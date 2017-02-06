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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:44
Serg-ik написав:барабашов
не знаю. 35-40 наверное
Тогда это не заж0пье.
В Днепре приличная трёха на обжитой окраине и дешевле стоит. С хорошим ремонтом.
Продать реально прямо сейчас?
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барабашов
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 11:56
барабашов нет конечно. там родители
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:34
Serg-ik написав:барабашов
нет конечно. там родители
Ну тогда хомячьте и не задавайте себе дурацких и невыполнимых критериев при выборе прелести. Если вообще покупать её собираетесь.
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барабашов
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:36
UA написав: Kostia написав:
Как вы думаете, ван бедрум с кухней гостиной в лейкс уйдёт за 400 уе в месяц?
При более - менее нормальном ремонте за 12 000 грн уйдет.
А с ремонтом от дбк?
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Kostia
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 12:56
kingkongovets написав:
торопиться некуда - цены падают, чем позднее купишь - тем больше сэкономишь, 10+ лет жить в арендованном совкошлаке с комнатами-кельями религия вполне позволяет, а вот покупать в собственность - дураков нет
да и вообще, «пока молодой - арендуй» (с), так же ж?
Что такое совкошлак? Это сталинки или 87 (она же 96) серия кирпичная, а может так называемые совминовские дома? Все вышеперечисленные дома стоят в плитке, которая на этих домах уже лет 80 -30 висит и не отпадает. Я на это обратил внимание, когда на выходных, на олимпик дэй, был на оболонской набережной возле гольфклуба. Глянул на четырехэтажные дома, которым лет 5-7. Балконы застеклили, кто как хочет, штукатурка отпадает, местами черная плесень, с многоэтажек облицовка первых этажей отпадает, построены из г-на. Такое место таким хламом застроили.
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innamax2008
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:12
innamax2008 написав: kingkongovets написав:
торопиться некуда - цены падают, чем позднее купишь - тем больше сэкономишь, 10+ лет жить в арендованном совкошлаке с комнатами-кельями религия вполне позволяет, а вот покупать в собственность - дураков нет
да и вообще, «пока молодой - арендуй» (с), так же ж?
Что такое совкошлак? Это сталинки или 87 (она же 96) серия кирпичная, а может так называемые совминовские дома? Все вышеперечисленные дома стоят в плитке, которая на этих домах уже лет 80 -30 висит и не отпадает. Я на это обратил внимание, когда на выходных, на олимпик дэй, был на оболонской набережной возле гольфклуба. Глянул на четырехэтажные дома, которым лет 5-7. Балконы застеклили, кто как хочет, штукатурка отпадает, местами черная плесень, с многоэтажек облицовка первых этажей отпадает, построены из г-на. Такое место таким хламом застроили.
Буде трохи грошей кровно зароблених - відразу прийде розуміння що шлак, а що ні.
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 14:28
Хомякоид написав:
У меня снимает хозяйка маникюрного салона, мама с двумя детьми.
Денег хватает на сьем, двоих детей и машину.
В расчетах проблем нет.
В штате 3-4 сотрудника, проверял салон когда сдавал квартиру.
5 балов. Профессиональный подход.
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UA
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