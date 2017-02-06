Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:прошу адекватных форумчан поддержать просьбу к модераторам навсегда запретить доступ трибеки на форум
адекватні це:
X-Fresh написав:Жарьте селедку - этот запах въедается даже в бетон
чи
Первый написав:100% Знайомі в австралії. Путін герой. Піндоси. Рузкие всіх порвуть... любимий канал RT.
Припиняється тільки після питання коли ж в сибір переїзжають?
чи
alkasander написав:У Наташи усы отклеились))
це те ж (ще би зрозуміть то па руськи чи на хфєні)?
trololo написав: пусть шкерится под клонами как риспект
а, аірмакс адекватний?
airmax78 написав:Первым делом - спасти бездомного экономиста из лап кровожадного лендлорда. А дальше, мы объединим наши ЭМБИЭИ, проведем мозговой штурм и выработаем правильную стратегию на ближайшие 3 года. Кстати, Респект мне уже предложил ЦП долгосрочно со скидкой 30% от рынка. Ваш ход, Трибека!
Огласість спісок адекватних!
Таке враження, що вчора після 17:00 більшість операторів учоток були бухі....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Рыба-сом написав:знает, что так - чтоб стабильно - не бывает, как и в давешнем случае с Вашим сверхпродуктивным баристой, Фейслесс
То что он "сверхпродуктивный" придумали вы сами, я лишь озвучил объем дневной выручки, сколько это "стаканов в час" я могу лишь предполагать, т.к. ассортимент там большой
Ну я об этом самом: как местное сообщество насчитало, стаканов в час выходило как при работе на конвейере. А реальность немного иная. Кстати, для всех любителей делить общие рабочие часы на среднее время на выполнение определённой операции и, исходя из этого, высчитывать заработок за месяц, рекомендую почитать классика: http://www.i-franko.name/uk/Prose/DobryjZarobok.html
kingkongovets написав:прошу адекватных форумчан поддержать просьбу к модераторам навсегда запретить доступ трибеки на форум
адекватні це:
X-Fresh написав:Жарьте селедку - этот запах въедается даже в бетон
чи
Первый написав:100% Знайомі в австралії. Путін герой. Піндоси. Рузкие всіх порвуть... любимий канал RT.
Припиняється тільки після питання коли ж в сибір переїзжають?
чи
alkasander написав:У Наташи усы отклеились))
це те ж (ще би зрозуміть то па руськи чи на хфєні)?
trololo написав: пусть шкерится под клонами как риспект
а, аірмакс адекватний?
airmax78 написав:Первым делом - спасти бездомного экономиста из лап кровожадного лендлорда. А дальше, мы объединим наши ЭМБИЭИ, проведем мозговой штурм и выработаем правильную стратегию на ближайшие 3 года. Кстати, Респект мне уже предложил ЦП долгосрочно со скидкой 30% от рынка. Ваш ход, Трибека!
Огласість спісок адекватних!
Таке враження, що вчора після 17:00 більшість операторів учоток були бухі....
Украинцам это лето может запомниться не только подорожанием билетов на поезда, но и очередной волной роста коммунальных тарифов. В ближайшие несколько месяцев: - снизится курс доллара; - упадет спрос на рынке недвижимости, поэтому будет легче найти квартиру; - почти на 65% может подорожать газ; - на 45% могут вырасти цены на горячую воду и отопление. Мертвый сезон летом наступает на рынке недвижимости. Спрос падает, в результате появляется возможность поторговаться при выборе жилья. Как объясняет риелтор Ярослава Чапко, эта тенденция может в первую очередь коснуться квартир в старых домах и без ремонта. А вот в новостройках ждать снижения цен на аренду не стоит.