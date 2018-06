Додано: Чет 07 чер, 2018 15:48

Грйс-мэн написав: kingkongovets написав: а насколько лучше при этом пойдут дела у бизнесменов вы подумали?

примитивизм и кругозор местных экспертов - это космос, бл а насколько лучше при этом пойдут дела у бизнесменов вы подумали?примитивизм и кругозор местных экспертов - это космос, бл

Не думаю, что бизнесмены скоро смогут выйти на уровень бриллиантовых прокуроров, судей и т.п. илиты



Или вы о таксистах убера и баристах? Они - да, могут

Эти сейчас лупят по 1000$ в мес, а после искоренения коррупции будет и по 10к $ Не думаю, что бизнесмены скоро смогут выйти на уровень бриллиантовых прокуроров, судей и т.п. илитыИли вы о таксистах убера и баристах? Они - да, могутЭти сейчас лупят по 1000$ в мес, а после искоренения коррупции будет и по 10к $



уровень жизни шо стаффа шо офисного персонала - следствие общей экономической ситуации в стране, а движущая сила экономики - бизнесмены

пойдут дела у них, вообще чем более страна станет бизнес френдли - тем лучше заживут наемные работники, но бизнесмены и топы всегда живут лучше, так шо у столь вожделенной вами "илитки" вполне норм в свете принятия аксу перспективы)



вообще странновато канешна писать такое на финансовом форуме, как говорит захар уровень жизни шо стаффа шо офисного персонала - следствие общей экономической ситуации в стране, а движущая сила экономики - бизнесменыпойдут дела у них, вообще чем более страна станет бизнес френдли - тем лучше заживут наемные работники, но бизнесмены и топы всегда живут лучше, так шо у столь вожделенной вами "илитки" вполне норм в свете принятия аксу перспективы)вообще странновато канешна писать такое на финансовом форуме, как говорит захар

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.