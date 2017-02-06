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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 чер, 2018 07:43
BIGor написав:
Будет ли в мировой финансовой столице наконец-то горячая вода?
горячая вода - это совковый пережиток, бойлеры наше все.
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Alex6
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:50
Alex6 написав: BIGor написав:
Будет ли в мировой финансовой столице наконец-то горячая вода?
горячая вода - это совковый пережиток, бойлеры наше все.
Відкрив кран. Є. Хз як в світовій фінансовій столиці.
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:17
Первый написав: Alex6 написав: BIGor написав:
Будет ли в мировой финансовой столице наконец-то горячая вода?
горячая вода - это совковый пережиток, бойлеры наше все.
Відкрив кран. Є. Хз як в світовій фінансовій столиці.
У охфісі відкрив кран - йе (бо бойлєр
)!
Сптитав в колэг:
- Борщага - нема
- Троя - э.
Ху із "швітова хвынансова столиця"?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:26
Дома с котельнями нужно покупать
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hume
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:33
hume
угу, и желательно в Канаде!
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pitersanfan
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:41
pitersanfan написав:hume
угу, и желательно в Канаде!
Предлагаю переименовать ветку на "Когда начнется обвал нереальных цен на дома в Канаде?"
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:44
Alex6 написав: BIGor написав:
Будет ли в мировой финансовой столице наконец-то горячая вода?
горячая вода - это совковый пережиток, бойлеры наше все.
А еще полиция - пержиток совка, пожарная охрана, медицина, хорошие дороги? Откуда у Вас такое совковое мышление?
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:50
pitersanfan написав:hume
угу, и желательно в Канаде!
ага, особенно в саскачеване или манитобе)
или вы рассчитываете в торонто домик прикупить?)
вы сами то там бывали? знаете шо там по чем? какие заработки, какие налоги? сколько придется за этот домик отдать? какой курс канадского доллара?
Востаннє редагувалось kingkongovets
в П'ят 08 чер, 2018 09:52, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:52
Kostia написав:
Как вы думаете, ван бедрум с кухней гостиной в лейкс уйдёт за 400 уе в месяц?
При более - менее нормальном ремонте за 12 000 грн уйдет.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:13
pitersanfan написав:hume
угу, и желательно в Канаде!
Слушал бютовцев. Народ вимагає відключення від тепла та гарячої води! Ні тарифному рабству! Дтек за народ. В чому питання?
Всім процвітання!
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Первый
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