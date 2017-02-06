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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1284128512861287

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 898
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
84
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
189
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
67
Раціональне планування та метраж
16%
141
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
168
Якість будівництва
15%
139
Всього голосів : 898
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Приняли АКСУ! Будет Дешветь! :mrgreen:
rusramzik
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:20

  Kostia написав:
  airmax78 написав:Конечно готов. Но не дороже 20куе за м/м. Грядет эра электромобилив - с электромобилем без паркинга никуда. Ну и в районе Нью Йорка и на перделке без паркинга не обойтись. За метр готов платить 1500-1800 (+/-).

Вы писали про кристалл парк, он почти в этом бюджете. По паркингу намного дешевле даже. Потолки высокие, лифт в паркинг, низкоэтажная застройка, жесткая компания.

Па полторухе Кристалл - готов. За 1800 в этом локейшене - дорого.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:
  Faceless написав:
  Рыба-сом написав:знает, что так - чтоб стабильно - не бывает, как и в давешнем случае с Вашим сверхпродуктивным баристой, Фейслесс
То что он "сверхпродуктивный" придумали вы сами, я лишь озвучил объем дневной выручки, сколько это "стаканов в час" я могу лишь предполагать, т.к. ассортимент там большой

Ну я об этом самом: как местное сообщество насчитало, стаканов в час выходило как при работе на конвейере. А реальность немного иная.
Кстати, для всех любителей делить общие рабочие часы на среднее время на выполнение определённой операции и, исходя из этого, высчитывать заработок за месяц, рекомендую почитать классика:
http://www.i-franko.name/uk/Prose/DobryjZarobok.html


Все же не забывайте, я ничего не высчитывали, а указал конкретную реальную цифру выручки в день.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 14:26

  alkasander написав:Пример номер 2:

Сварщик, который переваривал мне стояк на кухне.
Говорю: чего за границу не едете - там сварщики востребованы.
Ответ: а сколько я там заработаю? 3000 дол? Так я лучше дома на 1500.

Правильно говорит.
3000 это где то в стране первого мира, куда попробуй еще официально попади. И пахать придется на судоверфи или сложном объекте и жить в общаге.
А в Киеве, на переварке стояков, за 1500, пахать приходится больше языком... раскручивая на деньги незадачливых клиентов.
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