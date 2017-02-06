|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 чер, 2018 22:09
вы с одной палаты?
-
X-Fresh
-
-
- Повідомлень: 110
- З нами з: 17.05.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 22:20
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
-
Эгоист
-
-
- Повідомлень: 3223
- З нами з: 22.08.16
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 22:31
kingkongovets написав: airmax78 написав:
У нас тут злостный пропагандист. Но, знаете, что страшно? Мне мой друг, который сейчас живет в Швейцарии, и всегда поддерживал Украину, и всегда очень критически воспринимал информацию, говорит +/- то же самое, что вещает Трибека. Я, честно говоря, в шоке. Неужели РТ вышло на какой-то совершенно новый уровень информационной обработки аудитории? Он раньше никогда не поддавался на пропаганду, а тут весь набор: и липецкая фабрика, и заработки на войне, и панамский оффшор и т.д. и т.п.
единственная отрасль, в которой рашка может дать пососать всему остальному миру - пропаганда
после арабской весны мокши вкурили силу инета и соцсетей и вышли на новый, поистине запредельный уровень пи** и массового оболванивания
ааапсалютна ничего удивительного
100%
Знайомі в австралії. Путін герой. Піндоси. Рузкие всіх порвуть... любимий канал RT.
Припиняється тільки після питання коли ж в сибір переїзжають?
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 12690
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 212 раз.
- Подякували: 1659 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 22:31
Икарус, вываливать тут Дубинского это чуть лучше, чем вывалить здесь Шария или снять штаны и сесть посрать на Крещатике, в третьей полосе.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24652
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 659 раз.
- Подякували: 2812 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 06 чер, 2018 22:40
Tribeca написав:
Эрик Найман прогнозирует курс 50-60грн/дол в течении года, если МВФ не даст денег.
В таком случае можно спать спокойно - еще тот ыксперд
-
alkasander
-
-
- Повідомлень: 165
- З нами з: 23.04.14
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 22:41
Макс, дубинский реально много фактов не только говорит а и показывает. Есть у вас факты что опровергнуть??...кроме как вашего мнения
-
X-Fresh
-
-
- Повідомлень: 110
- З нами з: 17.05.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 22:41
alkasander написав: Tribeca написав:
Эрик Найман прогнозирует курс 50-60грн/дол в течении года, если МВФ не даст денег.
В таком случае можно спать спокойно - еще тот ыксперд
Сделайтесь ваш прогноз. Какой курс будет если мвф не даст денег
-
X-Fresh
-
-
- Повідомлень: 110
- З нами з: 17.05.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 22:42
Если адекватные люди в Украине, вне зависимости от материального положения и взглядов на неадекватные цены на недвижимость в Киеве, не объединятся - боюсь нас ждет дежавю 100-летней давности.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 24652
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 659 раз.
- Подякували: 2812 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|