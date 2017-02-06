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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1281128212831284

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 898
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
84
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
189
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
67
Раціональне планування та метраж
16%
141
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
168
Якість будівництва
15%
139
Всього голосів : 898
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 23:06

ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 23:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:знает, что так - чтоб стабильно - не бывает, как и в давешнем случае с Вашим сверхпродуктивным баристой, Фейслесс
То что он "сверхпродуктивный" придумали вы сами, я лишь озвучил объем дневной выручки, сколько это "стаканов в час" я могу лишь предполагать, т.к. ассортимент там большой
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 08:01

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Та не, хотелки +/- на одном уровне: близко к центру, модный моп, керамогранит, 3м. Ну, пожалуй еще жесткая УК от Застройщика.

Ambassador

Хороший дом, но это для "креативного класса"(с). Для офисного планктона можно что-то подешевле.

У вас хороший вкус, почему нью Йорк не смотрите, там дешевле и под ваши запросы подходит.
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 08:03

  Первый написав:
  trololo написав:
линия дорогожи- шулявка-чоколовка - это сильно далеко от центра? допустим, все остальное есть и даже больше?

Кристал парк? Что еще?

Зи. Ти де квартиру 80 квадратів купив за 5 лямів, на шулявці? :shock: :shock: :shock:

Це попадос на гроші. Ще одного такого буде знайти важко.

Потім історії пишуть купив за 200, не може продати і за 150...

Не всем нужно перепродавать, большинство берет для жизни. Кристалл парк дорогой, но вы просто не были там, если видите только минусы
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 08:10

  kingkongovets написав:прошу адекватных форумчан поддержать просьбу к модераторам навсегда запретить доступ трибеки на форум

адекватні це:

  X-Fresh написав:Жарьте селедку - этот запах въедается даже в бетон

чи
  Первый написав:100%
Знайомі в австралії. Путін герой. Піндоси. Рузкие всіх порвуть... любимий канал RT.

Припиняється тільки після питання коли ж в сибір переїзжають?

чи
  alkasander написав:У Наташи усы отклеились))

це те ж (ще би зрозуміть то па руськи чи на хфєні)?
  trololo написав: пусть шкерится под клонами как риспект


а, аірмакс адекватний?
  airmax78 написав:Первым делом - спасти бездомного экономиста из лап кровожадного лендлорда. А дальше, мы объединим наши ЭМБИЭИ, проведем мозговой штурм и выработаем правильную стратегию на ближайшие 3 года. Кстати, Респект мне уже предложил ЦП долгосрочно со скидкой 30% от рынка. Ваш ход, Трибека!


Огласість спісок адекватних!

Таке враження, що вчора після 17:00 більшість операторів учоток були бухі....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 08:23

  Faceless написав:
  Рыба-сом написав:знает, что так - чтоб стабильно - не бывает, как и в давешнем случае с Вашим сверхпродуктивным баристой, Фейслесс
То что он "сверхпродуктивный" придумали вы сами, я лишь озвучил объем дневной выручки, сколько это "стаканов в час" я могу лишь предполагать, т.к. ассортимент там большой

Ну я об этом самом: как местное сообщество насчитало, стаканов в час выходило как при работе на конвейере. А реальность немного иная.
Кстати, для всех любителей делить общие рабочие часы на среднее время на выполнение определённой операции и, исходя из этого, высчитывать заработок за месяц, рекомендую почитать классика:
http://www.i-franko.name/uk/Prose/DobryjZarobok.html
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 08:32

  flyman написав:
  kingkongovets написав:прошу адекватных форумчан поддержать просьбу к модераторам навсегда запретить доступ трибеки на форум

адекватні це:

  X-Fresh написав:Жарьте селедку - этот запах въедается даже в бетон

чи
  Первый написав:100%
Знайомі в австралії. Путін герой. Піндоси. Рузкие всіх порвуть... любимий канал RT.

Припиняється тільки після питання коли ж в сибір переїзжають?

чи
  alkasander написав:У Наташи усы отклеились))

це те ж (ще би зрозуміть то па руськи чи на хфєні)?
  trololo написав: пусть шкерится под клонами как риспект


а, аірмакс адекватний?
  airmax78 написав:Первым делом - спасти бездомного экономиста из лап кровожадного лендлорда. А дальше, мы объединим наши ЭМБИЭИ, проведем мозговой штурм и выработаем правильную стратегию на ближайшие 3 года. Кстати, Респект мне уже предложил ЦП долгосрочно со скидкой 30% от рынка. Ваш ход, Трибека!


Огласість спісок адекватних!

Таке враження, що вчора після 17:00 більшість операторів учоток були бухі....


Ти в цей список не входиш. :oops:
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 08:40

немного жёлтой прессы
Украинцам это лето может запомниться не только подорожанием билетов на поезда, но и очередной волной роста коммунальных тарифов. В ближайшие несколько месяцев:
- снизится курс доллара;
- упадет спрос на рынке недвижимости, поэтому будет легче найти квартиру;
- почти на 65% может подорожать газ;
- на 45% могут вырасти цены на горячую воду и отопление.
Мертвый сезон летом наступает на рынке недвижимости. Спрос падает, в результате появляется возможность поторговаться при выборе жилья. Как объясняет риелтор Ярослава Чапко, эта тенденция может в первую очередь коснуться квартир в старых домах и без ремонта. А вот в новостройках ждать снижения цен на аренду не стоит.

https://www.obozrevatel.com/economics/kommunalka-novyij-kurs-i-benzin-chto-zhdet-ukraintsev-letom.htm
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:18

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Ambassador

Хороший дом, но это для "креативного класса"(с). Для офисного планктона можно что-то подешевле.

У вас хороший вкус, почему нью Йорк не смотрите, там дешевле и под ваши запросы подходит.

Спасибо. Нью Йорк не проходит по критериям: потолки 2.7 и отсутствие подземного паркинга с лифтом. При этом прайс там сейчас такой, как-будто и потолки 3 метра и подземный паркинг в наличии.
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:37

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Хороший дом, но это для "креативного класса"(с). Для офисного планктона можно что-то подешевле.

У вас хороший вкус, почему нью Йорк не смотрите, там дешевле и под ваши запросы подходит.

Спасибо. Нью Йорк не проходит по критериям: потолки 2.7 и отсутствие подземного паркинга с лифтом. При этом прайс там сейчас такой, как-будто и потолки 3 метра и подземный паркинг в наличии.

Вы готовы купить паркинг по рыночных ценам? Какую цену за метр квартиры, соответствующую вашим требованиям готовы платить
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