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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1288128912901291

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 898
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
84
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
189
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
67
Раціональне планування та метраж
16%
141
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
168
Якість будівництва
15%
139
Всього голосів : 898
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 00:22

  airmax78 написав:https://www.facebook.com/145276418816044/posts/1971774939499507/ Трибека, что делать? С14 поручать эту работу вы не одобряете. Полиция не справляется. Что делать? Может построить для них резервацию?

Забанен Трибека бессрочно, нет его больше с нами... Не чокаясь!
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 00:29

  antey1969 написав:Забанен Трибека бессрочно, нет его больше с нами... Не чокаясь!

Будем ждать выборы. Всё только начинается. :twisted:
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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