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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1282128312841285>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 898
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
84
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
189
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
67
Раціональне планування та метраж
16%
141
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
168
Якість будівництва
15%
139
Всього голосів : 898
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 19:16

прошу адекватных форумчан поддержать просьбу к модераторам навсегда запретить доступ трибеки на форум
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 19:42

Re: модераторы есть на форуме???

  Васенька написав:Йов! обезьянка! то як там твій синок випускник Богуна???
чого мовчиш поцреот???


АУ, Модераторы, ветка превратилась в выгребную яму. :shock:
Забаньте нах васеньку и трибеку, реально запарили.
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 19:52

  барабашов написав:
  Tribeca написав:Влад, потому что я уже приводил пример.

У вас рак. Вы на последние деньги (продали все - квартиру, семейное столовое серебро - жить то хочется, последняя надежда) обратились к врачу. Врач убеждает вас, что обязательно вылечит. Отбирает деньги. После очередной операции оказывается что у вас вырезали почку (здоровую) и продали на черном рынке.

Врач оказался шарлатаном. Рак прогрессирует.

Какое у вас к этому врачу будет отношение?

Поэтому я думаю что ПАП - худший президент Украины (примерно на равне с Ющем, но хуже) - ни на кого не возлагалось столько надежд, и поэтому никто так не обманывал жестоко население.

Более того, если помните - майдан не был против РФ, не был против русского языка. Майдан был против коррупции.

А в итоге короупция осталась и разрослась, люди погибли, девал в 3.5 раз и это еще не предел, а керманычи пичкают нас русофобией, остаточным прощавай, БЕНДЕРОВЦАМи и вышиванками, воруя как в последний день Помпеи.

Понятно что все эти переименования улиц - для отвода глаз, во время тупого распила всего и вся.

Но Янык просто тупо пилил, а эти тупо пилят, но создают предпосылки для гуманитарной катастрофы, которая аукнется через пару лет - маятник истории еще никто не отменял.

Какими ещё, Б Л Я Д Ь, БЕНДЕРОВЦАМИ, Наташа?
От недоёба совсем крышу сорвало?

Бендеровцы - это или молдаване из Бендер или последователи Остапа Бендера, но на расеи им все равно.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 20:36

  kingkongovets написав:прошу адекватных форумчан поддержать просьбу к модераторам навсегда запретить доступ трибеки на форум
а може он вскрылся раньше времени?
dimson
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 21:24

  Оранжевый-хит сезона написав:Прошу администрацию забанить: Прохожего, Кинконговца и барабашова. Реально же одноклеточные торговцы трусами из 90-х.

все ебанулись
dimson
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 21:29

  airmax78 написав:Так это надо сначала найти проектную документацию. По Элеганту, например, ее, как я понимаю, вообще нет. Нет документации - и ошибке закрасться некуда.


это не смешно, на собрание зем комисии приходят толпы покупателей войцеховского и криками продавливают свои бетонобляхи. а депутаты и рады помочь, под шумок протянув свои шкурняки
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 21:32

  kingkongovets написав:прошу адекватных форумчан поддержать просьбу к модераторам навсегда запретить доступ трибеки на форум


+1. пусть шкерится под клонами как риспект
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 21:40

  dimson написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Прошу администрацию забанить: Прохожего, Кинконговца и барабашова. Реально же одноклеточные торговцы трусами из 90-х.

все ебанулись


Аккаунты можно увести, купить... Если резко меняется стиль аккаунта и вываливается пропаганда, надо банить на длительный срок. С чисткой мусора.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 21:44

Трибека - единственный адекватный человек здесь
все остальные - отморозки которых тошно читать. Один успешный програмер сам сральники в подвале устанавливает, другой на зарплату в ОП покупает квартиры, третий тыняется по арендам, черчерный топ менегер не может найти работу за 15к грн, и зведа форума вещающая про среднюю зп в 120 долл и вфсе пропало при этом никакого отношения к недвиги не имеет. Фуу ***. :evil:
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 22:07

  X-Fresh написав:Трибека - единственный адекватный человек здесь
все остальные - отморозки которых тошно читать. Один успешный програмер сам сральники в подвале устанавливает, другой на зарплату в ОП покупает квартиры, третий тыняется по арендам, черчерный топ менегер не может найти работу за 15к грн, и зведа форума вещающая про среднюю зп в 120 долл и вфсе пропало при этом никакого отношения к недвиги не имеет. Фуу ***. :evil:
единственный адекватный здесь это кингконговец
dimson
 
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