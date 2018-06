Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:50

pitersanfan написав: hume

угу, и желательно в Канаде!



ага, особенно в саскачеване или манитобе)

или вы рассчитываете в торонто домик прикупить?)

вы сами то там бывали? знаете шо там по чем? какие заработки, какие налоги? сколько придется за этот домик отдать? какой курс канадского доллара? ага, особенно в саскачеване или манитобе)или вы рассчитываете в торонто домик прикупить?)вы сами то там бывали? знаете шо там по чем? какие заработки, какие налоги? сколько придется за этот домик отдать? какой курс канадского доллара?

Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 08 чер, 2018 09:52, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.