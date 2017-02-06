RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1282128312841285

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 898
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
84
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
189
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
67
Раціональне планування та метраж
16%
141
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
168
Якість будівництва
15%
139
Всього голосів : 898
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 22:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вы с одной палаты?
X-Fresh
 
Повідомлень: 110
З нами з: 17.05.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 22:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
Повідомлень: 3223
З нами з: 22.08.16
Подякував: 64 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 22:31

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:У нас тут злостный пропагандист. Но, знаете, что страшно? Мне мой друг, который сейчас живет в Швейцарии, и всегда поддерживал Украину, и всегда очень критически воспринимал информацию, говорит +/- то же самое, что вещает Трибека. Я, честно говоря, в шоке. Неужели РТ вышло на какой-то совершенно новый уровень информационной обработки аудитории? Он раньше никогда не поддавался на пропаганду, а тут весь набор: и липецкая фабрика, и заработки на войне, и панамский оффшор и т.д. и т.п.


единственная отрасль, в которой рашка может дать пососать всему остальному миру - пропаганда
после арабской весны мокши вкурили силу инета и соцсетей и вышли на новый, поистине запредельный уровень пи** и массового оболванивания
ааапсалютна ничего удивительного

100%
Знайомі в австралії. Путін герой. Піндоси. Рузкие всіх порвуть... любимий канал RT.

Припиняється тільки після питання коли ж в сибір переїзжають?
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 12690
З нами з: 27.10.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 1659 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 22:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Икарус, вываливать тут Дубинского это чуть лучше, чем вывалить здесь Шария или снять штаны и сесть посрать на Крещатике, в третьей полосе.
airmax78
 
Повідомлень: 24652
З нами з: 25.10.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 2812 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 22:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Эрик Найман прогнозирует курс 50-60грн/дол в течении года, если МВФ не даст денег.


В таком случае можно спать спокойно - еще тот ыксперд
alkasander
 
Повідомлень: 165
З нами з: 23.04.14
Подякував: 45 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 22:41

Макс, дубинский реально много фактов не только говорит а и показывает. Есть у вас факты что опровергнуть??...кроме как вашего мнения
X-Fresh
 
Повідомлень: 110
З нами з: 17.05.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 22:41

  alkasander написав:
  Tribeca написав:Эрик Найман прогнозирует курс 50-60грн/дол в течении года, если МВФ не даст денег.


В таком случае можно спать спокойно - еще тот ыксперд

Сделайтесь ваш прогноз. Какой курс будет если мвф не даст денег
X-Fresh
 
Повідомлень: 110
З нами з: 17.05.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 22:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Если адекватные люди в Украине, вне зависимости от материального положения и взглядов на неадекватные цены на недвижимость в Киеве, не объединятся - боюсь нас ждет дежавю 100-летней давности.
airmax78
 
Повідомлень: 24652
З нами з: 25.10.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 2812 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1282128312841285
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alkasander, Google Adsense [Bot], X-Fresh і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1078, 1079, 1080
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10798 1965339
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 12:04
hume
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 84692
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23985
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.