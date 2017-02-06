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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 чер, 2018 19:22
Йов! обезьянка! то як там твій синок випускник Богуна???
чого мовчиш поцреот???
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Васенька
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Додано: Сер 06 чер, 2018 19:42
Васенька написав:
Йов! обезьянка! то як там твій синок випускник Богуна???
чого мовчиш поцреот???
АУ, Модераторы, ветка превратилась в выгребную яму.
Забаньте нах васеньку и трибеку, реально запарили.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 06 чер, 2018 19:45
Tribeca написав:
Влад, потому что я уже приводил пример.
У вас рак. Вы на последние деньги (продали все - квартиру, семейное столовое серебро - жить то хочется, последняя надежда) обратились к врачу. Врач убеждает вас, что обязательно вылечит. Отбирает деньги. После очередной операции оказывается что у вас вырезали почку (здоровую) и продали на черном рынке.
Врач оказался шарлатаном. Рак прогрессирует.
Какое у вас к этому врачу будет отношение?
Поэтому я думаю что ПАП - худший президент Украины (примерно на равне с Ющем, но хуже) - ни на кого не возлагалось столько надежд, и поэтому никто так не обманывал жестоко население.
Более того, если помните - майдан не был против РФ, не был против русского языка. Майдан был против коррупции.
А в итоге короупция осталась и разрослась, люди погибли, девал в 3.5 раз и это еще не предел, а керманычи пичкают нас русофобией, остаточным прощавай, БЕНДЕРОВЦАМи и вышиванками, воруя как в последний день Помпеи.
Понятно что все эти переименования улиц - для отвода глаз, во время тупого распила всего и вся.
Но Янык просто тупо пилил, а эти тупо пилят, но создают предпосылки для гуманитарной катастрофы, которая аукнется через пару лет - маятник истории еще никто не отменял.
Какими ещё, Б Л Я Д Ь, БЕНДЕРОВЦАМИ, Наташа?
От недоёба совсем крышу сорвало?
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барабашов
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Додано: Сер 06 чер, 2018 19:52
барабашов написав: Tribeca написав:
Влад, потому что я уже приводил пример.
У вас рак. Вы на последние деньги (продали все - квартиру, семейное столовое серебро - жить то хочется, последняя надежда) обратились к врачу. Врач убеждает вас, что обязательно вылечит. Отбирает деньги. После очередной операции оказывается что у вас вырезали почку (здоровую) и продали на черном рынке.
Врач оказался шарлатаном. Рак прогрессирует.
Какое у вас к этому врачу будет отношение?
Поэтому я думаю что ПАП - худший президент Украины (примерно на равне с Ющем, но хуже) - ни на кого не возлагалось столько надежд, и поэтому никто так не обманывал жестоко население.
Более того, если помните - майдан не был против РФ, не был против русского языка. Майдан был против коррупции.
А в итоге короупция осталась и разрослась, люди погибли, девал в 3.5 раз и это еще не предел, а керманычи пичкают нас русофобией, остаточным прощавай, БЕНДЕРОВЦАМи и вышиванками, воруя как в последний день Помпеи.
Понятно что все эти переименования улиц - для отвода глаз, во время тупого распила всего и вся.
Но Янык просто тупо пилил, а эти тупо пилят, но создают предпосылки для гуманитарной катастрофы, которая аукнется через пару лет - маятник истории еще никто не отменял.
Какими ещё, Б Л Я Д Ь, БЕНДЕРОВЦАМИ, Наташа?
От недоёба совсем крышу сорвало?
Бендеровцы - это или молдаване из Бендер или последователи Остапа Бендера, но на расеи им все равно.
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innamax2008
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Додано: Сер 06 чер, 2018 19:58
airmax78 написав:
У нас тут злостный пропагандист. Но, знаете, что страшно? Мне мой друг, который сейчас живет в Швейцарии, и всегда поддерживал Украину, и всегда очень критически воспринимал информацию, говорит +/- то же самое, что вещает Трибека. Я, честно говоря, в шоке. Неужели РТ вышло на какой-то совершенно новый уровень информационной обработки аудитории? Он раньше никогда не поддавался на пропаганду, а тут весь набор: и липецкая фабрика, и заработки на войне, и панамский оффшор и т.д. и т.п.
....та бо тому що ВСЕ ДІСТАЛО!!!
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Додано: Сер 06 чер, 2018 19:59
Tribeca написав: kingkongovets написав:
прошу адекватных форумчан поддержать просьбу к модераторам навсегда запретить доступ трибеки на форум
Прошу адекватных форумчан поддержать просьбу к модераторам отправить в вечный бан пропагандона К-ца.
Он не несет никакой полезной информации на форуме, лишь раздигает политсрач, агитацию и раздувает межнациональную вражду.К тому же пише не державною мовою
!
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Додано: Сер 06 чер, 2018 20:28
що мартишка???
сховався поцреот
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Васенька
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Додано: Сер 06 чер, 2018 20:31
барабашов написав: Tribeca написав:
Влад, потому что я уже приводил пример.
У вас рак. Вы на последние деньги (продали все - квартиру, семейное столовое серебро - жить то хочется, последняя надежда) обратились к врачу. Врач убеждает вас, что обязательно вылечит. Отбирает деньги. После очередной операции оказывается что у вас вырезали почку (здоровую) и продали на черном рынке.
Врач оказался шарлатаном. Рак прогрессирует.
Какое у вас к этому врачу будет отношение?
Поэтому я думаю что ПАП - худший президент Украины (примерно на равне с Ющем, но хуже) - ни на кого не возлагалось столько надежд, и поэтому никто так не обманывал жестоко население.
Более того, если помните - майдан не был против РФ, не был против русского языка. Майдан был против коррупции.
А в итоге короупция осталась и разрослась, люди погибли, девал в 3.5 раз и это еще не предел, а керманычи пичкают нас русофобией, остаточным прощавай, БЕНДЕРОВЦАМи и вышиванками, воруя как в последний день Помпеи.
Понятно что все эти переименования улиц - для отвода глаз, во время тупого распила всего и вся.
Но Янык просто тупо пилил, а эти тупо пилят, но создают предпосылки для гуманитарной катастрофы, которая аукнется через пару лет - маятник истории еще никто не отменял.
Какими ещё, Б Л Я Д Ь, БЕНДЕРОВЦАМИ, Наташа?
От недоёба совсем крышу сорвало?
ебанутая
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dimson
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Додано: Сер 06 чер, 2018 20:36
kingkongovets написав:
прошу адекватных форумчан поддержать просьбу к модераторам навсегда запретить доступ трибеки на форум
а може он вскрылся раньше времени?
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dimson
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