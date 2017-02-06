RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12811282128312841285>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 898
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
84
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
189
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
67
Раціональне планування та метраж
16%
141
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
168
Якість будівництва
15%
139
Всього голосів : 898
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 17:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Tribeca написав:Это уже не просто блогер, а керивнык нашего центробанка.


шошо?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3706
З нами з: 05.06.16
Подякував: 194 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 17:39

  kingkongovets написав:
Tribeca написав:Это уже не просто блогер, а керивнык нашего центробанка.


шошо?)


Наталья Сахипзадовна Набиуллина :mrgreen:
maza5
 
Повідомлень: 98
З нами з: 27.08.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 17:43

  maza5 написав:
  kingkongovets написав:
Tribeca написав:Это уже не просто блогер, а керивнык нашего центробанка.


шошо?)


Наталья Сахипзадовна Набиуллина :mrgreen:


особо доставляет это ее постоянное снисходительное "поймите", которым она приправляет очередной свой в***р
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3706
З нами з: 05.06.16
Подякував: 194 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 17:44

  kingkongovets написав:
Tribeca написав:Это уже не просто блогер, а керивнык нашего центробанка.


шошо?)



https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Центральный_банк


К-ц, ты притворяешься или и в самом деле одноклеточный?
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3261
З нами з: 07.01.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 648 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 17:46

  ребе Нок написав:Tribeca так и есть :lol:
Ну может он ту скидку как нибудь по другому отработает. Вот например идешь ты вечером с мальвиной тут Макс с ножом нападает. Ты ножик выбил, боковой в ухо и с ноги в колено. Он убегает а ты герой 8)

Спасибо. От такого обращения Макс не "убегает", а "умирает". За такие перформансы я должен проживать на Круше бесплатно.
airmax78
 
Повідомлень: 24650
З нами з: 25.10.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 2812 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 17:51

  Tribeca написав:
  kingkongovets написав:
Tribeca написав:Это уже не просто блогер, а керивнык нашего центробанка.


шошо?)



https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Центральный_банк


К-ц, ты притворяешься или и в самом деле одноклеточный?


назвать нацбанк центробанком может тока мокша
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 06 чер, 2018 18:05, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3706
З нами з: 05.06.16
Подякував: 194 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 17:52

  airmax78 написав:
  ребе Нок написав:Tribeca так и есть :lol:
Ну может он ту скидку как нибудь по другому отработает. Вот например идешь ты вечером с мальвиной тут Макс с ножом нападает. Ты ножик выбил, боковой в ухо и с ноги в колено. Он убегает а ты герой 8)

Спасибо. От такого обращения Макс не "убегает", а "умирает". За такие перформансы я должен проживать на Круше бесплатно.

Токо потом надо не провтыкать к ним с утра зайти сахарку попросить :lol:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1090
З нами з: 02.03.15
Подякував: 165 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 17:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Приближается кульминация. Арест активов Газпрома и тут же, "внезапно", требование Тимохи отправить руководство Нафтогаза в отставку, слив в СМИ инфы о бонусах руководства Нафтогаза. Тут все шито белыми нитками, даже как-то неудобно за старушку и ее патронов.
Но с Данилюком, мне кажется, там что-то гораздо более интересное заваривается. И с выводами я бы не спешил.
Самое глупое, если Данилюк решил строить собственную политическую карьеру. ИМХО, у него в Украине шансов на порядок меньше, чем у Олега Винника. Не знаю, к чему бы это.
airmax78
 
Повідомлень: 24650
З нами з: 25.10.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 2812 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:05

  airmax78 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Мой уже забрали на штрафплощадку. Говорят, что, скорее всего, утилизируют в течение месяца, если не обновят регистрационные документы. Забирать приехал эвакуатор на 6ляхах.
Молодцы, кстати - на упреждение сработали. И вот даже захотел бы я сейчас поехать, перекрыть Грушевского - а не на чем.

Что то ваш юмор совсем не смешным становится.

Я уверен, что Порше-Запад в беде нас не бросит и, если все будет очень плохо - просто выкупит автомобили обратно.

скоро за Ауди примутся А3 которые
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18697
З нами з: 20.04.08
Подякував: 351 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:За Зеленского если наберете семьей 6 голосов (и если он будет балотироваться) - дам скидку 30% на год.

Если проголосуете за ПАПу или Свободу - выгоню без возврата залоговой суммы.

Супер!
(так, так - мій кандидат давно в моєму підпису!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4110
З нами з: 19.10.15
Подякував: 139 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 12811282128312841285>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Васенька і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1078, 1079, 1080
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10798 1965275
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 12:04
hume
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 84681
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23982
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.