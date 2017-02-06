Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) пропонує передбачити в державних будівельних нормах (ДБН) дозвіл з’єднувати ліфтами житлову частину будинку і підземні паркінги, вбудовані в неї.
Як повідомила прес-служба заступника голови Мінрегіону Лева Парцхаладзе, відповідна норма міститься у змінах до ДБН В. 2.3-15:2007 “Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів”.
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Kostia написав:У вас хороший вкус, почему нью Йорк не смотрите, там дешевле и под ваши запросы подходит.
Спасибо. Нью Йорк не проходит по критериям: потолки 2.7 и отсутствие подземного паркинга с лифтом. При этом прайс там сейчас такой, как-будто и потолки 3 метра и подземный паркинг в наличии.
Вы готовы купить паркинг по рыночных ценам? Какую цену за метр квартиры, соответствующую вашим требованиям готовы платить
Конечно готов. Но не дороже 20куе за м/м. Грядет эра электромобилив - с электромобилем без паркинга никуда. Ну и в районе Нью Йорка и на перделке без паркинга не обойтись. За метр готов платить 1500-1800 (+/-).
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) пропонує передбачити в державних будівельних нормах (ДБН) дозвіл з’єднувати ліфтами житлову частину будинку і підземні паркінги, вбудовані в неї.
Як повідомила прес-служба заступника голови Мінрегіону Лева Парцхаладзе, відповідна норма міститься у змінах до ДБН В. 2.3-15:2007 “Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів”.
Они отстают со своими ДБНами. Все приличные застройщики так уже делают.
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) пропонує передбачити в державних будівельних нормах (ДБН) дозвіл з’єднувати ліфтами житлову частину будинку і підземні паркінги, вбудовані в неї.
Як повідомила прес-служба заступника голови Мінрегіону Лева Парцхаладзе, відповідна норма міститься у змінах до ДБН В. 2.3-15:2007 “Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів”.
На весь будинок лише декілька квартир не В сусідній будинок/рельси. Судячи по плануванням метраж розрахований на заможних клієнтів - супер однухи на 38 квадратів, двухи 56...
В ОП говорили, что не надо бояться что на этаже много квартир, ибо много однушек куплено под объединение. Но согласиться на потолки 2,7 после 3,1 тяжело. Ну и с паркингом там беда. Хотя дом очень симпатичный внешне и внутри неплохой.
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) пропонує передбачити в державних будівельних нормах (ДБН) дозвіл з’єднувати ліфтами житлову частину будинку і підземні паркінги, вбудовані в неї.
Як повідомила прес-служба заступника голови Мінрегіону Лева Парцхаладзе, відповідна норма міститься у змінах до ДБН В. 2.3-15:2007 “Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів”.
Т.е. раньше это вот всё делалось незаконно?
Это делалось "экспериментально". Но в ЦП, кстати, сделали по ДБН (по-ДеБильНому): лифт из паркинга доставляет вас на 1 этаж, вы переходите в другой лифт и едете дальше. Пипец как неудобно. А в Тетрисе уже сделали по-человечески.
На весь будинок лише декілька квартир не В сусідній будинок/рельси. Судячи по плануванням метраж розрахований на заможних клієнтів - супер однухи на 38 квадратів, двухи 56...
В ОП говорили, что не надо бояться что на этаже много квартир, ибо много однушек куплено под объединение. Но согласиться на потолки 2,7 после 3,1 тяжело. Ну и с паркингом там беда. Хотя дом очень симпатичный внешне и внутри неплохой.
Не верю:-)
Вибір це компроміс між бажанням та можливостями.
Що можна вибрати в ньюйорку? Просто для розуміння.