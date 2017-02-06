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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1287128812891290

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 898
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
84
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
189
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
67
Раціональне планування та метраж
16%
141
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
168
Якість будівництва
15%
139
Всього голосів : 898
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 17:33

  Serg-ik написав:
  Alex_V_K_79 написав:Уже бы жили.. нормальный жк. Идеал- не найдете..будет дорого...

я никак не могу понять как использовать семье из 4 человек комнату на 12 метров?

В Вашей съёмной комнаты какого метража, если не секрет?
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 18:02

  airmax78 написав:
  rusramzik написав:Приняли АКСУ! Будет Дешветь! :mrgreen:

Наоборот. АКСУ - это надежда на снижение коррупции. Снижение коррупции - это одно из условий прихода в страну инвестиций. Дальше - понятно. Шире надо смотреть.

Недвига - это наиболее прослеживаемая цепочка! вы бы оставили себе 10-ки квартир записанных на родню, с риском "зацепиться" за ваш кошелек?
какие инвестиции в страну 3-го мира???
rusramzik
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 18:07

  Грйс-мэн написав:
  airmax78 написав:
  rusramzik написав:Приняли АКСУ! Будет Дешветь! :mrgreen:

Наоборот. АКСУ - это надежда на снижение коррупции. Снижение коррупции - это одно из условий прихода в страну инвестиций. Дальше - понятно. Шире надо смотреть.

Это условие перекрытия поставок топлива в "илитку".
И возможный выход из неё с целью фиксации прибыли и свала в тёплые края.
Будет дешеветь!

Ну разве что таксисты и баристы вытащат "илитку".
Или кто там сейчас "в тренде"?

+1 А что?? Это надо так "разжевывать" чтоб тебя поняли?? :shock: (на форуме недвиги!!!)
rusramzik
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 19:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  Alex_V_K_79 написав:Уже бы жили.. нормальный жк. Идеал- не найдете..будет дорого...

я никак не могу понять как использовать семье из 4 человек комнату на 12 метров?
Ну, слушайте, будет одна спальня в трёхе 12 м2, где ж проблема-то. Смотрю, что пишете уже пару лет, не обижайтесь, но, по-моему, вы зациклились... гештальт закрыли бы на трёхе в 90-110 м2 в жк по типу л-квартала и двигались бы уже дальше..

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Alex_V_K_79
 
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