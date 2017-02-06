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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 чер, 2018 07:43
BIGor написав:
Будет ли в мировой финансовой столице наконец-то горячая вода?
горячая вода - это совковый пережиток, бойлеры наше все.
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Alex6
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