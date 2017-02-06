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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1288128912901291

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 899
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
84
Гарні, "модні" МОПи
3%
25
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
189
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
67
Раціональне планування та метраж
16%
141
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
168
Якість будівництва
15%
139
Всього голосів : 899
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 07:43

  BIGor написав: Будет ли в мировой финансовой столице наконец-то горячая вода?


горячая вода - это совковый пережиток, бойлеры наше все.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:50

  Alex6 написав:
  BIGor написав: Будет ли в мировой финансовой столице наконец-то горячая вода?


горячая вода - это совковый пережиток, бойлеры наше все.

Відкрив кран. Є. Хз як в світовій фінансовій столиці.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:17

  Первый написав:
  Alex6 написав:
  BIGor написав: Будет ли в мировой финансовой столице наконец-то горячая вода?


горячая вода - это совковый пережиток, бойлеры наше все.

Відкрив кран. Є. Хз як в світовій фінансовій столиці.

У охфісі відкрив кран - йе (бо бойлєр :shock: )!

Сптитав в колэг:
- Борщага - нема
- Троя - э.
Ху із "швітова хвынансова столиця"?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:26

Дома с котельнями нужно покупать
hume
 
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hume
угу, и желательно в Канаде!
pitersanfan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:41

  pitersanfan написав:hume
угу, и желательно в Канаде!

Предлагаю переименовать ветку на "Когда начнется обвал нереальных цен на дома в Канаде?"
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:44

  Alex6 написав:
  BIGor написав: Будет ли в мировой финансовой столице наконец-то горячая вода?


горячая вода - это совковый пережиток, бойлеры наше все.

А еще полиция - пержиток совка, пожарная охрана, медицина, хорошие дороги? Откуда у Вас такое совковое мышление?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:50

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

pitersanfan написав:hume
угу, и желательно в Канаде!


ага, особенно в саскачеване или манитобе)
или вы рассчитываете в торонто домик прикупить?)
вы сами то там бывали? знаете шо там по чем? какие заработки, какие налоги? сколько придется за этот домик отдать? какой курс канадского доллара?
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 08 чер, 2018 09:52, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:52

  Kostia написав:Как вы думаете, ван бедрум с кухней гостиной в лейкс уйдёт за 400 уе в месяц?

При более - менее нормальном ремонте за 12 000 грн уйдет.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:13

  pitersanfan написав:hume
угу, и желательно в Канаде!


Слушал бютовцев. Народ вимагає відключення від тепла та гарячої води! Ні тарифному рабству! Дтек за народ. В чому питання?
Всім процвітання!
Первый
 
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