Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Грйс-мэн написав:Это условие перекрытия поставок топлива в "илитку". И возможный выход из неё с целью фиксации прибыли и свала в тёплые края. Будет дешеветь!
Ну разве что таксисты и баристы вытащат "илитку". Или кто там сейчас "в тренде"?
очень забавно) забавна и ваша неподдельная тревога о судьбе дорогого сегмента - сами шоль нацелились? - и святая убежденность, шо ее покупают исключительно коррумпированные чиновники - тоже отличный маркер вашего кругозора и менталитета скока там той "илитки" в общем объеме предлагаемого на продажу жилья? процентов 5? шо ж вы так переживаете за нее, а?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets, Вы цитируйте пост целиком, со всеми вложениями. Я говорил в контексте принятия закона про АКС. А в каком сегменте делают покупки потенциальные клиенты этого суда? Вот я и сделал вывод - что у клиентов АКС дела пойдут не так хорошо (скорее всего), что отразится на "илитном" сегменте.
Наоборот. АКСУ - это надежда на снижение коррупции. Снижение коррупции - это одно из условий прихода в страну инвестиций. Дальше - понятно. Шире надо смотреть.
Там сейчас такие наперстки в деталях и в исполнении пойдут, что к концу года МВФ обалдеет. Кстати, они уже пошли - тут же был избран аудитор НАБУ. Как совпало то вдруг!))) Заслуженный 80-летний спец , участник Народного Руха, ученый, профессор, отец действующего члена Высшей квалификационной комиссии судей и прочее, прочее, прочее...
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 07 чер, 2018 15:36, всього редагувалось 1 раз.
Грйс-мэн написав:kingkongovets, Вы цитируйте пост целиком, со всеми вложениями. Я говорил в контексте принятия закона про АКС. А в каком сегменте делают покупки потенциальные клиенты этого суда? Вот я и сделал вывод - что у клиентов АКС дела пойдут не так хорошо (скорее всего), что отразится на "илитном" сегменте.
Не на "экономе" же?
Так ведь, обычно, в странах, где меньше коррупции, недвига стоит дороже.
Грйс-мэн написав:kingkongovets, Вы цитируйте пост целиком, со всеми вложениями. Я говорил в контексте принятия закона про АКС. А в каком сегменте делают покупки потенциальные клиенты этого суда? Вот я и сделал вывод - что у клиентов АКС дела пойдут не так хорошо (скорее всего), что отразится на "илитном" сегменте.
Не на "экономе" же?
а насколько лучше при этом пойдут дела у бизнесменов вы подумали? примитивизм и кругозор местных экспертов - это космос, бл
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 07 чер, 2018 15:36, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.