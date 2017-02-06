В Вашей съёмной комнаты какого метража, если не секрет?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 чер, 2018 17:33
В Вашей съёмной комнаты какого метража, если не секрет?
Делай что должен, и будь что будет.
Додано: Чет 07 чер, 2018 18:02
Недвига - это наиболее прослеживаемая цепочка! вы бы оставили себе 10-ки квартир записанных на родню, с риском "зацепиться" за ваш кошелек?
какие инвестиции в страну 3-го мира???
Додано: Чет 07 чер, 2018 18:07
+1 А что?? Это надо так "разжевывать" чтоб тебя поняли?? (на форуме недвиги!!!)
Додано: Чет 07 чер, 2018 19:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну, слушайте, будет одна спальня в трёхе 12 м2, где ж проблема-то. Смотрю, что пишете уже пару лет, не обижайтесь, но, по-моему, вы зациклились... гештальт закрыли бы на трёхе в 90-110 м2 в жк по типу л-квартала и двигались бы уже дальше..
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
|