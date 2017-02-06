Не думаю, что бизнесмены скоро смогут выйти на уровень бриллиантовых прокуроров, судей и т.п. илиты
Или вы о таксистах убера и баристах? Они - да, могут
Эти сейчас лупят по 1000$ в мес, а после искоренения коррупции будет и по 10к $
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Додано: Чет 07 чер, 2018 15:40
Не думаю, что бизнесмены скоро смогут выйти на уровень бриллиантовых прокуроров, судей и т.п. илиты
Или вы о таксистах убера и баристах? Они - да, могут
Эти сейчас лупят по 1000$ в мес, а после искоренения коррупции будет и по 10к $
Додано: Чет 07 чер, 2018 15:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ох уж этих модные нынче баристы, не хватает еще микроволнистов - мастеров професионального разогревания бичпакетов в микроволновке...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Чет 07 чер, 2018 15:48
уровень жизни шо стаффа шо офисного персонала - следствие общей экономической ситуации в стране, а движущая сила экономики - бизнесмены
пойдут дела у них, вообще чем более страна станет бизнес френдли - тем лучше заживут наемные работники, но бизнесмены и топы всегда живут лучше, так шо у столь вожделенной вами "илитки" вполне норм в свете принятия аксу перспективы)
вообще странновато канешна писать такое на финансовом форуме, как говорит захар
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 07 чер, 2018 15:53
В Москве дороже чем в Киеве, в 2008 дороже чем в 2018... Выводы?
Делай что должен, и будь что будет.
Додано: Чет 07 чер, 2018 16:04
Такие комплексы не будут по полторухе за вменяемые площади
Додано: Чет 07 чер, 2018 16:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы удивитесь, но мне -нормально. Я писал, что был в Л-Квартале на просмотре трёхи. Цена высоковата. Место-отстой. Но этажи сделаны хорошо. лофт. Предусмотрена даже душевая на 1-м этаже для великов и колясок.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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