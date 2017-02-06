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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1281128212831284

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 898
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
84
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
189
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
67
Раціональне планування та метраж
16%
141
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
168
Якість будівництва
15%
139
Всього голосів : 898
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 23:06

ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 23:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:знает, что так - чтоб стабильно - не бывает, как и в давешнем случае с Вашим сверхпродуктивным баристой, Фейслесс
То что он "сверхпродуктивный" придумали вы сами, я лишь озвучил объем дневной выручки, сколько это "стаканов в час" я могу лишь предполагать, т.к. ассортимент там большой
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Faceless
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  #<1 ... 1281128212831284
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