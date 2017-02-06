Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Приближается кульминация. Арест активов Газпрома и тут же, "внезапно", требование Тимохи отправить руководство Нафтогаза в отставку, слив в СМИ инфы о бонусах руководства Нафтогаза. Тут все шито белыми нитками, даже как-то неудобно за старушку и ее патронов. Но с Данилюком, мне кажется, там что-то гораздо более интересное заваривается. И с выводами я бы не спешил. Самое глупое, если Данилюк решил строить собственную политическую карьеру. ИМХО, у него в Украине шансов на порядок меньше, чем у Олега Винника. Не знаю, к чему бы это.
Нормальный он чувак, я его на вечеринках АСС часто видел.
airmax78 написав:Приближается кульминация. Арест активов Газпрома и тут же, "внезапно", требование Тимохи отправить руководство Нафтогаза в отставку, слив в СМИ инфы о бонусах руководства Нафтогаза. Тут все шито белыми нитками, даже как-то неудобно за старушку и ее патронов. Но с Данилюком, мне кажется, там что-то гораздо более интересное заваривается. И с выводами я бы не спешил. Самое глупое, если Данилюк решил строить собственную политическую карьеру. ИМХО, у него в Украине шансов на порядок меньше, чем у Олега Винника. Не знаю, к чему бы это.
Нормальный он чувак, я его на вечеринках АСС часто видел.
airmax78 написав:Приближается кульминация. Арест активов Газпрома и тут же, "внезапно", требование Тимохи отправить руководство Нафтогаза в отставку, слив в СМИ инфы о бонусах руководства Нафтогаза. Тут все шито белыми нитками, даже как-то неудобно за старушку и ее патронов. Но с Данилюком, мне кажется, там что-то гораздо более интересное заваривается. И с выводами я бы не спешил. Самое глупое, если Данилюк решил строить собственную политическую карьеру. ИМХО, у него в Украине шансов на порядок меньше, чем у Олега Винника. Не знаю, к чему бы это.
Макс, это к системному кризису управления страной.
Элиты хотят воровать как раньше, но пирога уже не хватает.
Поднять тарифы на комуслуги в 2 раза - элементарно, "этого требует Мвф", а создать АКС - это уже "вторгнення в суверенитет".
Хотя я и не сторонник МВФ, но феодалы хотят решить все вопросы за счет крепостных, это очевидно, но так не бывает.
Ну а находиться в одной лодке с ПАПой (с его рейтингом 5% и антирейтингом 70%) - это самоубийство. Пока только политическое. Но посмотрим по результатам выборов.
К-ц, ты притворяешься или и в самом деле одноклеточный?
да, я давно об этом пишу
Центральный банк (англ. central bank) — организация, отвечающая за денежно-кредитную политику и обеспечение работы платежной системы, а также в ряде случаев за регулирование и надзор в финансовом секторе в национальной экономике или группе стран. Центральный банк является одной из форм денежных властей.
Или к-ц думал шо центробанк есть только в РФ?
А Верховную Раду парламентом тоже называть нельзя?
airmax78 написав:Приближается кульминация. Арест активов Газпрома и тут же, "внезапно", требование Тимохи отправить руководство Нафтогаза в отставку, слив в СМИ инфы о бонусах руководства Нафтогаза. Тут все шито белыми нитками, даже как-то неудобно за старушку и ее патронов. Но с Данилюком, мне кажется, там что-то гораздо более интересное заваривается. И с выводами я бы не спешил. Самое глупое, если Данилюк решил строить собственную политическую карьеру. ИМХО, у него в Украине шансов на порядок меньше, чем у Олега Винника. Не знаю, к чему бы это.
Нормальный он чувак, я его на вечеринках АСС часто видел.
Винника? А кто это?
Винника к сожалению там не было, Данилюк часто бывает. Но он всего лишь министр финансов, так себе мелкая сошка в сравнении с Винником.
airmax78 написав:Приближается кульминация. Арест активов Газпрома и тут же, "внезапно", требование Тимохи отправить руководство Нафтогаза в отставку, слив в СМИ инфы о бонусах руководства Нафтогаза. Тут все шито белыми нитками, даже как-то неудобно за старушку и ее патронов. Но с Данилюком, мне кажется, там что-то гораздо более интересное заваривается. И с выводами я бы не спешил. Самое глупое, если Данилюк решил строить собственную политическую карьеру. ИМХО, у него в Украине шансов на порядок меньше, чем у Олега Винника. Не знаю, к чему бы это.
Макс, это к системному кризису управления страной.
Элиты хотят воровать как раньше, но пирога уже не хватает.
Поднять тарифы на комуслуги в 2 раза - элементарно, "этого требует Мвф", а создать АКС - это уже "вторгнення в суверенитет".
Хотя я и не сторонник МВФ, но феодалы хотят решить все вопросы за счет крепостных, это очевидно, но так не бывает.
Ну а находиться в одной лодке с ПАПой (с его рейтингом 5% и антирейтингом 70%) - это самоубийство. Пока только политическое. Но посмотрим по результатам выборов.
Чувствовал логическое противоречие в ваших постах, но никак не мог понять что меня беспокоило. Если принять вашу феодальную модель общества (а где не так? везде элиты и пересичные), то фамилия текущего феодала у руля не играет определяющей роли. Другой человек туда попасть не может, так выберем не самого при*** из всех и обеспечим сменяемость власти, чтобы не допустить монополии, узурпации, нарушения баланса сдержек и противовесов, чтобы шизофреник не устроил безумство, как в свое время в Германии или в современной России. Почему же такая нелюбовь к Порошенко? Почему позиция - пусть победит самый плохой кандидат, лишь бы не он?
У вас рак. Вы на последние деньги (продали все - квартиру, семейное столовое серебро - жить то хочется, последняя надежда) обратились к врачу. Врач убеждает вас, что обязательно вылечит. Отбирает деньги. После очередной операции оказывается что у вас вырезали почку (здоровую) и продали на черном рынке.
Врач оказался шарлатаном. Рак прогрессирует.
Какое у вас к этому врачу будет отношение?
Поэтому я думаю что ПАП - худший президент Украины (примерно на равне с Ющем, но хуже) - ни на кого не возлагалось столько надежд, и поэтому никто так не обманывал жестоко население.
Более того, если помните - майдан не был против РФ, не был против русского языка. Майдан был против коррупции.
А в итоге короупция осталась и разрослась, люди погибли, девал в 3.5 раз и это еще не предел, а керманычи пичкают нас русофобией, остаточным прощавай, бандеровцами и вышиванками, воруя как в последний день Помпеи.
Понятно что все эти переименования улиц - для отвода глаз, во время тупого распила всего и вся.
Но Янык просто тупо пилил, а эти тупо пилят, но создают предпосылки для гуманитарной катастрофы, которая аукнется через пару лет - маятник истории еще никто не отменял.