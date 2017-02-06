Тогда это не заж0пье.
В Днепре приличная трёха на обжитой окраине и дешевле стоит. С хорошим ремонтом.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:44
Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:56
барабашов нет конечно. там родители
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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