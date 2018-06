Додано: П'ят 08 чер, 2018 10:58

Yuri_T написав: kingkongovets написав: ...да и вообще, «пока молодой - арендуй» (с), так же ж?

это тоже вариант.

при определённых условиях, ессно.

смотрю на себя, на коллег и друзей, кто с годами оброс метрами и врос в землю - оторваться очень тяжело.



ага, особенно прикольно арендовать и «быть мобильным» имея двоих детей, которые привязаны к школе)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.