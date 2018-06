Додано: Сер 06 чер, 2018 18:59

Tribeca написав: Влад, потому что я уже приводил пример.



У вас рак. Вы на последние деньги (продали все - квартиру, семейное столовое серебро - жить то хочется, последняя надежда) обратились к врачу. Врач убеждает вас, что обязательно вылечит. Отбирает деньги. После очередной операции оказывается что у вас вырезали почку (здоровую) и продали на черном рынке.



Врач оказался шарлатаном. Рак прогрессирует.



Какое у вас к этому врачу будет отношение?



Поэтому я думаю что ПАП - худший президент Украины (примерно на равне с Ющем, но хуже) - ни на кого не возлагалось столько надежд, и поэтому никто так не обманывал жестоко население.



Более того, если помните - майдан не был против РФ, не был против русского языка. Майдан был против коррупции.



А в итоге короупция осталась и разрослась, люди погибли, девал в 3.5 раз и это еще не предел, а керманычи пичкают нас русофобией, остаточным прощавай, бандеровцами и вышиванками, воруя как в последний день Помпеи.



Понятно что все эти переименования улиц - для отвода глаз, во время тупого распила всего и вся.



модераторы, убейте ольгинского бота модераторы, убейте ольгинского бота

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.