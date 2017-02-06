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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:56
flyman написав:
купити за $160000 щоб зекономити на оренді $47000 та мати у власності те що коштує зараз $50000.
Ну зато типа живёшь в своём по человечески, время идёт, а жизнь одна...
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:58
Yuri_T написав: kingkongovets написав:
...да и вообще, «пока молодой - арендуй» (с), так же ж?
это тоже вариант.
при определённых условиях, ессно.
смотрю на себя, на коллег и друзей, кто с годами оброс метрами и врос в землю - оторваться очень тяжело.
ага, особенно прикольно арендовать и «быть мобильным» имея двоих детей, которые привязаны к школе)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:01
kingkongovets написав: flyman написав: kingkongovets написав:
торопиться некуда - цены падают, чем позднее купишь - тем больше сэкономишь, 10+ лет жить в арендованном совкошлаке с комнатами-кельями религия вполне позволяет, а вот покупать в собственность - дураков нет
да и вообще, «пока молодой - арендуй» (с), так же ж?
Да ми уже чули сацесс сторі: купити за $160000 щоб зекономити на оренді $47000 та мати у власності те що коштує зараз $50000.
вот именно!
тру сакцесс стори - это показывать дулю жильцам розовоочкового бункера из комфортабельного бучанского подвала в стиле лофт
уже другий місяці можу показувати, пан ККЦ цим фактом зтурбоаний?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:05
flyman написав: kingkongovets написав:
торопиться некуда - цены падают, чем позднее купишь - тем больше сэкономишь, 10+ лет жить в арендованном совкошлаке с комнатами-кельями религия вполне позволяет, а вот покупать в собственность - дураков нет
да и вообще, «пока молодой - арендуй» (с), так же ж?
Да ми уже чули сацесс сторі: купити за $160000 щоб зекономити на оренді $47000 та мати у власності те що коштує зараз $50000.
Нафуя за 160000? Можна було за 80 ричманд, и вже робити ремонт. Чи кардинал і в наступному році робити ремонт, чи рт за 120 і вже рік там жити, орбітрек крутити.... Чи..... варіантів тьма. Не тре вибирати як для ідіота, ти ж не купив за 160 куе, не повинен був це зробити і умовний Сержик.
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:07
kingkongovets написав:
ага, особенно прикольно арендовать и «быть мобильным» имея двоих детей, которые привязаны к школе)
в 28-30 лет сложно иметь двух детей, привязанных к школе.
это уже следующий этап.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:08
kingkongovets написав:
особенно прикольно арендовать и «быть мобильным» имея двоих детей, которые привязаны к школе)
школу и сад пока не меняли. Да, будет не прикольно. Но если им придётся менять, с детства будут естественно принимать такую "нестабильность" в отличие от тех, кто 10-12 лет в одном коллективе из 30 чел. и в одном дворе. Дети легко переносят перемены места обитания, по крайней мере до 7 лет-точно. Всё новое им интересно. и их не сильно парит что на полу-паркет 30 летний или паркетная доска по 60 евро за метр. Это факт, не оправдание. Сложнее взрослому, который не может утром вовремя приехать на работу или забрать ребёнка из садика, школы
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:11
Первый написав:
Нафуя за 160000? Можна було за 80 ричманд, и вже робити ремонт. Чи кардинал і в наступному році робити ремонт, чи рт за 120 і вже рік там жити, орбітрек крутити.... Чи..... варіантів тьма. Не тре вибирати як для ідіота, ти ж не купив за 160 куе, не повинен був це зробити і умовний Сержик.
Можно было бы Ричмонд в 2015 за 80, если бы не была куплена панелька на Оболони за 160 в 2007.
Да, вариантов -тьма. Каким из них Вы воспользовались? Конспекты предыдущего оператора перечитали?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:13
Serg-ik написав:Рыба-сом
на малой родине.
За сколько её можно сейчас продать(если там не живут родственники, которым дулю и пендель сделать нереально)?
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:13
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
особенно прикольно арендовать и «быть мобильным» имея двоих детей, которые привязаны к школе)
школу и сад пока не меняли. Да, будет не прикольно. Но если им придётся менять, с детства будут естественно принимать такую "нестабильность" в отличие от тех, кто 10-12 лет в одном коллективе из 30 чел. и в одном дворе. Дети легко переносят перемены места обитания, по крайней мере до 7 лет-точно. Всё новое им интересно. и их не сильно парит что на полу-паркет 30 летний или паркетная доска по 60 евро за метр. Это факт, не оправдание. Сложнее взрослому, который не может утром вовремя приехать на работу или забрать ребёнка из садика, школы
а мои вот меняли и каждый раз для них - стресс, а для родителей - тот еще квест
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:21
барабашов не знаю. 35-40 наверное
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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