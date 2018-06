Додано: Чет 07 чер, 2018 21:37

airmax78 написав: https://www.facebook.com/145276418816044/posts/1971774939499507/ Трибека, что делать? С14 поручать эту работу вы не одобряете. Полиция не справляется. Что делать? Может построить для них резервацию? https://www.facebook.com/145276418816044/posts/1971774939499507/ Трибека, что делать? С14 поручать эту работу вы не одобряете. Полиция не справляется. Что делать? Может построить для них резервацию?



та все уже пофикшено - расслабьтесь



«Национальные дружины» разгромили лагерь ромов в Голосеевском парке (ВИДЕО)



https://kyiv.comments.ua/news/2018/06/07/182555.html та все уже пофикшено - расслабьтесь«Национальные дружины» разгромили лагерь ромов в Голосеевском парке (ВИДЕО)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.