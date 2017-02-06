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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 чер, 2018 23:06
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Сер 06 чер, 2018 23:31
Рыба-сом написав:
знает, что так - чтоб стабильно - не бывает, как и в давешнем случае с Вашим сверхпродуктивным баристой, Фейслесс
То что он "сверхпродуктивный" придумали вы сами, я лишь озвучил объем дневной выручки, сколько это "стаканов в час" я могу лишь предполагать, т.к. ассортимент там большой
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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