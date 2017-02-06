Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Конечно готов. Но не дороже 20куе за м/м. Грядет эра электромобилив - с электромобилем без паркинга никуда. Ну и в районе Нью Йорка и на перделке без паркинга не обойтись. За метр готов платить 1500-1800 (+/-).
Вы писали про кристалл парк, он почти в этом бюджете. По паркингу намного дешевле даже. Потолки высокие, лифт в паркинг, низкоэтажная застройка, жесткая компания.
Па полторухе Кристалл - готов. За 1800 в этом локейшене - дорого.
Рыба-сом написав:знает, что так - чтоб стабильно - не бывает, как и в давешнем случае с Вашим сверхпродуктивным баристой, Фейслесс
То что он "сверхпродуктивный" придумали вы сами, я лишь озвучил объем дневной выручки, сколько это "стаканов в час" я могу лишь предполагать, т.к. ассортимент там большой
Ну я об этом самом: как местное сообщество насчитало, стаканов в час выходило как при работе на конвейере. А реальность немного иная. Кстати, для всех любителей делить общие рабочие часы на среднее время на выполнение определённой операции и, исходя из этого, высчитывать заработок за месяц, рекомендую почитать классика: http://www.i-franko.name/uk/Prose/DobryjZarobok.html
Все же не забывайте, я ничего не высчитывали, а указал конкретную реальную цифру выручки в день.
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Сварщик, который переваривал мне стояк на кухне. Говорю: чего за границу не едете - там сварщики востребованы. Ответ: а сколько я там заработаю? 3000 дол? Так я лучше дома на 1500.
Правильно говорит. 3000 это где то в стране первого мира, куда попробуй еще официально попади. И пахать придется на судоверфи или сложном объекте и жить в общаге. А в Киеве, на переварке стояков, за 1500, пахать приходится больше языком... раскручивая на деньги незадачливых клиентов.