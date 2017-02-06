Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ребе Нок написав:Tribeca так и есть Ну может он ту скидку как нибудь по другому отработает. Вот например идешь ты вечером с мальвиной тут Макс с ножом нападает. Ты ножик выбил, боковой в ухо и с ноги в колено. Он убегает а ты герой
Спасибо. От такого обращения Макс не "убегает", а "умирает". За такие перформансы я должен проживать на Круше бесплатно.
ребе Нок написав:Tribeca так и есть Ну может он ту скидку как нибудь по другому отработает. Вот например идешь ты вечером с мальвиной тут Макс с ножом нападает. Ты ножик выбил, боковой в ухо и с ноги в колено. Он убегает а ты герой
Спасибо. От такого обращения Макс не "убегает", а "умирает". За такие перформансы я должен проживать на Круше бесплатно.
Токо потом надо не провтыкать к ним с утра зайти сахарку попросить
Приближается кульминация. Арест активов Газпрома и тут же, "внезапно", требование Тимохи отправить руководство Нафтогаза в отставку, слив в СМИ инфы о бонусах руководства Нафтогаза. Тут все шито белыми нитками, даже как-то неудобно за старушку и ее патронов. Но с Данилюком, мне кажется, там что-то гораздо более интересное заваривается. И с выводами я бы не спешил. Самое глупое, если Данилюк решил строить собственную политическую карьеру. ИМХО, у него в Украине шансов на порядок меньше, чем у Олега Винника. Не знаю, к чему бы это.
airmax78 написав:Мой уже забрали на штрафплощадку. Говорят, что, скорее всего, утилизируют в течение месяца, если не обновят регистрационные документы. Забирать приехал эвакуатор на 6ляхах. Молодцы, кстати - на упреждение сработали. И вот даже захотел бы я сейчас поехать, перекрыть Грушевского - а не на чем.
Что то ваш юмор совсем не смешным становится.
Я уверен, что Порше-Запад в беде нас не бросит и, если все будет очень плохо - просто выкупит автомобили обратно.