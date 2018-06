Додано: Чет 07 чер, 2018 15:25

Грйс-мэн написав: Это условие перекрытия поставок топлива в "илитку".

И возможный выход из неё с целью фиксации прибыли и свала в тёплые края.

Будет дешеветь!



Ну разве что таксисты и баристы вытащат "илитку".

очень забавно)

забавна и ваша неподдельная тревога о судьбе дорогого сегмента - сами шоль нацелились? - и святая убежденность, шо ее покупают исключительно коррумпированные чиновники - тоже отличный маркер вашего кругозора и менталитета

скока там той "илитки" в общем объеме предлагаемого на продажу жилья? процентов 5?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.