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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1286128712881289>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 898
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
84
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
189
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
67
Раціональне планування та метраж
16%
141
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
168
Якість будівництва
15%
139
Всього голосів : 898
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:10

  airmax78 написав:
  rusramzik написав:Приняли АКСУ! Будет Дешветь! :mrgreen:

Наоборот. АКСУ - это надежда на снижение коррупции. Снижение коррупции - это одно из условий прихода в страну инвестиций. Дальше - понятно. Шире надо смотреть.

Это условие перекрытия поставок топлива в "илитку".
И возможный выход из неё с целью фиксации прибыли и свала в тёплые края.
Будет дешеветь!

Ну разве что таксисты и баристы вытащат "илитку".
Или кто там сейчас "в тренде"?
Востаннє редагувалось Грйс-мэн в Чет 07 чер, 2018 15:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:13

  cat857 написав:
  airmax78 написав:Я понимаю ребята, что внешний вид этого дома "не из нашей жизни" вызывает определенные нехорошие чувства. Че уж там греха таить - у меня тоже. Но надо себя сдерживать.

Не сдерживайтесь: L-квартал. Даже цветовая гамма та же.
И МОПы модные.

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Нічим не відрізняється від сусідніх хрущиків - стіни, вікна, парадне, дах. Просто іншого кольору - зараз напише Серж.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:22

  cat857 написав:
  airmax78 написав:Я понимаю ребята, что внешний вид этого дома "не из нашей жизни" вызывает определенные нехорошие чувства. Че уж там греха таить - у меня тоже. Но надо себя сдерживать.

Не сдерживайтесь: L-квартал. Даже цветовая гамма та же.
И МОПы модные.


L-квартал - неплох. Но место...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:25

  Грйс-мэн написав:Это условие перекрытия поставок топлива в "илитку".
И возможный выход из неё с целью фиксации прибыли и свала в тёплые края.
Будет дешеветь!

Ну разве что таксисты и баристы вытащат "илитку".
Или кто там сейчас "в тренде"?


очень забавно)
забавна и ваша неподдельная тревога о судьбе дорогого сегмента - сами шоль нацелились? - и святая убежденность, шо ее покупают исключительно коррумпированные чиновники - тоже отличный маркер вашего кругозора и менталитета
скока там той "илитки" в общем объеме предлагаемого на продажу жилья? процентов 5?
шо ж вы так переживаете за нее, а?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:27

  Грйс-мэн написав:
  airmax78 написав:
  rusramzik написав:Приняли АКСУ! Будет Дешветь! :mrgreen:

Наоборот. АКСУ - это надежда на снижение коррупции. Снижение коррупции - это одно из условий прихода в страну инвестиций. Дальше - понятно. Шире надо смотреть.

Это условие перекрытия поставок топлива в "илитку".
И возможный выход из неё с целью фиксации прибыли и свала в тёплые края.
Будет дешеветь!

Ну разве что таксисты и баристы вытащат "илитку".
Или кто там сейчас "в тренде"?

Ылитка обрушит цены на бизнес и эконом. Реус, доставайте бабосики, идем покупать вам квартиру в Новолипках.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:31

kingkongovets, Вы цитируйте пост целиком, со всеми вложениями.
Я говорил в контексте принятия закона про АКС. А в каком сегменте делают покупки потенциальные клиенты этого суда?
Вот я и сделал вывод - что у клиентов АКС дела пойдут не так хорошо (скорее всего), что отразится на "илитном" сегменте.

Не на "экономе" же?
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:34

  airmax78 написав:
  rusramzik написав:Приняли АКСУ! Будет Дешветь! :mrgreen:

Наоборот. АКСУ - это надежда на снижение коррупции. Снижение коррупции - это одно из условий прихода в страну инвестиций. Дальше - понятно. Шире надо смотреть.

Там сейчас такие наперстки в деталях и в исполнении пойдут, что к концу года МВФ обалдеет.
Кстати, они уже пошли - тут же был избран аудитор НАБУ. Как совпало то вдруг!)))
Заслуженный 80-летний спец , участник Народного Руха, ученый, профессор, отец действующего члена Высшей квалификационной комиссии судей и прочее, прочее, прочее...
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 07 чер, 2018 15:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:34

  Грйс-мэн написав:kingkongovets, Вы цитируйте пост целиком, со всеми вложениями.
Я говорил в контексте принятия закона про АКС. А в каком сегменте делают покупки потенциальные клиенты этого суда?
Вот я и сделал вывод - что у клиентов АКС дела пойдут не так хорошо (скорее всего), что отразится на "илитном" сегменте.

Не на "экономе" же?

Так ведь, обычно, в странах, где меньше коррупции, недвига стоит дороже.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:35

  Грйс-мэн написав:kingkongovets, Вы цитируйте пост целиком, со всеми вложениями.
Я говорил в контексте принятия закона про АКС. А в каком сегменте делают покупки потенциальные клиенты этого суда?
Вот я и сделал вывод - что у клиентов АКС дела пойдут не так хорошо (скорее всего), что отразится на "илитном" сегменте.

Не на "экономе" же?


а насколько лучше при этом пойдут дела у бизнесменов вы подумали?
примитивизм и кругозор местных экспертов - это космос, бл
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 07 чер, 2018 15:36, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:35

  airmax78 написав:
  cat857 написав:
  airmax78 написав:Я понимаю ребята, что внешний вид этого дома "не из нашей жизни" вызывает определенные нехорошие чувства. Че уж там греха таить - у меня тоже. Но надо себя сдерживать.

Не сдерживайтесь: L-квартал. Даже цветовая гамма та же.
И МОПы модные.


L-квартал - неплох. Но место...



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Чим відрізняється від цього? Та нічим. Сержик.
Всім процвітання!
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