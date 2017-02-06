Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:ибо много однушек куплено под объединение
То есть, маркетологи тупо прощёлкали портрет покупана? А Покупан согласен платить за лишний туалет и кухню? Сказочки. Это будет гостиница.
Ну почему прощелкали? На самом деле, даже у Икаруса бывают здравые мысли: иметь две смежные однушки, соединив их в треху, но не переделывая документы - гораздо более гибкий вариант, чем просто треха. Другое дело, что застройщики, видовые квартиры изначально делают трешками, а однушки и двушки, располагают уже как получится и виды из окон однушек, обычно, хуже. Но тут уже надо смотреть по месту.
airmax78 написав:Я понимаю ребята, что внешний вид этого дома "не из нашей жизни" вызывает определенные нехорошие чувства. Че уж там греха таить - у меня тоже. Но надо себя сдерживать.
Согласен.Вид у свечки-как в НИИ советских времён, только фасад не белый.А высокий первый этаж-как благородный гастроном из тех же времен.
Ну вот не надо. Внешне - просто отличный дом получился. Если его сфоткать и обрезать совкострой слева и "украинский кирпич" справа - то очень сложно будет сказать сделано ли это фото в Киеве или, в самом деле, где-нибудь в Нью Йорке.
airmax78 написав:Ну вот не надо. Внешне - просто отличный дом получился. Если его сфоткать и обрезать совкострой слева и "украинский кирпич" справа - то очень сложно будет сказать сделано ли это фото в Киеве или, в самом деле, где-нибудь в Нью Йорке.
Нью Йорк, как город для жизни мягко сказать не очень. Как для Нью Йорка нехватает электрички под окном, а 6 или 7 полос движения автотранспорта уже в наличии.
Рыба-сом написав:знает, что так - чтоб стабильно - не бывает, как и в давешнем случае с Вашим сверхпродуктивным баристой, Фейслесс
То что он "сверхпродуктивный" придумали вы сами, я лишь озвучил объем дневной выручки, сколько это "стаканов в час" я могу лишь предполагать, т.к. ассортимент там большой
Ну я об этом самом: как местное сообщество насчитало, стаканов в час выходило как при работе на конвейере. А реальность немного иная. Кстати, для всех любителей делить общие рабочие часы на среднее время на выполнение определённой операции и, исходя из этого, высчитывать заработок за месяц, рекомендую почитать классика: http://www.i-franko.name/uk/Prose/DobryjZarobok.html
+1) Схоже, що форумні орли не читають класиків.
Я взагалі не розумію, як можна рахувати тимчасові заробки і одноразову роботу, яка дорожче ставочної в 3-10 разів, за сталий прибуток? Сьогодні пусто, завтра густо.
Очевидно, то є груба і системна помилка рожевоокулярників, які абсолютно відірвані від реального життя.
airmax78 написав:Я понимаю ребята, что внешний вид этого дома "не из нашей жизни" вызывает определенные нехорошие чувства. Че уж там греха таить - у меня тоже. Но надо себя сдерживать.
Согласен.Вид у свечки-как в НИИ советских времён, только фасад не белый.А высокий первый этаж-как благородный гастроном из тех же времен.
Ну вот не надо. Внешне - просто отличный дом получился. Если его сфоткать и обрезать совкострой слева и "украинский кирпич" справа - то очень сложно будет сказать сделано ли это фото в Киеве или, в самом деле, где-нибудь в Нью Йорке.
Ничем не отличается от хруща. В комнатах есть стена и окно. Есть вход в дом. Наверное есть фундамент (по фотках не видно). Наверняка есть канализация и лепестричество.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.