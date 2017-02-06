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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1281128212831284>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 898
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
84
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
189
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
67
Раціональне планування та метраж
16%
141
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
168
Якість будівництва
15%
139
Всього голосів : 898
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 20:36

  kingkongovets написав:прошу адекватных форумчан поддержать просьбу к модераторам навсегда запретить доступ трибеки на форум
а може он вскрылся раньше времени?
dimson
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 21:29

  airmax78 написав:Так это надо сначала найти проектную документацию. По Элеганту, например, ее, как я понимаю, вообще нет. Нет документации - и ошибке закрасться некуда.


это не смешно, на собрание зем комисии приходят толпы покупателей войцеховского и криками продавливают свои бетонобляхи. а депутаты и рады помочь, под шумок протянув свои шкурняки
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 21:32

  kingkongovets написав:прошу адекватных форумчан поддержать просьбу к модераторам навсегда запретить доступ трибеки на форум


+1. пусть шкерится под клонами как риспект
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 21:40

  dimson написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Прошу администрацию забанить: Прохожего, Кинконговца и барабашова. Реально же одноклеточные торговцы трусами из 90-х.

все ебанулись


Аккаунты можно увести, купить... Если резко меняется стиль аккаунта и вываливается пропаганда, надо банить на длительный срок. С чисткой мусора.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 22:31

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:У нас тут злостный пропагандист. Но, знаете, что страшно? Мне мой друг, который сейчас живет в Швейцарии, и всегда поддерживал Украину, и всегда очень критически воспринимал информацию, говорит +/- то же самое, что вещает Трибека. Я, честно говоря, в шоке. Неужели РТ вышло на какой-то совершенно новый уровень информационной обработки аудитории? Он раньше никогда не поддавался на пропаганду, а тут весь набор: и липецкая фабрика, и заработки на войне, и панамский оффшор и т.д. и т.п.


единственная отрасль, в которой рашка может дать пососать всему остальному миру - пропаганда
после арабской весны мокши вкурили силу инета и соцсетей и вышли на новый, поистине запредельный уровень пи** и массового оболванивания
ааапсалютна ничего удивительного

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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 22:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tribeca написав:Эрик Найман прогнозирует курс 50-60грн/дол в течении года, если МВФ не даст денег.


В таком случае можно спать спокойно - еще тот ыксперд
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 22:41

  alkasander написав:
  Tribeca написав:Эрик Найман прогнозирует курс 50-60грн/дол в течении года, если МВФ не даст денег.


В таком случае можно спать спокойно - еще тот ыксперд

Сделайтесь ваш прогноз. Какой курс будет если мвф не даст денег
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 22:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Если адекватные люди в Украине, вне зависимости от материального положения и взглядов на неадекватные цены на недвижимость в Киеве, не объединятся - боюсь нас ждет дежавю 100-летней давности.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 22:48

  norn написав:
  alkasander написав:Пример номер 3:

Действо: сборка кровати.
Длительность: 1 час.
Стоимость: 450 грн (пытался развести на 600 - "цены выросли, прайс уже пересмотрели", на замечание, что цена уточнялась в магазине утром по телефону снисходительно согласился "ну ладно - давай 500", но был послан)


Сколько у него таких проданных часов в день может быть? 2-3(оптимистично)? Т.е. в лучшем случае немногим больше 150грн/час. Т.е. до 1000$ в месяц если он работает сам на себя или +/-500$ если в найме. Космос?


Вы серьезно??? Для необразованного сборщика мебели? Более чем!
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 22:56

  kingkongovets написав:
Tribeca написав:Это уже не просто блогер, а керивнык нашего центробанка.


шошо?)


У Наташи усы отклеились))
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