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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1283128412851286

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 898
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
84
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
189
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
67
Раціональне планування та метраж
16%
141
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
168
Якість будівництва
15%
139
Всього голосів : 898
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:24

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:ибо много однушек куплено под объединение

То есть, маркетологи тупо прощёлкали портрет покупана? А Покупан согласен платить за лишний туалет и кухню?
Сказочки. Это будет гостиница.

Если узаконят проституцию, то неплохой дом терпимости выйдет :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:25

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:ибо много однушек куплено под объединение

То есть, маркетологи тупо прощёлкали портрет покупана? А Покупан согласен платить за лишний туалет и кухню?
Сказочки. Это будет гостиница.

Ну почему прощелкали? На самом деле, даже у Икаруса бывают здравые мысли: иметь две смежные однушки, соединив их в треху, но не переделывая документы - гораздо более гибкий вариант, чем просто треха. Другое дело, что застройщики, видовые квартиры изначально делают трешками, а однушки и двушки, располагают уже как получится и виды из окон однушек, обычно, хуже. Но тут уже надо смотреть по месту.
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я понимаю ребята, что внешний вид этого дома "не из нашей жизни" вызывает определенные нехорошие чувства. Че уж там греха таить - у меня тоже. Но надо себя сдерживать.
Зображення
Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я понимаю ребята, что внешний вид этого дома "не из нашей жизни" вызывает определенные нехорошие чувства. Че уж там греха таить - у меня тоже. Но надо себя сдерживать.

Согласен.Вид у свечки-как в НИИ советских времён, только фасад не белый.А высокий первый этаж-как благородный гастроном из тех же времен.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:54

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Я понимаю ребята, что внешний вид этого дома "не из нашей жизни" вызывает определенные нехорошие чувства. Че уж там греха таить - у меня тоже. Но надо себя сдерживать.

Согласен.Вид у свечки-как в НИИ советских времён, только фасад не белый.А высокий первый этаж-как благородный гастроном из тех же времен.

Ну вот не надо. Внешне - просто отличный дом получился. Если его сфоткать и обрезать совкострой слева и "украинский кирпич" справа - то очень сложно будет сказать сделано ли это фото в Киеве или, в самом деле, где-нибудь в Нью Йорке.
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 12:02

  airmax78 написав:Ну вот не надо. Внешне - просто отличный дом получился. Если его сфоткать и обрезать совкострой слева и "украинский кирпич" справа - то очень сложно будет сказать сделано ли это фото в Киеве или, в самом деле, где-нибудь в Нью Йорке.

Нью Йорк, как город для жизни мягко сказать не очень. Как для Нью Йорка нехватает электрички под окном, а 6 или 7 полос движения автотранспорта уже в наличии.
innamax2008
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 12:06

  Рыба-сом написав:
  Faceless написав:
  Рыба-сом написав:знает, что так - чтоб стабильно - не бывает, как и в давешнем случае с Вашим сверхпродуктивным баристой, Фейслесс
То что он "сверхпродуктивный" придумали вы сами, я лишь озвучил объем дневной выручки, сколько это "стаканов в час" я могу лишь предполагать, т.к. ассортимент там большой

Ну я об этом самом: как местное сообщество насчитало, стаканов в час выходило как при работе на конвейере. А реальность немного иная.
Кстати, для всех любителей делить общие рабочие часы на среднее время на выполнение определённой операции и, исходя из этого, высчитывать заработок за месяц, рекомендую почитать классика:
http://www.i-franko.name/uk/Prose/DobryjZarobok.html

+1)
Схоже, що форумні орли не читають класиків. :oops:

Я взагалі не розумію, як можна рахувати тимчасові заробки і одноразову роботу, яка дорожче ставочної в 3-10 разів, за сталий прибуток?
Сьогодні пусто, завтра густо.

Очевидно, то є груба і системна помилка рожевоокулярників, які абсолютно відірвані від реального життя.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 12:23

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Я понимаю ребята, что внешний вид этого дома "не из нашей жизни" вызывает определенные нехорошие чувства. Че уж там греха таить - у меня тоже. Но надо себя сдерживать.

Согласен.Вид у свечки-как в НИИ советских времён, только фасад не белый.А высокий первый этаж-как благородный гастроном из тех же времен.

Ну вот не надо. Внешне - просто отличный дом получился. Если его сфоткать и обрезать совкострой слева и "украинский кирпич" справа - то очень сложно будет сказать сделано ли это фото в Киеве или, в самом деле, где-нибудь в Нью Йорке.


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ничем не отличается от хруща. В комнатах есть стена и окно. Есть вход в дом. Наверное есть фундамент (по фотках не видно). Наверняка есть канализация и лепестричество.
Всім процвітання!
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Первый
У Києві готують проект оновленого генерального плану. Для громадського обговорення його презентують протягом найближчих місяців.

Про це в прямому ефірі програми "Сніданок з "1+1" сказав мер Києва Віталій Кличко. Більше читайте тут: https://tsn.ua/kyiv/u-kiyevi-onovlyat-g ... 63919.html
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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