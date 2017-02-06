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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 чер, 2018 20:36
kingkongovets написав:
прошу адекватных форумчан поддержать просьбу к модераторам навсегда запретить доступ трибеки на форум
а може он вскрылся раньше времени?
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dimson
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Додано: Сер 06 чер, 2018 21:29
airmax78 написав:
Так это надо сначала найти проектную документацию. По Элеганту, например, ее, как я понимаю, вообще нет. Нет документации - и ошибке закрасться некуда.
это не смешно, на собрание зем комисии приходят толпы покупателей войцеховского и криками продавливают свои бетонобляхи. а депутаты и рады помочь, под шумок протянув свои шкурняки
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Сер 06 чер, 2018 21:32
kingkongovets написав:
прошу адекватных форумчан поддержать просьбу к модераторам навсегда запретить доступ трибеки на форум
+1. пусть шкерится под клонами как риспект
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Сер 06 чер, 2018 21:40
dimson написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Прошу администрацию забанить: Прохожего, Кинконговца и барабашова. Реально же одноклеточные торговцы трусами из 90-х.
все ебанулись
Аккаунты можно увести, купить... Если резко меняется стиль аккаунта и вываливается пропаганда, надо банить на длительный срок. С чисткой мусора.
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Mazay256
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Додано: Сер 06 чер, 2018 22:31
kingkongovets написав: airmax78 написав:
У нас тут злостный пропагандист. Но, знаете, что страшно? Мне мой друг, который сейчас живет в Швейцарии, и всегда поддерживал Украину, и всегда очень критически воспринимал информацию, говорит +/- то же самое, что вещает Трибека. Я, честно говоря, в шоке. Неужели РТ вышло на какой-то совершенно новый уровень информационной обработки аудитории? Он раньше никогда не поддавался на пропаганду, а тут весь набор: и липецкая фабрика, и заработки на войне, и панамский оффшор и т.д. и т.п.
единственная отрасль, в которой рашка может дать пососать всему остальному миру - пропаганда
после арабской весны мокши вкурили силу инета и соцсетей и вышли на новый, поистине запредельный уровень пи** и массового оболванивания
ааапсалютна ничего удивительного
100%
Знайомі в австралії. Путін герой. Піндоси. Рузкие всіх порвуть... любимий канал RT.
Припиняється тільки після питання коли ж в сибір переїзжають?
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Сер 06 чер, 2018 22:40
Tribeca написав:
Эрик Найман прогнозирует курс 50-60грн/дол в течении года, если МВФ не даст денег.
В таком случае можно спать спокойно - еще тот ыксперд
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alkasander
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Додано: Сер 06 чер, 2018 22:41
alkasander написав: Tribeca написав:
Эрик Найман прогнозирует курс 50-60грн/дол в течении года, если МВФ не даст денег.
В таком случае можно спать спокойно - еще тот ыксперд
Сделайтесь ваш прогноз. Какой курс будет если мвф не даст денег
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X-Fresh
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Додано: Сер 06 чер, 2018 22:42
Если адекватные люди в Украине, вне зависимости от материального положения и взглядов на неадекватные цены на недвижимость в Киеве, не объединятся - боюсь нас ждет дежавю 100-летней давности.
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airmax78
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Додано: Сер 06 чер, 2018 22:48
norn написав: alkasander написав:
Пример номер 3:
Действо: сборка кровати.
Длительность: 1 час.
Стоимость: 450 грн (пытался развести на 600 - "цены выросли, прайс уже пересмотрели", на замечание, что цена уточнялась в магазине утром по телефону снисходительно согласился "ну ладно - давай 500", но был послан)
Сколько у него таких проданных часов в день может быть? 2-3(оптимистично)? Т.е. в лучшем случае немногим больше 150грн/час. Т.е. до 1000$ в месяц если он работает сам на себя или +/-500$ если в найме. Космос?
Вы серьезно??? Для необразованного сборщика мебели? Более чем!
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Додано: Сер 06 чер, 2018 22:56
kingkongovets написав:
Tribeca написав:Это уже не просто блогер, а керивнык нашего центробанка.
шошо?)
У Наташи усы отклеились))
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alkasander
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