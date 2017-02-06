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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1287128812891290>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 898
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
84
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
189
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
67
Раціональне планування та метраж
16%
141
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
168
Якість будівництва
15%
139
Всього голосів : 898
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:40

  kingkongovets написав:а насколько лучше при этом пойдут дела у бизнесменов вы подумали?
примитивизм и кругозор местных экспертов - это космос, бл

Не думаю, что бизнесмены скоро смогут выйти на уровень бриллиантовых прокуроров, судей и т.п. илиты

Или вы о таксистах убера и баристах? Они - да, могут :-)
Эти сейчас лупят по 1000$ в мес, а после искоренения коррупции будет и по 10к $
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Грйс-мэн написав:Или вы о таксистах убера и баристах? Они - да, могут


ох уж этих модные нынче баристы, не хватает еще микроволнистов - мастеров професионального разогревания бичпакетов в микроволновке...
Харьков город космонавтов!
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Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:48

  Грйс-мэн написав:
  kingkongovets написав:а насколько лучше при этом пойдут дела у бизнесменов вы подумали?
примитивизм и кругозор местных экспертов - это космос, бл

Не думаю, что бизнесмены скоро смогут выйти на уровень бриллиантовых прокуроров, судей и т.п. илиты

Или вы о таксистах убера и баристах? Они - да, могут :-)
Эти сейчас лупят по 1000$ в мес, а после искоренения коррупции будет и по 10к $


уровень жизни шо стаффа шо офисного персонала - следствие общей экономической ситуации в стране, а движущая сила экономики - бизнесмены
пойдут дела у них, вообще чем более страна станет бизнес френдли - тем лучше заживут наемные работники, но бизнесмены и топы всегда живут лучше, так шо у столь вожделенной вами "илитки" вполне норм в свете принятия аксу перспективы)

вообще странновато канешна писать такое на финансовом форуме, как говорит захар
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 15:53

  airmax78 написав:
  Грйс-мэн написав:kingkongovets, Вы цитируйте пост целиком, со всеми вложениями.
Я говорил в контексте принятия закона про АКС. А в каком сегменте делают покупки потенциальные клиенты этого суда?
Вот я и сделал вывод - что у клиентов АКС дела пойдут не так хорошо (скорее всего), что отразится на "илитном" сегменте.

Не на "экономе" же?

Так ведь, обычно, в странах, где меньше коррупции, недвига стоит дороже.

В Москве дороже чем в Киеве, в 2008 дороже чем в 2018... Выводы? :roll:
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:04

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Конечно готов. Но не дороже 20куе за м/м. Грядет эра электромобилив - с электромобилем без паркинга никуда. Ну и в районе Нью Йорка и на перделке без паркинга не обойтись. За метр готов платить 1500-1800 (+/-).

Вы писали про кристалл парк, он почти в этом бюджете. По паркингу намного дешевле даже. Потолки высокие, лифт в паркинг, низкоэтажная застройка, жесткая компания.

Па полторухе Кристалл - готов. За 1800 в этом локейшене - дорого.

Такие комплексы не будут по полторухе за вменяемые площади
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Нічим не відрізняється від сусідніх хрущиків - стіни, вікна, парадне, дах. Просто іншого кольору - зараз напише Серж.

Вы удивитесь, но мне -нормально. Я писал, что был в Л-Квартале на просмотре трёхи. Цена высоковата. Место-отстой. Но этажи сделаны хорошо. лофт. Предусмотрена даже душевая на 1-м этаже для великов и колясок.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  Первый написав:Нічим не відрізняється від сусідніх хрущиків - стіни, вікна, парадне, дах. Просто іншого кольору - зараз напише Серж.

Вы удивитесь, но мне -нормально. Я писал, что был в Л-Квартале на просмотре трёхи. Цена высоковата. Место-отстой. Но этажи сделаны хорошо. лофт. Предусмотрена даже душевая на 1-м этаже для великов и колясок.
По 19-20 К за м2 при курсе 27 можно было брать здесь в почти готовом весной 16-го (зашли бы на ремонт через год с учётом задержки по сдаче), а за трешку, думаю, ещё и с дисконтом хорошим при 100% оплате... Уже бы жили.. нормальный жк. Идеал- не найдете..будет дорого...

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kripo написав:ох уж этих модные нынче баристы, не хватает еще микроволнистов - мастеров професионального разогревания бичпакетов в микроволновке...

Нет девочек на ветке.
Они бы сейчас рассказали сколько зарабатывают маникюрши, парикмахерши и надуватели женских губ ( 1 укол 600 баксов?).
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 17:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Alex_V_K_79 написав:Уже бы жили.. нормальный жк. Идеал- не найдете..будет дорого...

я никак не могу понять как использовать семье из 4 человек комнату на 12 метров?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 17:26

  Serg-ik написав:
  Alex_V_K_79 написав:Уже бы жили.. нормальный жк. Идеал- не найдете..будет дорого...

я никак не могу понять как использовать семье из 4 человек комнату на 12 метров?

Спать на кровати по двое.
Две комнаты - четыре тела.
Или вам надо трёху с залой в 35метров и спальнями по 18 и общей площади меньше чем у Юры БПС?
барабашов
 
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