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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1282128312841285>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 898
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
84
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
189
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
67
Раціональне планування та метраж
16%
141
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
168
Якість будівництва
15%
139
Всього голосів : 898
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:14

  airmax78 написав:Приближается кульминация. Арест активов Газпрома и тут же, "внезапно", требование Тимохи отправить руководство Нафтогаза в отставку, слив в СМИ инфы о бонусах руководства Нафтогаза. Тут все шито белыми нитками, даже как-то неудобно за старушку и ее патронов.
Но с Данилюком, мне кажется, там что-то гораздо более интересное заваривается. И с выводами я бы не спешил.
Самое глупое, если Данилюк решил строить собственную политическую карьеру. ИМХО, у него в Украине шансов на порядок меньше, чем у Олега Винника. Не знаю, к чему бы это.

Нормальный он чувак, я его на вечеринках АСС часто видел.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:21

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Приближается кульминация. Арест активов Газпрома и тут же, "внезапно", требование Тимохи отправить руководство Нафтогаза в отставку, слив в СМИ инфы о бонусах руководства Нафтогаза. Тут все шито белыми нитками, даже как-то неудобно за старушку и ее патронов.
Но с Данилюком, мне кажется, там что-то гораздо более интересное заваривается. И с выводами я бы не спешил.
Самое глупое, если Данилюк решил строить собственную политическую карьеру. ИМХО, у него в Украине шансов на порядок меньше, чем у Олега Винника. Не знаю, к чему бы это.

Нормальный он чувак, я его на вечеринках АСС часто видел.


Винника? А кто это?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:21

  Tribeca написав:
  kingkongovets написав:
Tribeca написав:Это уже не просто блогер, а керивнык нашего центробанка.


шошо?)



https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Центральный_банк


К-ц, ты притворяешься или и в самом деле одноклеточный?

да, я давно об этом пишу
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:27

  airmax78 написав:Приближается кульминация. Арест активов Газпрома и тут же, "внезапно", требование Тимохи отправить руководство Нафтогаза в отставку, слив в СМИ инфы о бонусах руководства Нафтогаза. Тут все шито белыми нитками, даже как-то неудобно за старушку и ее патронов.
Но с Данилюком, мне кажется, там что-то гораздо более интересное заваривается. И с выводами я бы не спешил.
Самое глупое, если Данилюк решил строить собственную политическую карьеру. ИМХО, у него в Украине шансов на порядок меньше, чем у Олега Винника. Не знаю, к чему бы это.


Макс, это к системному кризису управления страной.

Элиты хотят воровать как раньше, но пирога уже не хватает.

Поднять тарифы на комуслуги в 2 раза - элементарно, "этого требует Мвф", а создать АКС - это уже "вторгнення в суверенитет".

Хотя я и не сторонник МВФ, но феодалы хотят решить все вопросы за счет крепостных, это очевидно, но так не бывает.

Ну а находиться в одной лодке с ПАПой (с его рейтингом 5% и антирейтингом 70%) - это самоубийство. Пока только политическое. Но посмотрим по результатам выборов.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:30

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Tribeca написав:
Tribeca написав:Это уже не просто блогер, а керивнык нашего центробанка.





https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Центральный_банк


К-ц, ты притворяешься или и в самом деле одноклеточный?

да, я давно об этом пишу


Центральный банк (англ. central bank) — организация, отвечающая за денежно-кредитную политику и обеспечение работы платежной системы, а также в ряде случаев за регулирование и надзор в финансовом секторе в национальной экономике или группе стран. Центральный банк является одной из форм денежных властей.


Или к-ц думал шо центробанк есть только в РФ?

А Верховную Раду парламентом тоже называть нельзя?

Чудак реально одноклеточный, типичный "бизнесмен 90х"
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:39

  Tribeca написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Приближается кульминация. Арест активов Газпрома и тут же, "внезапно", требование Тимохи отправить руководство Нафтогаза в отставку, слив в СМИ инфы о бонусах руководства Нафтогаза. Тут все шито белыми нитками, даже как-то неудобно за старушку и ее патронов.
Но с Данилюком, мне кажется, там что-то гораздо более интересное заваривается. И с выводами я бы не спешил.
Самое глупое, если Данилюк решил строить собственную политическую карьеру. ИМХО, у него в Украине шансов на порядок меньше, чем у Олега Винника. Не знаю, к чему бы это.

Нормальный он чувак, я его на вечеринках АСС часто видел.


Винника? А кто это?

Винника к сожалению там не было, Данилюк часто бывает. Но он всего лишь министр финансов, так себе мелкая сошка в сравнении с Винником.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:40

  Tribeca написав:
  airmax78 написав:Приближается кульминация. Арест активов Газпрома и тут же, "внезапно", требование Тимохи отправить руководство Нафтогаза в отставку, слив в СМИ инфы о бонусах руководства Нафтогаза. Тут все шито белыми нитками, даже как-то неудобно за старушку и ее патронов.
Но с Данилюком, мне кажется, там что-то гораздо более интересное заваривается. И с выводами я бы не спешил.
Самое глупое, если Данилюк решил строить собственную политическую карьеру. ИМХО, у него в Украине шансов на порядок меньше, чем у Олега Винника. Не знаю, к чему бы это.


Макс, это к системному кризису управления страной.

Элиты хотят воровать как раньше, но пирога уже не хватает.

Поднять тарифы на комуслуги в 2 раза - элементарно, "этого требует Мвф", а создать АКС - это уже "вторгнення в суверенитет".

Хотя я и не сторонник МВФ, но феодалы хотят решить все вопросы за счет крепостных, это очевидно, но так не бывает.

Ну а находиться в одной лодке с ПАПой (с его рейтингом 5% и антирейтингом 70%) - это самоубийство. Пока только политическое. Но посмотрим по результатам выборов.

Чувствовал логическое противоречие в ваших постах, но никак не мог понять что меня беспокоило.
Если принять вашу феодальную модель общества (а где не так? везде элиты и пересичные), то фамилия текущего феодала у руля не играет определяющей роли.
Другой человек туда попасть не может, так выберем не самого при*** из всех и обеспечим сменяемость власти, чтобы не допустить монополии, узурпации, нарушения баланса сдержек и противовесов, чтобы шизофреник не устроил безумство, как в свое время в Германии или в современной России.
Почему же такая нелюбовь к Порошенко? Почему позиция - пусть победит самый плохой кандидат, лишь бы не он?
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:43

  Tribeca написав:Винника? А кто это?

Я не верю, что вы не знаете. Пожиратель женских сердец и кумир всех одиноких волчиц:
Зображення
Украинский Стас Михайлов в кубе.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Влад, потому что я уже приводил пример.

У вас рак. Вы на последние деньги (продали все - квартиру, семейное столовое серебро - жить то хочется, последняя надежда) обратились к врачу. Врач убеждает вас, что обязательно вылечит. Отбирает деньги. После очередной операции оказывается что у вас вырезали почку (здоровую) и продали на черном рынке.

Врач оказался шарлатаном. Рак прогрессирует.

Какое у вас к этому врачу будет отношение?

Поэтому я думаю что ПАП - худший президент Украины (примерно на равне с Ющем, но хуже) - ни на кого не возлагалось столько надежд, и поэтому никто так не обманывал жестоко население.

Более того, если помните - майдан не был против РФ, не был против русского языка. Майдан был против коррупции.

А в итоге короупция осталась и разрослась, люди погибли, девал в 3.5 раз и это еще не предел, а керманычи пичкают нас русофобией, остаточным прощавай, бандеровцами и вышиванками, воруя как в последний день Помпеи.

Понятно что все эти переименования улиц - для отвода глаз, во время тупого распила всего и вся.

Но Янык просто тупо пилил, а эти тупо пилят, но создают предпосылки для гуманитарной катастрофы, которая аукнется через пару лет - маятник истории еще никто не отменял.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:54

дел
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 06 чер, 2018 18:58, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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