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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 чер, 2018 19:16
прошу адекватных форумчан поддержать просьбу к модераторам навсегда запретить доступ трибеки на форум
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 06 чер, 2018 19:42
Васенька написав:
Йов! обезьянка! то як там твій синок випускник Богуна???
чого мовчиш поцреот???
АУ, Модераторы, ветка превратилась в выгребную яму.
Забаньте нах васеньку и трибеку, реально запарили.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Прохожий
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Додано: Сер 06 чер, 2018 19:52
барабашов написав: Tribeca написав:
Влад, потому что я уже приводил пример.
У вас рак. Вы на последние деньги (продали все - квартиру, семейное столовое серебро - жить то хочется, последняя надежда) обратились к врачу. Врач убеждает вас, что обязательно вылечит. Отбирает деньги. После очередной операции оказывается что у вас вырезали почку (здоровую) и продали на черном рынке.
Врач оказался шарлатаном. Рак прогрессирует.
Какое у вас к этому врачу будет отношение?
Поэтому я думаю что ПАП - худший президент Украины (примерно на равне с Ющем, но хуже) - ни на кого не возлагалось столько надежд, и поэтому никто так не обманывал жестоко население.
Более того, если помните - майдан не был против РФ, не был против русского языка. Майдан был против коррупции.
А в итоге короупция осталась и разрослась, люди погибли, девал в 3.5 раз и это еще не предел, а керманычи пичкают нас русофобией, остаточным прощавай, БЕНДЕРОВЦАМи и вышиванками, воруя как в последний день Помпеи.
Понятно что все эти переименования улиц - для отвода глаз, во время тупого распила всего и вся.
Но Янык просто тупо пилил, а эти тупо пилят, но создают предпосылки для гуманитарной катастрофы, которая аукнется через пару лет - маятник истории еще никто не отменял.
Какими ещё, Б Л Я Д Ь, БЕНДЕРОВЦАМИ, Наташа?
От недоёба совсем крышу сорвало?
Бендеровцы - это или молдаване из Бендер или последователи Остапа Бендера, но на расеи им все равно.
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innamax2008
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Додано: Сер 06 чер, 2018 20:36
kingkongovets написав:
прошу адекватных форумчан поддержать просьбу к модераторам навсегда запретить доступ трибеки на форум
а може он вскрылся раньше времени?
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dimson
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Додано: Сер 06 чер, 2018 21:24
Оранжевый-хит сезона написав:
Прошу администрацию забанить: Прохожего, Кинконговца и барабашова. Реально же одноклеточные торговцы трусами из 90-х.
все ебанулись
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dimson
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Додано: Сер 06 чер, 2018 21:29
airmax78 написав:
Так это надо сначала найти проектную документацию. По Элеганту, например, ее, как я понимаю, вообще нет. Нет документации - и ошибке закрасться некуда.
это не смешно, на собрание зем комисии приходят толпы покупателей войцеховского и криками продавливают свои бетонобляхи. а депутаты и рады помочь, под шумок протянув свои шкурняки
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Сер 06 чер, 2018 21:32
kingkongovets написав:
прошу адекватных форумчан поддержать просьбу к модераторам навсегда запретить доступ трибеки на форум
+1. пусть шкерится под клонами как риспект
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Сер 06 чер, 2018 21:40
dimson написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Прошу администрацию забанить: Прохожего, Кинконговца и барабашова. Реально же одноклеточные торговцы трусами из 90-х.
все ебанулись
Аккаунты можно увести, купить... Если резко меняется стиль аккаунта и вываливается пропаганда, надо банить на длительный срок. С чисткой мусора.
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Mazay256
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Додано: Сер 06 чер, 2018 21:44
Трибека - единственный адекватный человек здесь
все остальные - отморозки которых тошно читать. Один успешный програмер сам сральники в подвале устанавливает, другой на зарплату в ОП покупает квартиры, третий тыняется по арендам, черчерный топ менегер не может найти работу за 15к грн, и зведа форума вещающая про среднюю зп в 120 долл и вфсе пропало при этом никакого отношения к недвиги не имеет. Фуу ***.
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X-Fresh
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Додано: Сер 06 чер, 2018 22:07
X-Fresh написав:
Трибека - единственный адекватный человек здесь
все остальные - отморозки которых тошно читать. Один успешный програмер сам сральники в подвале устанавливает, другой на зарплату в ОП покупает квартиры, третий тыняется по арендам, черчерный топ менегер не может найти работу за 15к грн, и зведа форума вещающая про среднюю зп в 120 долл и вфсе пропало при этом никакого отношения к недвиги не имеет. Фуу ***.
единственный адекватный здесь это кингконговец
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dimson
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