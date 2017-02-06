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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1283128412851286>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 898
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
84
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
189
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
67
Раціональне планування та метраж
16%
141
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
168
Якість будівництва
15%
139
Всього голосів : 898
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:51

[quote="4381953:airmax78"]

Нью йорк для вибагливих

Зображення

На весь будинок лише декілька квартир не В сусідній будинок/рельси.
Судячи по плануванням метраж розрахований на заможних клієнтів - супер однухи на 38 квадратів, двухи 56...
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:18

airmax78
Ваши мольбы услышаны: https://news.finance.ua/ua/news/-/42765 ... yj-parking
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) пропонує передбачити в державних будівельних нормах (ДБН) дозвіл з’єднувати ліфтами житлову частину будинку і підземні паркінги, вбудовані в неї.

Як повідомила прес-служба заступника голови Мінрегіону Лева Парцхаладзе, відповідна норма міститься у змінах до ДБН В. 2.3-15:2007 “Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів”.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:31

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:У вас хороший вкус, почему нью Йорк не смотрите, там дешевле и под ваши запросы подходит.

Спасибо. Нью Йорк не проходит по критериям: потолки 2.7 и отсутствие подземного паркинга с лифтом. При этом прайс там сейчас такой, как-будто и потолки 3 метра и подземный паркинг в наличии.

Вы готовы купить паркинг по рыночных ценам? Какую цену за метр квартиры, соответствующую вашим требованиям готовы платить

Конечно готов. Но не дороже 20куе за м/м. Грядет эра электромобилив - с электромобилем без паркинга никуда. Ну и в районе Нью Йорка и на перделке без паркинга не обойтись. За метр готов платить 1500-1800 (+/-).
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:33

  Faceless написав:airmax78
Ваши мольбы услышаны: https://news.finance.ua/ua/news/-/42765 ... yj-parking
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) пропонує передбачити в державних будівельних нормах (ДБН) дозвіл з’єднувати ліфтами житлову частину будинку і підземні паркінги, вбудовані в неї.

Як повідомила прес-служба заступника голови Мінрегіону Лева Парцхаладзе, відповідна норма міститься у змінах до ДБН В. 2.3-15:2007 “Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів”.

Они отстают со своими ДБНами. Все приличные застройщики так уже делают.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:33

  Faceless написав:airmax78
Ваши мольбы услышаны: https://news.finance.ua/ua/news/-/42765 ... yj-parking
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) пропонує передбачити в державних будівельних нормах (ДБН) дозвіл з’єднувати ліфтами житлову частину будинку і підземні паркінги, вбудовані в неї.

Як повідомила прес-служба заступника голови Мінрегіону Лева Парцхаладзе, відповідна норма міститься у змінах до ДБН В. 2.3-15:2007 “Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів”.

Т.е. раньше это вот всё делалось незаконно? :shock:
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:37

  Первый написав:Нью йорк для вибагливих

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На весь будинок лише декілька квартир не В сусідній будинок/рельси.
Судячи по плануванням метраж розрахований на заможних клієнтів - супер однухи на 38 квадратів, двухи 56...

В ОП говорили, что не надо бояться что на этаже много квартир, ибо много однушек куплено под объединение. Но согласиться на потолки 2,7 после 3,1 тяжело. Ну и с паркингом там беда. Хотя дом очень симпатичный внешне и внутри неплохой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:48

  Рыба-сом написав:
  Faceless написав:airmax78
Ваши мольбы услышаны: https://news.finance.ua/ua/news/-/42765 ... yj-parking
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) пропонує передбачити в державних будівельних нормах (ДБН) дозвіл з’єднувати ліфтами житлову частину будинку і підземні паркінги, вбудовані в неї.

Як повідомила прес-служба заступника голови Мінрегіону Лева Парцхаладзе, відповідна норма міститься у змінах до ДБН В. 2.3-15:2007 “Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів”.

Т.е. раньше это вот всё делалось незаконно? :shock:

Это делалось "экспериментально". Но в ЦП, кстати, сделали по ДБН (по-ДеБильНому): лифт из паркинга доставляет вас на 1 этаж, вы переходите в другой лифт и едете дальше. Пипец как неудобно. А в Тетрисе уже сделали по-человечески.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:05

  airmax78 написав:
  Первый написав:Нью йорк для вибагливих

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На весь будинок лише декілька квартир не В сусідній будинок/рельси.
Судячи по плануванням метраж розрахований на заможних клієнтів - супер однухи на 38 квадратів, двухи 56...

В ОП говорили, что не надо бояться что на этаже много квартир, ибо много однушек куплено под объединение. Но согласиться на потолки 2,7 после 3,1 тяжело. Ну и с паркингом там беда. Хотя дом очень симпатичный внешне и внутри неплохой.

Не верю:-)

Вибір це компроміс між бажанням та можливостями.

Що можна вибрати в ньюйорку?
Просто для розуміння.

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/tsentr ... zQ3JI.html

1к по 100 куе теж дивитися? :)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:09

  Первый написав:Не верю:-)

Вибір це компроміс між бажанням та можливостями.

Що можна вибрати в ньюйорку?
Просто для розуміння.

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/tsentr ... zQ3JI.html

1к по 100 куе теж дивитися? :)

Капец. Ну, то об чем говорил: неадекватный ценник и... потолок на голове. МОП, кстати, хоть и очень маленький, но симпатичный. Молодцы некоторые застройщики - стараются.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:ибо много однушек куплено под объединение

То есть, маркетологи тупо прощёлкали портрет покупана? А Покупан согласен платить за лишний туалет и кухню?
Сказочки. Это будет гостиница.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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