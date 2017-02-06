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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 чер, 2018 18:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Влад, специально для вас подборочка, смотрите скорее:
Додано: Сер 06 чер, 2018 18:59
модераторы, убейте ольгинского бота
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 06 чер, 2018 19:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Шо, к-ц, когда сказать нечего - вешаешь ярлыки?
Оно и видно - одноклеточное существо с обезьянкой на аватарке...
Додано: Сер 06 чер, 2018 19:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У нас тут злостный пропагандист. Но, знаете, что страшно? Мне мой друг, который сейчас живет в Швейцарии, и всегда поддерживал Украину, и всегда очень критически воспринимал информацию, говорит +/- то же самое, что вещает Трибека. Я, честно говоря, в шоке. Неужели РТ вышло на какой-то совершенно новый уровень информационной обработки аудитории? Он раньше никогда не поддавался на пропаганду, а тут весь набор: и липецкая фабрика, и заработки на войне, и панамский оффшор и т.д. и т.п.
Додано: Сер 06 чер, 2018 19:07
конг - звичайний бот сучого потроха
його синок, професійний воєнний, ховається в гейєвропі а не в ато.
зато на словах він поцреот...
Додано: Сер 06 чер, 2018 19:08
хочу уточнить по-поводу аватарок.
что, если у человека шлюха на аватарке?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 06 чер, 2018 19:09
единственная отрасль, в которой рашка может дать пососать всему остальному миру - пропаганда
после арабской весны мокши вкурили силу инета и соцсетей и вышли на новый, поистине запредельный уровень пи** и массового оболванивания
ааапсалютна ничего удивительного
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 06 чер, 2018 19:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
К-ц, а в какой отрасли Украина с действующим правительством может дать пососать всему остальному миру?
В экспорте шмелей? Меда? Заробитчан-дупомоев?
Додано: Сер 06 чер, 2018 19:16
прошу адекватных форумчан поддержать просьбу к модераторам навсегда запретить доступ трибеки на форум
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 06 чер, 2018 19:19
Прошу адекватных форумчан поддержать просьбу к модераторам отправить в вечный бан пропагандона К-ца.
Он не несет никакой полезной информации на форуме, лишь раздигает политсрач, агитацию и раздувает межнациональную вражду.
К тому же пише не державною мовою!
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