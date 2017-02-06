Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Alex_V_K_79 написав:Уже бы жили.. нормальный жк. Идеал- не найдете..будет дорого...
я никак не могу понять как использовать семье из 4 человек комнату на 12 метров?
Ну, слушайте, будет одна спальня в трёхе 12 м2, где ж проблема-то. Смотрю, что пишете уже пару лет, не обижайтесь, но, по-моему, вы зациклились... гештальт закрыли бы на трёхе в 90-110 м2 в жк по типу л-квартала и двигались бы уже дальше..
airmax78 написав:https://www.facebook.com/145276418816044/posts/1971774939499507/ Трибека, что делать? С14 поручать эту работу вы не одобряете. Полиция не справляется. Что делать? Может построить для них резервацию?
Теперь я верю, что среди охранников Освенцима были и евреи тоже. "В семье не без ур**." (с) Надеюсь, Максик еще увидит свою "Хрустальную Ночь". По-другому не дойдет.
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
airmax78 написав:https://www.facebook.com/145276418816044/posts/1971774939499507/ Трибека, что делать? С14 поручать эту работу вы не одобряете. Полиция не справляется. Что делать? Может построить для них резервацию?
та все уже пофикшено - расслабьтесь
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airmax78 написав:https://www.facebook.com/145276418816044/posts/1971774939499507/ Трибека, что делать? С14 поручать эту работу вы не одобряете. Полиция не справляется. Что делать? Может построить для них резервацию?
Теперь я верю, что среди охранников Освенцима были и евреи тоже. "В семье не без ур**." (с) Надеюсь, Максик еще увидит свою "Хрустальную Ночь". По-другому не дойдет.
Я, в отличие от вас с Трибекой, не закатываю глаза, а пытаюсь найти цивилизованный выход из сложившейся ситуации. И здесь нужна помощь таких людей как вы - с активной гражданской позицией. Чтобы следующий табор мы с вами успели как-то цивилизованно обустроить, предотвратив такую хулиганскую развязку.