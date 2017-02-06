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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 чер, 2018 00:22
airmax78 написав:
https://www.facebook.com/145276418816044/posts/1971774939499507/ Трибека, что делать? С14 поручать эту работу вы не одобряете. Полиция не справляется. Что делать? Может построить для них резервацию?
Забанен Трибека бессрочно, нет его больше с нами... Не чокаясь!
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antey1969
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 00:29
antey1969 написав:
Забанен Трибека бессрочно, нет его больше с нами... Не чокаясь!
Будем ждать выборы. Всё только начинается.
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Эгоист
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