют в течение месяца, если не обновят регистрационные документы. Забирать приехал эвакуатор на 6ляхах. Молодцы, кстати - на упреждение сработали. И вот даже захотел бы я сейчас поехать, перекрыть Грушевского - а не на чем.
Что то ваш юмор совсем не смешным становится.
Я уверен, что Порше-Запад в беде нас не бросит и, если все будет очень плохо - просто выкупит автомобили обратно.
Чукча2 написав:Украина стоит на грани глубокого экономического кризиса: сотрудничество с МВФ должно продолжаться
ерунда. в стране полно денег: в дороги вкладывают миллиарды ( с качеством на миллионы) при стоимости квадрата жилья в Киеве ( новострой) 850 долл и строительсте 2 000 000 метров получаем 1,7 ярда.Еще траты на авто, бензин , айфоны...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Tribeca написав:Поймите, не может так быть что-бы целая страна зависела от одного МВФ и все гадали: даст транш или нет?
Это все равно что конченный алкоголик который ждет лимита 500 грн на карточку Привата. Без планов, без перспектив, без будующего.
Смысла покупать недвигу сейчас тут нет никакого.
Вопрос в том- что делать с уже имеющейся недвижимостью.
Если она не в Киеве - то продавать однозначно.
А вот если в Киеве?
Вопрос. Теоретически я бы сказал что нужно стараться не превышать доли 50% от всех активов в КРЖН.
Но зная любовь наших людей нырять в бетон с головой.... Что же делать??
Первым делом - спасти бездомного экономиста из лап кровожадного лендлорда. А дальше, мы объединим наши ЭМБИЭИ, проведем мозговой штурм и выработаем правильную стратегию на ближайшие 3 года. Кстати, Респект мне уже предложил ЦП долгосрочно со скидкой 30% от рынка. Ваш ход, Трибека!
Вот что пишет член совета НБУ. Это уже не просто блогер, а керивнык нашего центробанка.
Он имеет доступ к инсайдерской информации, послушаем же его
Вважаємо своїм обов'язком заявити: українська держава стоїть на межі глибокої економічної кризи.
У другій половині цього року український уряд має заплатити понад 3 млрд. доларів кредиторам. У наступному році біля 7 млрд. Цих коштів держава не має, і джерела їх отримання поки відсутні. Невиплата боргу означає катастрофічну девальвацію гривні з неминучим стрімким зубожінням більшості українських громадян.
Востаннє редагувалось Tribeca в Сер 06 чер, 2018 17:25, всього редагувалось 1 раз.
Tribeca так и есть Ну может он ту скидку как нибудь по другому отработает. Вот например идешь ты вечером с мальвиной тут Макс с ножом нападает. Ты ножик выбил, боковой в ухо и с ноги в колено. Он убегает а ты герой
Востаннє редагувалось ребе Нок в Сер 06 чер, 2018 17:42, всього редагувалось 1 раз.